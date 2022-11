Tak trochu jiný Mikulov. Podnikatel ve vinařské Mekce buduje hotel, apartmány pro rodiny a wellness

S výhledem na nejznámější z Pavlovských vrchů, tedy na Svatý kopeček, vzniká v Mikulově hned několik projektů. Ty mají společné jméno – Mike Volařík. Podnikatel pochází ze známé vinařské rodiny Volaříkových, a tak není divu, že si pro své záměry vybral vinařskou Mekku. V polovině roku už investor oznámil záměr vybudovat v Mikulově Wine & Spa Hotel. Teď představil také apartmánové byty, rodinný resort a wellness komplex.

Apartmánové byty vzniknou naproti butikovému hotelu. Dohromady jich bude 67, měly by mít vlastní předzahrádku, případně terasu, svůj vinný sklep a podzemní parkování. Stavba za 395 milionů korun by měla začít během příštího roku, hotová bude v roce 2025. Mezi jednotlivými budovami vznikne členitá zahrada s vodními prvky.

Všechny připravované stavby by měly být také udržitelné, platí to i pro apartmánové byty. Ty by měly mít zelené střechy, které se postarají o vhodné mikroklima i zadržení vody. Stejně tak poslouží jako tepelná izolace. Apartmány budou rovněž využívat šedou vodu. Používat se bude na zavlažování zahrady a pro zmíněné vodní prvky. V plánu je také maximálně využít materiály, které vzniknou při bourání již existující zástavby na pozemcích. Všechny vlastní Volařík.

Další projekt v pořadí, rovněž na severním okraji Mikulova, je rodinný resort. Vzniknout má pod jeskyní Turold a také v tomto případě půjde především o apartmány. Tentokrát bude ale celý koncept více zaměřený na rodiče s dětmi. To znamená, že tu bude zázemí pro ratolesti, venkovní koupací jezírko s pláží a také vyhřívaný venkovní bazén. Resort nabídne zároveň oddělené wellness pro děti a dospělé.

Foto: Jestico + Whiles Nacházet se bude pod jeskyní Turold

Foto: Jestico + Whiles Rodinné i wellness zázemí

Dohromady má jít o prémiové ubytování určené pro rodinnou dovolenou s celoročním provozem. Rodinný resort nabídne 150 pokojů, které otevřou svoje dveře na přelomu let 2025 a 2026. Stavět se začne napřesrok. Celková investice stavby je 590 milionů korun.

Posledním projektem je wellness komplex, který bude na rozdíl od ostatních třech projektů na jihu moravského městečka. Ten bude dokončený nejpozději, a to na přelomu let 2028 a 2029.

Připomenout se každopádně sluší i samotný butikový hotel. I ten bude blízko Svatého Kopečku. Návštěvníkům poskytne pětihvězdičkové zázemí ve 34 pokojích. Každý má plánovanou rozlohu třicet metrů čtverečních. V někdejším sklepě bude ukryté wellness a součástí projektu je také restaurace s otevřenou kuchyní. Wine & Spa Hotel otevře svoje brány mezi lety 2024 a 2025 a projekt vyjde na 254 milionů korun.

Zvláštností hotelu je, že podlahy interiérů bude tvořit speciální směs betonu a korku. Ta má podle Volaříka ideální udržitelné a ekologické vlastnosti. Jde o prototyp, který pro mikulovský hotel vytvořila česká firma Smek Surface Design. Nábytek v hotelu bude modulový a vyrobený z udržitelných či recyklovatelných materiálů.

To všechno je dílem architekta Seana Cliftona, který vede britsko-český ateliér Jestico + Whiles. Ten se kromě samotné architektury a územního plánování zabývá rovněž interiérovým designem. Do Mikulova se Clifton dostal v podstatě přes svůj další projekt. Volaříkovi se totiž zalíbil jiný počin studia – bytové budovy Sakura v Praze 5. Dokončen byl v roce 2019. Projekt je unikátní především díky tomu, jak pracuje se zelení. Ta je doslova na každém balkonu. Na projektu spolupracoval také atelier Flera, který se na zeleň specializuje.

Inspirací byl projekt Zuri Zanzibar podnikatele Václava Dejčmara. „Dalším důvodem byla Seanova expertiza v udržitelném stavebnictví. Svatým grálem pasivní výstavby v Evropě je certifikát, který uděluje německý Passive House Institute. V Česku působí pouze dva držitelé této certifikace a Sean je jedním z nich,“ uvedl pro CzechCrunch Volařík.

Všechny stavby by měly vzniknout díky novému investičnímu fondu, který založila skupina Volarik Capital. „Investice budeme financovat kombinací bankovních a fondových peněz. Plánovaný poměr je padesát na padesát s tím, že tento poměr můžeme měnit v reakci na vývoj aktuálních úrokových sazeb,“ přibližuje podnikatel, který do fondu vložil 250 milionů korun.

„Investoři si mohou koupit prioritní akcie tohoto fondu a tím se podílet na výnosech. Cílový výnos se pohybuje mezi šesti a sedmi procenty za rok, přičemž maximální výnos není zastropovaný,“ vysvětluje Volařík s tím, že investiční horizont je pět let.

Foto: Volarik Capital Vizualizace nového butikového hotelu v Mikulově