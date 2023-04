Akcie a tenisky. Miliardový Footshop se po náročném období chystá dál růst na pražské burze

Na pražský kapitálový trh míří nový titul. Od loňského roku se na Burze cenných papírů Praha pohybuje prázdná schránka, do které 431 investorů poslalo přes 538 milionů korun. Připravili ji finančníci z Wood & Company, kteří v Česku realizují vůbec první transakci zvanou SPAC představující alternativu k tradičnímu vstupu na burzu. Pro více než půlmiliardovou schránku Wood SPAC One se teď našla podle jejích strůjců ideální „nevěsta“ – jde o společnost Footshop Petera Hajdučka, která se rozhodla po dvanácti letech na trhu vstoupit do světa veřejně obchodovaných firem. Celá transakce, v rámci níž mohou noví investoři získat až 49% podíl, ještě podléhá schválení akcionářů.

Známý prodejce tenisek, oblečení a dalších doplňků se se svým internetovým obchodem postupně rozšířil na většinu evropských trhů a v Praze, Budapešti, Bukurešti – a brzy opět také v Bratislavě – má i vlastní kamenné prodejny. V loňském roce celý Footshop, do něhož patří i online prodejce Queens, v obratu vygeneroval přes miliardu korun a mohl si s ohledem na složitou ekonomickou situaci a dění na e-commerce trhu poměrně oddechnout. Proti předchozímu roku se sice jednalo o zhruba jedenáctiprocentní pokles tržeb, ale firma se dokázala vrátit do provozního zisku EBITDA ve výši 20 milionů korun.

„Loni jsme podnikli kroky konzervativním směrem. Zaměřujeme se na rozumnou rovnováhu mezi růstem a ziskovostí. Věříme, že je to správné nastavení i vzhledem k současné makroekonomické situaci a také k burze. Nehledám zjednodušení nebo završení cesty, ale šanci realizovat naše vize a ambice. Jsem odhodlán pokračovat v tvrdé práci a velmi mě motivují nové příležitosti, které se naskytnou,“ uvedl pro CzechCrunch zakladatel Footshopu Peter Hajduček na dotaz, zda považuje chystaný vstup na burzu za symbolické dovršení náročné etapy.

Na přelomu let 2021 a 2022 zažil dnes třiatřicetiletý slovenský podnikatel dosud nejnáročnější momenty své kariéry. Footshop se otřásl v základech, když v tomto období přišlo ochlazení trhu a firma se musela zásadně uskromnit. Propustila desítky zaměstnanců, zavřela všechny kamenné prodejny Queens i několik prodejen Footshop a najela na úsporný režim.

Peter Hajduček se svými kolegy nakonec i díky pomoci investorů náročnou situaci přečkal. „Prošel jsem nejtěžším obdobím své kariéry. A právě teď se cítím motivovanější a silnější než kdy dřív,“ říkal před rokem, když už před sebou zase viděl pozitivnější zítřky. I nyní, po dvanácti letech v byznysu, zmiňuje, že se stále cítí být na začátku cesty.

„Pořád máme hlavy plné snů a ambicí. A dnes už máme také zkušenosti, které nás přesvědčují, že se dokážeme chopit příležitostí, které před námi leží. Burza nám může poskytnout zdroje, které umožní rychleji pokračovat v expanzi, o což nám jde,“ vysvětluje důvody, proč se rozhodl vzít Footshop na pražskou burzu. Na ní se v plánované transakci propojí s entitou Wood SPAC One, která se již obchoduje na trhu Standard Market a jejíž tržní hodnota se pohybuje kolem 560 milionů korun. Jedna akcie stojí 104 korun.

Co je to SPAC? V případě SPAC se jedná o prázdné firmy (blank check company), které nevlastní žádná aktiva a neprovádí žádnou podnikatelskou činnost. Tyto společnosti vznikají za účelem budoucího nákupu existující společnosti nebo podílu v ní. K tomu na veřejných trzích vybírají peníze od investorů. Charakteristikou SPAC je, že investoři dopředu netuší, na co společnost peníze použije. Při svém vzniku to nemusí vědět ani samotná firma. Standardní struktura SPAC má stanovené dvouleté období, během kterého musí dokončit obchod, jinak musí vrátit peníze zpět investorům. Pokud cíl pro nákup přece jen najde, musí akvizici schválit akcionáři. Ti, kterým se transakce či její podmínky nelíbí, mají možnost své peníze stáhnout. Pro samotné společnosti se jedná o jeden ze způsobů, jak uvést své akcie na burzu. Tento proces je navíc méně zatěžující než klasické IPO, firmy mají větší jistotu ohledně ocenění a časových termínů. Zdroj: Portu

Svůj záměr rozhýbat pražskou burzu první bianko šek firmou oznámili Wood & Company před dvěma lety a před rokem začali hledat společnost, pro níž by mohl SPAC představovat na rozdíl od klasického IPO (první veřejná nabídka akcií) atraktivnější a jistější alternativu, jak upsat rozvojový kapitál.

„Chceme hledat finančně zdravou a rostoucí společnost působící v regionu střední a východní Evropy, se schopným managementem a silnou vůlí k dalšímu rozvoji a regionální expanzi. Rozhlížet se chceme především mezi technologickými firmami, v sektoru e-commerce nebo strojírenství,“ říkal před rokem manažer investičního oddělení Wood & Company Oliver Polyák.

Nakonec padla volba na Footshop, který patří ve světě e-commerce ve svém oboru mezi nejvýraznější hráče v regionu střední a východní Evropy. Nejvyšší podíl ve výši 62,76 % dosud ve firmě drží Peter Hajduček, dalších 20,37 % patří investiční skupině Kaya (dříve Ener), 9,01 % má andělský investor Marcel Vargaeštok a zbylých 7,86 % investiční platforma Crowdberry. Podle zástupců Footshopu mají všichni i nadále zůstat součástí firmy, jejich podíly se nicméně rozředí.

Se stávajícími majiteli společnosti Footshop učinil Wood SPAC One (WSO) dohodu na odkoupení až 49% podílu. Dohoda podléhá schválení akcionářů WSO v souladu s prospektem SPACu ze dne 2. února 2022. Pokud bude transakce schválena (je potřeba alespoň 75 % hlasů), dojde k akvizici podílu ve Footshopu a následně fúzi obou společností, čímž se akcie Footshopu stanou veřejně obchodované na pražské burze. WSO plánuje, že by zhruba až 200 milionů mohla využít na výkup podílů od stávajících společníků.

„Jsem rád, že se nám podařilo najít zajímavý subjekt v kratší lhůtě a už po roce můžeme investorům představit společnost Footshop, která má velmi dobrý rozvojový a investiční potenciál. Navrhovaná transakce splňuje všechna investiční kritéria stanovená v prospektu SPACu, další krok je nyní na investorech,“ říká Oliver Polyák. „Věřím, že jsme naplnili očekávání a nevěsta, kterou jsme vybrali, získá ano od investorů k realizaci domluvené transakce,“ doplňuje CEO Wood & Company Vladimír Jaroš.