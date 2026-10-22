Teď už žádnou hranolku z McDonald’s nevyhodíte. Navštívili jsme jeho přísně kontrolovaný bramborový ráj
McDonald's nám ukázal, jak vzniká jedna z nejslavnějších položek v jeho nabídce. A stěží lze uvěřit, že výsledkem je prostě... pouhá hranolka.
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Je malá, stojí pár korun a posledních několik kusů často zůstane ležet na dně krabičky. Jenže než se z obyčejné brambory stane hranolka z McDonald’s, čeká ji několik měsíců na poli, obří sklad, stroje za desítky milionů korun a hodinová jízda továrnou, kde vše probíhá v tempu, které lidské oko sotva stíhá. V Polsku jsme prošli její cestu od sklizně až po hotový produkt. A od té doby se poslední hranolky vyhazují o poznání hůř.
Člověk za život vidí hodně brambor. Pytel ve sklepě, několik přepravek v supermarketu, možná celý přívěs někde během podzimní sklizně. Nic z toho vás ale úplně nepřipraví na okamžik, kdy vstoupíte do obrovské skladovací haly a prakticky všechno, kam dohlédnete, tvoří právě brambory. Do jednoho takového skladu se vejde až tři tisíce tun brambor a některé v něm mohou zůstat klidně osm měsíců.
Možná ještě absurdněji ale působí druhé číslo – takové množství má restauracím zásobovaným polským závodem vystačit jen na sedm až deset dní. Tři tisíce tun suroviny, která se během chvíle promění v něco, co pak člověk vezme dvěma prsty z papírové krabičky a během pár sekund sní. Nebo, což po téhle návštěvě působí skoro trochu nepatřičně, nechá bezmyšlenkovitě ležet na tácu.
Právě někde mezi těmito tisíci tunami mi začalo docházet, jak zavádějící je vnímat hranolku jako jednu z nejjednodušších věcí rychlého občerstvení. Než se jediná brambora dostane z pole do kultovní červené krabičky, musí několik měsíců růst, být sklizena strojem za desítky milionů korun, projít kontrolou a skladováním, odjet do továrny a tam během přibližně hodiny absolvovat proces, ve kterém ji omyjí, oloupou, rozkrájejí, vytřídí, tepelně upraví, předsmaží a zmrazí. Potom ji čeká doprava přes další část Evropy a ještě jedno smažení v restauraci.
Extrémně rychlý bramborový cirkus
Do Polska jsme vyrazili s českým McDonald’s. Z Gdaňsku pokračujeme směrem na západ do Lęborku, kde už od roku 1994 funguje závod Farm Frites Poland. Na čtyřech moderních výrobních linkách tu vznikají hranolky, bramborové placky i další výrobky, které následně putují mimo jiné právě do poboček tohoto fast foodu. Závod zaměstnává zhruba 330 lidí, spolupracuje s téměř dvěma stovkami certifikovaných pěstitelů a každý rok zpracuje přibližně 450 tisíc tun brambor.
Ani tady ale neplatí, že brambora je prostě brambora. Pro hranolky se používají konkrétní odrůdy (například Innovator nebo Ludmilla), u kterých se řeší velikost a tvar hlízy, struktura a barva dužiny nebo obsah škrobu. Vypěstovat vhodnou surovinu přitom trvá v průměru přibližně 140 dní. Jedním z největších a zároveň nejdéle spolupracujících dodavatelů závodu je sesterská společnost Farm Frites Poland Dwa, která mu podle materiálů dodává zhruba 35 až 40 tisíc tun brambor ročně.
Právě na její pole se během návštěvy také dostáváme. A jestli sklad ukazuje, jak obrovská je následná spotřeba, pole zase velmi rychle vysvětlí, v jakém měřítku se kvůli ní musí hospodařit. Mezi řádky se pohybují dva obrovské sklízecí stroje, z nichž každý stojí více než dvacet milionů korun. Nazvat je jednoduše kombajny skoro nevystihuje jejich rozměry. Jsou to několikametrová monstra na kolech, která během jediného průjezdu dostávají brambory ze země, oddělují od nich hlínu a další nečistoty a přes spletitý mechanismus je posílají do zásobníku.
Měli jsme možnost se v jednom z nich projet a teprve z jeho kabiny je dobře vidět, v jakém měřítku sklizeň probíhá. Pod strojem postupně mizí další řádky pole a do jeho útrob proudí brambory, které ještě před několika sekundami ležely v zemi. Je to zároveň připomínka, že hranolka nezačíná u fritézy ani u pásu v továrně. Její první část je pořád zemědělství se vším, co k němu patří, od půdy a počasí přes několik měsíců růstu až po krátké období, během kterého je potřeba obrovské množství úrody dostat ze země.
Po sklizni pak přichází skladování. Hlavní sezona probíhá na podzim, jenže výrobní linky v Lęborku se nemohou na několik měsíců v roce jednoduše zastavit. Brambory proto ve skladech čekají za kontrolovaných podmínek a některé zde mohou zůstat až osm měsíců. A právě když před jednou takovou několikatisícitunovou zásobou stojíte, začne být podstatně snazší pochopit, proč se při návštěvě tolik mluví o každém procentu odpadu, správné teplotě nebo kvalitě jednotlivých hlíz.
Pak se přesouváme do samotné továrny. Dostáváme ochranný oděv, pokrývku hlavy a další povinnou výbavu a vyrážíme mezi výrobní linky. Kdo nikdy nebyl ve velkém průmyslovém provozu, může si z fotografií udělat poměrně dobrou představu o jeho velikosti, mnohem hůř se ale zprostředkovává hluk a především rychlost. Kolem vás vede potrubí a dopravní pásy, všude jsou kovové konstrukce, stroje a pára a výroba se prakticky ani na okamžik nezastavuje. Než člověk pochopí, co přesně dělá jedna část linky, brambory už jsou dávno o několik kroků dál.
Brambora tu letí rychleji než auto ve městě
Na začátku se brambory umyjí a pomocí páry zbaví slupky, potom ale přichází jedna z částí procesu, která velmi dobře ilustruje rychlost celého provozu. Oloupané hlízy se ve vodě dostávají do potrubí, kde je proud srovná a rozjede na rychlost přibližně 70 až 110 kilometrů v hodině. Na jeho konci čeká mřížka ostrých nožů, přes kterou brambora během zlomku sekundy proletí. Na jedné straně je tedy pořád celá hlíza, na druhé už několik dokonale rovných hranolek.
Následuje optické třídění, blanšírování, sušení, smažení, mražení a nakonec balení. Od chvíle, kdy brambora vstoupí do výrobního procesu, po okamžik, kdy z linky vyjede zmražený zabalený produkt, uběhne přibližně hodina. Jedna linka přitom dokáže za hodinu vyrobit až patnáct tun hranolek. A právě tady čísla konečně odpovídají tomu, co člověk kolem sebe vidí – hranolky se po některých částech výroby neposouvají v několika úhledných řadách, ale doslova proudí v množství, které oko prakticky nestíhá jednotlivě registrovat.
O to zajímavější je kontrast s místností, která oproti zbytku továrny působí skoro nenápadně a připomíná laboratoř. Uvnitř se totiž ukazuje, že ani v době optických senzorů, automatizovaných linek a algoritmů člověk z výroby úplně nezmizel. Zaměstnanci tu jednotlivé hranolky stále berou do rukou, lámou je, rozřezávají a kontrolují jejich vnitřek. Během celého procesu se sleduje zhruba třicet parametrů od barvy, délky a tvaru přes teplotu při balení až po křupavost, chuť nebo aroma a každý den se tu provádějí desítky různých analýz.
Farm Frites má přímo v závodě také stejné fritovací zařízení a udržovací stanici, jaké používají restaurace McDonald’s. Hranolky si tak výrobce může vyzkoušet prakticky ve stejných podmínkách, v jakých je později dostane zákazník, a právě tady jsme ochutnávali jak čerstvě připravené hranolky, tak další bramborové výrobky. Systém kontroly jde přitom ještě podstatně dál – původ hotového produktu lze dohledat přes dodávku a konkrétního pěstitele až k poli, na kterém původní brambora vyrostla.
Vedle množství hotových hranolek je překvapivé i to, co všechno se výrobce snaží udělat s tím, co se do jejich typického tvaru nevejde. Menší brambory a odřezky mohou skončit v dalších bramborových výrobcích, zatímco slupky a jiné organické zbytky putují například do nedaleké bioplynové stanice. Závod zároveň získává zpět část energie ze spalin vznikajících při smažení a teplo z horké procesní vody. Na obřím objemu výroby totiž začínají dávat smysl i úspory, které by u několika kilogramů brambor byly prakticky neviditelné.
Z Lęborku následně zmražené hranolky míří do přibližně tisícovky restaurací v deseti evropských zemích, ani jejich příjezdem do McDonald’s ale celý proces ještě nekončí. V restauraci se kontroluje kvalita fritovacího oleje, hranolky dostanou svou finální tepelnou úpravu a nakonec sůl. A právě v tuto chvíli začíná běžet možná nejneúprosnější časomíra celé jejich několikaměsíční cesty – hotové hranolky mohou podle pravidel řetězce čekat pod ohřívací lampou maximálně sedm minut, protože poté už nesplňují požadované vlastnosti, zejména pokud jde o křupavost a texturu.
Když se celý proces stáhne na několik čísel, vznikne poměrně zvláštní časová osa. Přibližně 140 dní na poli, v některých případech další měsíce ve skladu, hodina uvnitř továrny a nakonec několik minut v restauraci. Mezitím sklízeče za desítky milionů korun, kamiony, potrubí, ve kterém brambory letí rychlostí přes sto kilometrů v hodině, optické kontroly, zaměstnanci v laboratoři, smažení, hluboké zmrazení a cesta přes část Evropy. To všechno kvůli něčemu, co člověk zpravidla zkonzumuje rychleji, než trvá přečíst celý tento článek.
Možná proto mi z celé návštěvy nakonec nejvíc neutkvěl jeden futuristicky vypadající stroj ani konkrétní technologický postup, ale právě sklad s hromadou brambor, jehož velikost se na fotografii jen obtížně zachycuje. Tři tisíce tun suroviny na jednom místě, které v kontextu celé výroby představují jen několik dní spotřeby, dávají obyčejné červené krabičce poněkud jiné měřítko. Až v ní proto příště po burgeru zůstanou poslední dvě nebo tři hranolky, možná si člověk vybaví pole, monstrózní sklízecí stroje, hlučnou továrnu a dlouhou cestu, kterou mají za sebou. Po tom všem se totiž vyhazují podstatně hůř.