Investoři z eRockets posílají peníze do české módní značky Vuch. Fond vedený podnikateli Jiřím Hlavenkou, Tomášem Fikarem a Ondřejem Klegou jí chce pomoct, aby do pěti let vyrostla ve firmu s miliardovým obratem. Za investici, jejíž výši ovšem nechtějí zveřejnit, získávají ve společnosti patnáctiprocentní podíl.

Začali v roce 2015 hodně barevnými peněženkami, ale dnes mají kromě nich v nabídce i kabelky, oblečení, boty i řadu doplňků. Produktů značky Vuch jsou teď už víc než čtyři stovky. A dají se koupit ve třiceti státech. Zakladatelé Martin Kůs a Ondřej Hyrš, mimochodem architekt a ekolog, kdysi pracovali s dojmem, že by se barevné doplňky mohly líbit. U zákazníků si takový dojem úspěšně ověřují prakticky od založení, teď jim přišlo potvrzení i od investorů.

„Na rozdíl od jiných fashion brandů zaznamenala značka Vuch za poslední dva roky obrovský boom, roste její oblíbenost nejen u českých zákazníků a ekonomika firmy má velmi zdravé základy, na nichž lze stavět další strategické plány,“ popisuje Tomáš Fikar z eRockets s tím, že od spolupráce čeká mimo jiné rozšíření tržní pozice ve středoevropském regionu i rozšíření portfolia.

Tým stojící za značkou Vuch

Fond eRockets se angažuje v projektech jako SportObchod či Astratex. A právě majitelé Astratexu, Petr Vít a Rostislav Hloušek, se teď vedle fondu stávají dalšími investory, každý s pětiprocentním podílem.

Vuch se tak vedle obchodů Ovečkárna nebo Grizly stal další z e-commerce firem, které investoři z eRockets v posledním roce podpořili. Jejich e-shopy za loňský rok dosáhly kumulovaného obratu ve skupině téměř tři miliardy korun a hrubého provozního zisku více než 200 milionů.

„Za poslední roky se nám naskytlo několik nabídek na vstup strategických investorů do naší firmy. Nakonec jsme se dohodli právě s eRockets, s nimiž jsme si sedli hlavně lidsky a také ve vzájemné shodě na budoucnosti Vuch,“ říká spoluzakladatel značky Martin Kůs.

Ona budoucnost znamená kromě zmíněného miliardového obratu během pěti let také expanzi. Zakladatele zajímá Slovinsko a Chorvatsko. Díky spolupráci s e-shopy, které sdružují řadu značek, proniká na západní trhy, kde má stovky objednávek. Na východ pak směřuje s vlastním internetovým obchodem.

„V letošním roce rovněž plánujeme navýšit obrat na 250 milionů. Pro další období s novými partnery po boku jsou naše cíle výrazně ambicióznější,“ dodává Kůs.

Ondřej Hyrš a Martin Kůs, zakladatelé společnosti Vuch Foto: Vuch

Vuch dosud průběžně významně sílil. Rok 2020 uzavíral s tržbami 61 milionů korun a ziskem 9,4 milionu. Proti roku 2019 to znamenalo nárůst tržbách o 72 procent, v zisku nabobtnal skoro devětkrát. Loňské výsledky zatím v obchodním rejstříku firma nezveřejnila, ale nyní říká, že v roce 2021 dosáhla obratu 140 milionů korun a meziročního růstu o více než 130 procent. Ukazatel EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů) převyšuje 20 milionů korun a EBITDA marže 15 procent.

Loni firma mimo jiné rozšířila portfolio o segment oblečení, otevřela nový showroom v centru Prahy a vytvořila limitovanou edici kabelek a peněženek ve spolupráci s českým malířem Josefem Ratajem nebo rapperkou Sharlotou. Spolupracuje s obchody Glami, Zoot, Zalando nebo AboutYou.