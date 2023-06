Táhněte do pekel. Vyšlo Diablo IV, podle prvních recenzí je návykové, temné a po čertech povedené

Dnes je šestého šestý. Těžko byste hledali pekelnější datum. Tedy pokud byste na vydání nového Diabla nechtěli čekat ještě tři roky, aby těch šestek bylo víc. Jenže toho čekání na čtvrtý díl akční hry na hrdiny bylo už více než dost, vždyť ten třetí měl premiéru před jedenácti lety. Nyní se ale mezi hordy démonů vrací Diablo IV. A podle prvních recenzí je po čertech povedené.

Diablo IV právě vyšlo pro PC, PlayStation i Xbox a v roli jednoho z hrdinů vyzbrojených mečem či magií vás vrhne do světa sužovaného pekelnou paní Lilith. V něm budete ve hře pro jednoho hráče i v multiplayeru tradičně kosit nepřátele po stovkách a vylepšovat své schopnosti i vybavení. Základní recept zůstává od prvního dílu z roku 1997 stále stejný, další tituly do něj spíš jen poskrovnu přidávaly pár ingrediencí navíc. Veterány série tak potěší, že čtyřka se přísadami v lecčems podobá spíš prvním dvěma Diablům než tomu třetímu.

Novinka od vývojářů z Blizzard Entertainment je totiž temnější a vážnější než její přímý předchůdce, který přece jen místy dával vzpomenout třeba na barevnější univerzum Warcraftu, jiné známé blizzardí značky. Návrat k prohnilým a zrůdami ohryzaným kořenům sahajícím až do pekla samého čtvrté hře navíc nesmírně prospívá u odborné veřejnosti. Na serveru Metacritic, který sbírá recenze z celého světa, si z padesátky úvodních hodnocení drží vysoké skóre 87 ze sta.

„Strhující a skvěle nadesignované pokračování, u kterého je utrpením, když musíte přestat hrát. Diablo IV zdokonaluje to, co celá série už tak dělá skvěle, a je jednou z nejpovedenějších akčních her na hrdiny vůbec,“ přidává k devítce z desíti možných bodů server IGN. Od dokonalosti hru kromě menších technických nedostatků podle něj dělí ale i příběh: „Je velkým zklamáním, ačkoliv je to výrazné zlepšení oproti trojce.“ S takovou kritikou je však IGN oproti jiným recenzím v menšině.

Například magazín GameSpot děj a vyprávění vyzdvihuje. A byť byl o bod skoupější, chválou nešetří: „Diablo IV nelze neporovnávat s celou sérií, ale naštěstí je to hra vytvořená s velkým přehledem toho, co bylo u jejích předchůdců milované či nenáviděné. Prvky z dřívějších her začleňuje do celku, který se zřejmě stane etalonem žánru akčních her na hrdiny.“ Podobně ve svých prvních dojmech ze zkušební verze hry hovořili před pár měsíci i čeští herní novináři.

„Šíře obsahu, atmosféra světa, pomalejší souboje a důraz na vyprávění příběhu jsou přesně ty věci, které mi v Diablu III chyběly,“ zmínil Zdeněk Princ z Vortexu. „Všechno má skvělou, morbidní, znepokojující atmosféru. Vlastně jsem si neuvědomil, jak moc mi chybí tenhle temný styl. A snad poprvé mám dojem, že budu věnovat pozornost příběhu. Právě v procesu vyprávění udělal Blizzard podstatný krok vpřed a jsem jen rád,“ zhodnotil šéfredaktor Games.cz Aleš Smutný.

V dějových scénách mimochodem hra prvně používá přímo vámi vytvořený model zvoleného hrdiny. Tím může být v Diablu IV někdo z pětice barbar, druid, nekromant, tulák a čaroděj, oproti předchozím dílům v ženské i mužské podobě bez ohledu na zvolené povolání. S vybraným bojovníkem či kouzelníkem opět zamíříte do světa Sanctuary, který tentokrát dostal i lehkou dávku slovanství. Zavítáte do míst s názvy jako „Zeleny Lowlands“ a „Nostrava“, kde se potkáte s postavami jménem „Cestmir“ či „Vasek“.

Šestého dne šestého měsíce je symbolicky vhodné datum pro návrat mezi démony, k nejnedočkavějším hráčům se nicméně novinka dostala už před pár dny. Předobjednávky prémiových edic zprostředkovaly dřívější přístup ke hře. Brány podsvětí se ale nyní otevírají všem zájemcům bez rozdílu. Standardní verze hry začíná na sedmdesáti dolarech, zhruba 1 600 korunách. Až se chce připomenout, že lakomství je jedním ze smrtelných hříchů. Jenže peklo v podání Diabla bylo vždycky až hříšně zábavné.