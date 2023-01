Rekordní rok pro Slevomat. Loni prodal služby za téměř tři miliardy, daří se mu lépe než před pandemií

Protipandemická opatření loni povolila a Slevomat hlásí, že je v historicky nejlepší kondici. Český cestovní a zážitkový portál loni totiž prodal služby v souhrnném objemu dosahujícím 2,9 miliardy korun, což znamená meziroční nárůst o 58 procent. Firma relativně rychlý růst v kontextu oslabující spotřebitelské poptávky vysvětluje několika faktory.

„Jsme vnímáni jako výhodná služba, kde za své peníze dostanete více. To je i při poklesu trhu atraktivní. Dařilo se nám agresivně rozšířit – obzvláště zahraniční – nabídku a obsadit tak úplně nové trhy, například během roku přibližně třetina všech českých turistů, kteří vycestovali do Polska, jela přes Slevomat. Skokově jsme investovali do brandové komunikace, což loni přineslo ovoce v podobně znalosti značky,“ komentuje pro CzechCrunch Ladislav Veselý, ředitel Slevomatu.

Pro portál byl doteď rekordní předpandemický rok 2019, kdy prodal služby za celkem 2,5 miliardy korun. To dokázal loni překonat o osmnáct procent. Začátek pandemie v roce 2020 srazil byznys firmy na minimum, turbulence ale nakonec ustála, udržela se v černých číslech a zprostředkovala prodeje za 1,8 miliardy.

Předloni pak Slevomat v prodaných objemech téměř nerostl, výrazně ale navýšil svůj zisk, a to konkrétně na 75 milionů korun. Obrat firmy tehdy dosáhl 596 milionů korun, objem zprostředkovaných prodejů je ovšem vyšší, protože se do něj počítají také peníze, které vydělal svým partnerům.

„Nejvýraznějším segmentem bylo loni tradičně cestování. Těší nás, že i přes rozvolnění byla velká část zákazníků věrná domácímu cestování. Nám se k tomu podařilo výrazně posílit v oblasti zahraničních pobytů, kde nám tržby narostly meziročně na trojnásobek. Ve srovnání s rokem 2019 o osmdesát procent,“ popisuje Veselý.

Jak Veselý doplnil, cestování aktuálně tvoří již více než polovinu všech prodejů Slevomatu. Čtyři sta milionů korun loni tvořily prodeje zážitků, což byl meziroční nárůst o 59 procent. Další stovky milionů připadají na prodej služeb všeho druhu od kosmetiky přes autoškoly či mytí aut. Mimořádně silný je prý na celkovém výkonu firmy pořád také gastronomický segment.

Přestože se už loni začala projevovat zhoršující se ekonomická situace, Češi se při nakupování na Slevomatu podle jeho ředitele neomezují: „Zákazníci si k nám chodí pro inspiraci. Navíc se ukazuje, že pro mnoho zákazníků a obchodníků jsme důležitým partnerem, a to nejen během pandemie, ale i nyní. Mnozí se na nás obrací, abychom jim pomohli prodávat, zákazníci naopak hledají zajímavé nabídky.“

V rámci cestovaní do zahraničí se nejvýznamnější destinací na Slevomatu poprvé stalo Polsko, které překonalo dlouhodobě oblíbené Rakousko, Slovensko nebo Chorvatsko. Prodeje táhly pobyty na polské straně Krkonoš a také letní dovolené u Baltu. V dílčích číslech to pak znamená, že prodeje do Polska byly meziročně vyšší trojnásobně, proti roku 2019 pak o 159 procent s tržbami přesahujícími 300 milionů korun.

„Zájem o dovolené na severu u Baltu může znít jako překvapení, ale pravdou zůstává, že s tím, jak Chorvatsko v posledních letech skokově zdražuje, je Polsko významně levnější. Navíc zákazníci si pochvalují krásné pláže a také méně lidí, než tomu je třeba v plné sezoně v Chorvatsku,“ vysvětluje Veselý.