Téměř čtvrt milionu prodaných kabelek a peněženek. Česká módní značka Vuch předběhla konkurenci

„Divoký pro všechny.“ Hodnocení uplynulého roku módní značky Vuch nezní příliš pozitivně. A to ještě firma zdůrazňuje, že takové označení je ve skutečnosti eufemismus. Přesto slaví, loni totiž v obratu vyrostla o polovinu a dotlačila jej na více než 210 milionů korun, přičemž objednávek rozeslala téměř 236 tisíc. Získala nálepku vůbec nejrychleji rostoucí české módní značky podle Deloitte Fast 50. A zisk (před zdaněním, úroky a odpisy) se dostal na 24,5 milionu korun.

Je to přes šest let, kdy Martin Kůs a Ondřej Hyrš došli k závěru, že svět kabelek, peněženek a batohů je příliš šedivý a že by si zasloužil barevné oživení. Pracovali jen se svým dojmem, když trhu nabídli přesně šest peněženek vybavených barevnými puntíky. Navrhli je, nechali ušít a začali prodávat – přestože jeden vystudovaný architekt a druhý ekolog s nimi šli do neznáma. Barevné oživení si nejen český trh nechal líbit.

Dnes Vuch nabízí přes osm set produktů a najdete u něj oblečení, šperky, hodinky, sluneční brýle i další doplňky. Hlavní důraz ale zůstává na batohy, kabelky a peněženky. A puntíky a barvy jsou stále na velké části z nich. Loni pak firma vyexpedovala 221 tisíc maloobchodních objednávek, což je více než o čtyřicet procent vyšší číslo než o rok dříve. Kůs říká, že změny, kterými společnost prošla, jí umožní proti předchozím rokům odbavovat násobně větší poptávku.

Přenastavování procesů loni probíhalo i mimo expedici. Právě před rokem totiž do společnosti poslali peníze investoři z eRockets, tedy fondu, který se angažuje v projektech jako Ovečkárna, SportObchod nebo Astratex. Ve firmě získali podíl – a další si přikoupili právě majitelé Astratexu, respektive Petr Vít a Rostislav Hloušek.

Foto: Vuch Martin Kůs a Ondřej Hyrš začali s puntíky a značka Vuch je neopustila

Výší blíže neurčenou investici zakladatelé slavili s tím, že jim pomůže během pěti let vyrůst k miliardovému obratu. „Aktuálně jsme trochu pokornější a rádi bychom dosáhli obratu půl miliardy na konci roku 2025. Toto je i náš strategický plán na další tři roky, za kterým si jdeme,“ říká nyní Kůs.

Produkty české firmy je možné přes web koupit téměř po celé Evropě, výrobky ale chodí i do Hongkongu, Malajsie nebo Singapuru – i když takové objednávky tvoří jen malou část obratu. Nejdůležitějšími trhy jsou pro firmu dlouhodobě kromě Česka také Slovensko a Maďarsko, kde společnost vidí největší potenciál.

Naposledy s plnou lokální podporou vstupovala do Slovinska a Chorvatska, letos však na sebe hodlá upozorňovat hlavně tam, kde už je. „Bez dlouhodobé podpory brandu je to na cizích trzích složité a tak trochu střelba naslepo,“ vysvětluje Kůs.

Dodává, že přes přítomnost v mnoha státech Evropy (i mimo ni) pro firmu zůstává těžké dostat se do států na západ od Česka. „Tam, kde náš brand není zatím tak silný. Obecně pro nové značky není lehké – a vůbec ne levné – se na těchto trzích uchytit tak, aby to dávalo smysl,“ popisuje.

I rok 2023 má být pro řadu e-shopů velký strašák, zmiňují zakladatelé. „My nicméně stále spoléháme na to, že si lidé budou chtít dělat malé radosti i v těžkých chvílích,“ říká Kůs. Pro letošek tak napočítali třicetiprocentní růst. „Věříme, že značka Vuch i letos ukáže, že je minimálně v Česku etablovaným, silným brand s kvalitním a dostupným produktem. Bez toho by to zkrátka nešlo,“ popisuje spoluzakladatel.