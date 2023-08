Téměř miliardový obrat a víc než dvojnásobný zisk. Slevomat ukázal čísla za loňský rok

Cestovní a zážitkový portál Slevomat loni udělal tlustou čáru za covidovými lety, kdy mu výrazně klesly prodeje. Místo toho dokázal vyrůst na zatím nejvyšší čísla své historie. V minulém roce dosáhl obratu celkem 922 milionů korun, což je o polovinu více než rok předtím, a zároveň navýšil svůj zisk ze 75 milionů na 183 milionů korun, tedy dvaapůlkrát.

Již začátkem roku Slevomat komunikoval, že celkový objem prodaných služeb (GMV) loni dosáhl 2,9 miliardy korun. Nyní obraz o byznysové stránce firmy doplnila také oficiální účetní závěrka, podle níž nárůst prodaných objemů přibližně koresponduje s růstem samotného obratu, výrazněji se mu ale podařilo zlepšit ziskovost.

Hlavní důvody vidí ředitel Slevomatu Ladislav Veselý dva, v zásadě prý stejně velké. „Jednak úspory z rozsahu, kdy s růstem výnosů rostou režijní náklady pomaleji. A taky jsme o rok dříve drželi náklady poměrně vysoko ve vztahu k vrtkavému prodeji. Nepropouštěli jsme, protože jsme sázeli na oživení po covidu. A to nám vyšlo,“ komentuje pro CzechCrunch.

Pro portál, který patří do britské skupiny Secret Escapes, byl až do loňska rekordní předpandemický rok 2019, kdy prodal služby za celkem 2,5 miliardy korun. To dokázal loni překonat o osmnáct procent. Začátek pandemie v roce 2020 srazil byznys firmy na minimum, turbulence ale nakonec ustála.

Loni již polovinu celého obratu Slevomatu tvořil segment cestování. V náročnější makroekonomické situaci, kdy zákazníci více šetří, prý firmě pomáhá to, že je vnímaná jako výhodná služba. „Máme do téhle doby dobrý produkt. Lidé sice tolik neutrácí za věci, ale zážitek si pořád dopřejí. A u nás vnímají výhodnost ceny. Hodně dobře se nám daří posílat lidi na dovolenou do zahraničí,“ říká Veselý.

Tento rok si pak pochvaluje také: „Sezony se po letech přerytých opatřeními hledají a stabilizují, těžko se nám letošek předvídal, ale realita nakonec předčila očekávání. Čerstvě za sebou máme výrazně nejlepší červenec v historii.“ Od začátku roku měla firma vyrůst o více než dvacet procent.

Ze zákaznického hlediska se letos Slevomat snaží o to, aby si lidé mohli co nejvíce služeb rezervovat online, což je v segmentu cestování standardem. „U lokálních služeb ale trh tvoříme, někdy těžce. Už rok máme rezervační stránku pro wellness služby pro Prahu, letos jsme ji spustili pro Ostravu a ještě dvě města chceme do konce roku přidat,“ dodává Veselý.