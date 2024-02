Taylor Swift cestuje časem, aby viděla svého milého v Super Bowlu. Podle spiklenců je jen loutkou

Uložit 0

Super Bowl, finále americké ligy NFL, je ve Spojených státech nejsledovanější televizní přenos roku. Loňský byl se 115 miliony diváky rekordní, letos organizátoři ale počítají s ještě větším číslem. Vedle sportovních výkonů a velkolepé show v poločase bude klíčovou roli hrát ještě jeden faktor – dorazí i zpěvačka Taylor Swift. Podnikla kvůli tomu závod s časem ze svého tokijského koncertu. A na to čeká celá Amerika: část proto, že ji zbožňuje, část kvůli konspiračním teoriím, které ji a jejího přítele, fotbalistu Travise Kelceho, vykreslují jako loutky Demokratické strany. V dění se tak zrcadlí napětí země, kterou letos čekají prezidentské volby.

Taylor Swift je fenoménem nejen dnešní populární hudby. Je jednou z mála zpěvaček a zpěváků, jejichž jmění překonalo hranici jedné miliardy dolarů. Její majetek je podle agentury Bloomberg necelých 1,1 miliardy dolarů, v přepočtu 25,7 miliardy korun. Její umělecký status navíc letos dokreslily ceny Grammy, kde Swift získala jako první člověk v historii čtvrtou sošku pro nejlepší album roku.

Vliv ale má i mimo hudební byznys. Zpěvačka začala tuto sezonu chodit na americký fotbal, konkrétně na kansaské Chiefs a okamžitě se to odrazilo na sledovanosti zejména mezi mladými ženami. Což uvítal nejen komisař NFL Roger Goodwell, ale i spousta amerických otců, se nimiž najednou začaly fotbal sledovat jejich dcery, glosoval vliv Taylor Swift deník Washington Post.

Utužovat vztahy s tátou může fotbalem i čtyřiatřicetiletá zpěvačka, Scott Swift sport totiž před svou kariérou ve finančnictví hrál na Havajské univerzitě a dodnes je pravidelně sleduje. Už nějakou dobu má navíc diva blízko k hvězdnému fotbalistovi zmíněných Kansas City Chiefs Travisovi Kelcemu – o romantickém vztahu se dlouho spekulovalo a oba ho potvrdili loni na podzim.

Foto: Depositphotos Hráč amerického fotbalu Travis Kelce

Podobně jako Swift pomohla zvýšit sledovanost kansaských Chiefs, vzrostl od doby, co chodí s Kelcem, i zájem o fotbalistův podcast New Height. Ten byste v první polovině roku 2023 mezi top 100 podcasty hledali marně.

S tím, jak rostly spekulace o vztahu dvou hvězd, se ale pořad vyšvihl do top desítky a začátkem tohoto roku byl pár dní dokonce tím nejposlouchanějším, napsal deník USA Today.

Pozornost, kterou na sebe Swift strhává, přitom kansaským Chief a Kelcemu očividně nevadí. Právě oni hrají v noci z neděle na pondělí v Las Vegas Super Bowl, kde navíc obhajují loňský triumf. A jejich vztah je dobrý i pro byznys: ne že by Chiefs nebyly pro firmy lukrativní značkou už dřív, ale s valuací okolo 4,3 miliardy dolarů (100,6 miliardy korun) byly podle Forbesu minulý rok až 23. nejhodnotnější tým slavné NFL.

Jenže od doby, co Taylor Swift pravidelně sleduje zápasy NFL, podle serveru Front Office Sport vzrostla hodnota NFL a Kansas City Chiefs dohromady o 331,5 milionů dolarů. Jak navíc může potvrdit autor tohoto textu, když si člověk v Americe během letošní sezony pustil televizi nebo video na YouTube, často na něj vyskočila reklama s Kelcem nebo s jeho spoluhráčem, quarterbackem Patrickem Mahomesem. V případě prvního jmenovaného to bylo pro farmaceutického obra Pfizer a vakcíny proti koronaviru, v případě obou pro pojišťovnu State Farm.

Že se Swift přijde na Super Bowl podívat, se očekává. Otázka akorát bylo, jestli stihne do Las Vegas dorazit včas. Těsně před zápasem totiž zpěvačka v rámci svého celosvětového turné The Eras Tour odehrála koncert v Tokiu. Pak následoval sprint na letiště a přelet do Spojených států. Některá média proto hovořila i s ohledem na časový posun mezi Asii a USA o cestování časem.

Přelet sledoval i student Jack Sweeney, který na síti X, dříve Twitteru, zatápěl Elonu Muskovi tím, že veřejně sledoval jeho soukromý tryskáč. Zaměřil se i na letadlo, ve kterém léta Taylor Swift, a vysloužil si tím od jejich právníků hrozbu žalobou, upozornil například server The Verge.

Super Bowl, Taylor Swift a Trevis Kelce, to je spojení, které v poslední době poutá pozornost i kvůli politice. Zpěvačka se dlouhodobě netají podporou současného amerického prezidenta Joe Bidena a poté, co vyšel najevo její vztah s Travisem Kelcem, se začaly šířit konspirační teorie, že oba spolupracují s americkou vládou a pomáhají jí ovlivnit veřejné mínění v Bidenův prospěch. Vládní představitelé opakovaně jakékoliv oficiální spojení odmítají.

Trochu to připomíná obavy některých pomatenců z bájných iluminátů. Kritici, včetně bývalého republikánského prezidentského kandidáta Viveka Ramaswamyho, poukazují mimo jiné na Kelceovo působení ve zmíněných reklamách pro Pfizer. Jedna konspirační teorie třeba tvrdí, že Swift v průběhu tradiční poločasové show Super Bowlu vyzve Američany, aby v listopadových volbách volili Bidena. Oficiálně je na programu ale vystoupení zpěváka Ushera.

Falešné informace každopádně některé jejich příznivce, většinově krajně pravicově smýšlející podporovatele Donalda Trumpa, vedou před Super Bowlem podle Los Angeles Times k něčemu nemyslitelnému: k podpoře konkurenčního týmu z kalifornského San Franciska, tedy bašty levicově-progresivního smýšlení ve Spojených státech. No a Kansas City Chiefs se v Super Bowlu střetnou s mužstvem San Francisco 49ers.

Kalifornské město tak u pravicových komentátorů alespoň na chvíli nebude „Sodomou a Gomorou, kde ulice pokrývají výkaly a fentanyl,“ napsala trefně Julia Wick pro Los Angeles Times.