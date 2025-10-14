Tady žiju i pracuju. Projekt u Prahy kombinuje tři patra coworkingu s jedenácti pro flexibilní bydlení
Studio Klikarch v projektu Honest Říčany navázalo na industriální charakter původní budovy, za koncept kombinující práci a bydlení získalo i ocenění.
Původně zde sídlilo ředitelství společnosti Interiér Říčany, architekti ze studia Klikarch ale budově dodali nový život. V rámci projektu Honest Workspaces zkombinovali tři patra pro coworking, tedy servisované kanceláře, a dalších jedenáct pro flexibilní bydlení, takzvaný coliving. Za svůj koncept Live & Work si odnesli i ocenění v rámci soutěže Kanceláře roku 2024. „Pracovali jsme s hierarchií jednotlivých prostor – od sdíleného lobby přes živý coworking až po klidovou část ubytování, které se navzájem ovlivňují a jsou propojeny společnou řečí designu,“ uvádí Ivo Kratochvíl z Klikarchu.
Studio navázalo na historii budovy a její industriální charakter, kde kombinovalo odlehčený a prosvětlený prostor s přiznanými tmavými technickými prvky. V jedenácti patrech se nachází 140 plně vybavených a servisovaných ubytovacích jednotek s dispozicí 1+kk a 2+kk. Dostatek úložných prostor je umožňuje využívat i dlouhodobě.
Tři patra coworkingu pak kromě flexibilních pracovních míst nabízí mimo jiné komunitní bar a kuchyně, telefonní boxy, studovny, relaxační zóny i zákoutí pro neformální meetingy. V rámci celé budovy byla navržena umělecká díla na míru, v kancelářích se nachází autorské grafiky s říčanskou tematikou od ilustrátora Máry Čmáry a vstupní lobby doplňuje Magion, interaktivní instalace architekta Petra Vacka.