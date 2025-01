Tělo jako závodní kůň nebo libové kuřecí prso. Jak žijí muži, kteří se snaží zvrátit koloběh života

Uložit 0

„Být stále mlád, to bych si přál, být stále mlád. Vzepřít se jednou provždy kalendáři. Jen mládí, nikdy stáří,“ zpíval kdysi „božský“ Karel Gott. Sen o nesmrtelnosti provází lidstvo od nepaměti. Už Ježíš Kristus odpovídal na otázky o věčném životě, ve středověku byl oblíbený mýtus o Svatém grálu, „Čachtická paní“ Alžběta Báthoryová se prý koupala v krvi mladých panen… V průběhu historie hledal recept na elixír mládí kdekdo. A snaha ošálit smrt přetrvává i v dnešní době.

Jedním z příkladů je například soutěž Rejuvenation Olympics, v překladu olympiáda omlazení. Cíl je jednoduchý: zvrátit koloběh života. „Olympionici“ se snaží stárnout pomaleji než běžní lidé a svůj biologický věk si měří speciálními testy DNA. Způsoby bohatých podnikatelů, kteří se snaží dosáhnout nesmrtelnosti (nebo aspoň dlouhověkosti), se různí – někdo si píchá do těla prastaré bakterie, další zkoumají možnosti přenosu vědomí do počítače. A například sedmačtyřicetiletý americký milionář Bryan Johnson, jehož příběh CzechCrunch popsal v roce 2023, si naordinoval drsnou kúru a tvrdí, že omládl minimálně o 15 let.

Johnson se ostatně dlouhodobě pohybuje na zmíněném „olympijském“ žebříčku na předních příčkách a stárne rychlostí 0,62 (u průměrné populace je tato hodnota jedna). Nic ovšem není zadarmo – celý tento proces mládnutí ho vychází na necelých 50 milionů korun ročně. Denně totiž spolyká desítky různých výživových doplňků a tobolek s vitamíny, na pleť nanáší sedm různých krémů, pravidelně podstupuje kolonoskopii a dřív si i nechával infuzně podávat krevní plazmu svého syna.

Samozřejmostí je také pravidelné cvičení a přísná dieta – Johnson jí výhradně veganskou stravu. „Fernão de Magalhães obeplul jako první člověk zeměkouli. Já jsem moderní dobrodruh, který hledá fontánu mládí,“ prohlásil milionář, který v poslední době omlazuje i svůj penis a navíc vyzval na souboj pleš.

Ne každý ale může utratit 50 milionů korun ročně, cvičit denně několik hodin, podstupovat velké množství lékařských prohlídek a spát vždy v pevně stanovených časech. Jiný milovník dlouhověkosti na to jde proto trochu jinak – ve svém boji proti stárnutí utrácí výrazně méně peněz a navíc není tak striktní.

David Pascoe, který sám sebe přirovnává k závodnímu koni, není vegan, neřeší kalorie (což ovšem neznamená, že by jedl nezdravě) a dokonce si občas dopřeje i pivo, přičemž rád ochutnává nové značky. Na rozdíl od Johnsona u sebe nemá k dispozici stálé lékařské konzilium a nevytvořil ani osobní značku vlastních produktů.

„Jsem ochotný žít s nedokonalostmi na mém obličeji. Nestojím o měření svých orgánů. A nemám zájem o sebepropagaci – nevěřím totiž, že by pro lidi byly balené nebo zpracované potraviny nějak zvlášť zdravé,“ říká Pascoe. Johnsonovi ale prý vděčí za to, že vůbec zpopularizoval téma dlouhověkosti (ostatně teď je na Netflixu nový dokument o jeho životě) a že je jedním ze zakladatelů Rejuvenation Olympics.

Sám Pascoe se nyní nachází na 25. místě a stárne rychlostí 0,747, v poslední době v žebříčku klesl kvůli podstoupení nových experimentů. „Slibuji ovšem, že jde jen o dočasné zhoršení. Jakmile skončím s blbnutím, zas se vyšvihnu nahoru,“ doplňuje v příspěvku na svých webových stránkách.

A jaká je tedy denní rutina tohoto dvaašedesátiletého amerického důchodce, který dřív pracoval jako programátor a masér? Probudí se, kdy chce – nechce mít žádné budíky, protože zvyšují hladinu stresu. Pak se protahuje, cvičí, bere si doplňky stravy (kolem 150 kusů denně), medituje, běhá… ke snídani má nejradši banány, vajíčka a misku chia semínek s různými bobulkami. Obvykle neobědvá; večeří mezi třetí a pátou hodinou odpolední, a to obvykle ovoce, syrovou zeleninu, vývar z kostí či konzervované mořské plody.

Pascoe často chodí do infrasauny nebo na hyperbarickou oxygenoterapii, čímž si uvolňuje svaly a urychluje hojení případných zánětů. Večer se dívá na Netflix a před spánkem se pomodlí. Díky striktní rutině je prý jeho tělo o 24 let mladší, než je jeho skutečný biologický věk. A cena za tohle všechno? Údajně asi 730 tisíc korun měsíčně. Je to dost peněz, ale stále méně než v případě Bryana Johnsona.



Dalším mužem, který se snaží zvrátit proces stárnutí, je například fotograf Chuando Tan ze Singapuru. Je mu 58 let, vypadá ale o několik dekád mladší. A hlásí, že klíčem k dlouhověkosti je správná výživa. „Nikdo přece nechce vypadat jako hamburger. Třeba já vidím sám sebe jako libové kuřecí prso. Ano, člověk je to, co jí,“ tvrdí.

Tan si dává vydatné snídaně, nejčastěji proteinový koktejl, ovesnou kaši, vajíčka a avokáda. K obědu a večeři pak volí dušené či grilované kuře nebo rybu s rýží. Dalších 30 procent úspěchu je pak prý cvičení – Singapurec tráví v posilovně sedm hodin týdně. Na svůj věk se ovšem cítí. „Stárnu, vím to. I já ale hledám tajemství věčného mládí.“

