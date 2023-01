Tenisový přízrak s Berdychovými ambicemi. Jiří Lehečka v Austrálii udělal dojem a odnáší si miliony

Jen málokdo mu dával šance dostat se do čtvrtfinále, Jiří Lehečka to přesto u protinožců dokázal a vysloužil si potlesk celé tenisové veřejnosti. Jednadvacetiletý mladík na Australian Open bavil svou odvážnou hrou i skvělým vystupováním před novináři, kteří ho nyní považují za velkou vycházející hvězdu českého tenisu. Něco jako slavného Tomáše Berdycha před patnácti lety, se kterým zatím sdílí podobný kariérní příběh.

Jiří Lehečka se na úvodním tenisovém grandslamu tohoto roku prezentoval velmi dobře už od samotného začátku. Nejprve v prvním kole s přehledem vyřadil chorvatského soupeře Bornu Ćoriće, poté si poradil s Američanem Christopherem Eubanksem a ve třetím kole porazil jedenáctého nasazeného tenistu Camerona Norrieho z Velké Británie. A nestačila na něj ani kanadská šestka Félix Auger-Aliassime. To už bylo osmifinále.

Právě v tento moment se Lehečka postaral o velkou událost v historii českého tenisu – postoupit mezi šestnáct nejlepších v rámci jednoho z nejprestižnějších tenisových turnajů planety se totiž za posledních pět let povedlo jen Tomáši Berdychovi. Ostatně právě k němu mladý Lehečka vzhlíží a zčásti sdílejí i podobný začátek kariéry. Berdychovi bylo také jednadvacet, když se do osmifinále grandslamu poprvé dostal (v roce 2007). A asi není nutné připomínat, jaká hvězda se z Berdycha postupem let stala.

Z líhně talentů na světovou scénu

Jiřího Lehečku bavil sport už odmala, ostatně se narodil do rodiny sportovců – jeho máma byla atletka, otec závodně plaval a babička hrála tenis na národní úrovni. A také učila tenisovým základům jeho starší sestru. Nakonec právě i jemu se bílý sport zalíbil natolik, aby už v útlém dětství mlátil do míčků v rodném městě Kněžmost u Mladé Boleslavi.

STATEMENT MADE 🤩@jirilehecka is through to the last 8⃣️after taking out the No. 6 seed 4-6 6-3 7-6(2) 7-6(3).@AustralianOpen | #AusOpen pic.twitter.com/E9PbTaPsxb — ATP Tour (@atptour) January 22, 2023

Aby naplnil své ambice stát se dobrým tenisou, v patnácti letech – poté, co měl za sebou hraní s jabloneckým trenérem Miloslavem Hajátkem – se přesunul do Prostějova, líhně úspěšných tenistů od Petry Kvitové až po Tomáše Berdycha. Na Moravě si ho vzal pod křídla daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil se svým synem Michalem, který ho trénuje.

Od juniorů se v roce 2020 dostal k profíkům, o dva roky později nastoupil do svého prvního hlavního turnaje v rámci ATP Tour a na klání v nizozemském Rotterdamu se probojoval až do semifinále. Díky tomu se v žebříčku ATP posunul do první stovky a začal se stávat relevantním soupeřem pro mnohem zkušenější hráče. Tentýž rok okusil i krásu grandslamů.

Na loňském Australian Open prošel kvalifikací a poprvé ve své kariéře se dostal až do hlavní soutěže. Ohřál se také na Roland Garros, Wimbledonu i US Open, tam ovšem nedosáhl na víc než na první kolo. Zářez má mimo jiné i na Turnaji mistrů do jednadvaceti let, kde se stal prvním českým tenistou, který do něj zasáhl. Souboj o titul nicméně už nezvládl.

Teprve až před několika dny si ovšem pojistil, aby o něm věděl celý svět. Dostal se do čtvrtfinále, což se v historii povedlo jen jedenácti Čechům před ním – naposledy to byl Berdych v roce 2018. Lehečka v něm nicméně nestačil na řeckého favorita Stefanose Tsitsipase, který ho porazil 3:0 na sety. Český mladík ale udělal velký dojem.

Sám Tsitsipas řekl, že šlo „o jeden z nejnáročnějších tříseťáků, které kdy v kariéře odehrál“. Na hlavním dvorci tenisového areálu Melbourne Park se tleskalo oběma stranám, speciální aplaus si nicméně vysloužil sám Lehečka, když provedl elegantní parádičku ve formě „ztlumení“ odstřeleného míčku pomocí rakety, nikoliv ruky. A obzvlášť dobrý byl také u sítě, což potvrzoval napříč turnajovou cestou.

Miliony na tenis

Všichni ví, že úspěšný tenista musí dobře vystupovat také na veřejnosti. A Jiří Lehečka během své štace na Australian Open působil dobře i během rozhovorů na dvorcích a tiskových konferencích v hlavních sálech. To všechno jsou možná na papíře drobné výzvy, ale v praxi jde o důležité a mnohdy stresující záležitosti. S nadsázkou se dá říct, že jde o polovinu úspěchu kariéry tenisty.

Pro takto mladého hráče jsou důležité i peníze, které si z velkých turnajů odnese. Z Austrálie si má přijít na zhruba 590 tisíc australských dolarů, tedy skoro 9,1 milionu korun (před zdaněním). A jak uvádí jeho manažer Miroslav Černošek pro server iDNES.cz, Jiří je použije na rozvoj své tenisové kariéry. Prý mu „dodají svobodu, aby na kariéře nemusel šetřit“.

Organizátoři Australian Open navíc měli odměny pro hráče oproti minulému roku zvyšovat, proto si má letošní vítěz přijít na zhruba 65 milionů korun a stříbrný post bude oceněn částkou okolo 36 milionů korun.

Jen na peníze z turnaje se ovšem Lehečka spoléhat patrně nemusí – roli ve výdělcích hrají i sponzoři. V jeho případě jde hlavně o francouzskou značku Le Coq Sportif, kterou obléká na kurtech (a v minulosti v ní hráli i například Arthur Ashe nebo Yannick Noah). K ní přešel od firmy Nike, která v Česku se sponzorstvím skončila. Není však známo, kolik mu platí.

Tak či tak, český tenis má novou vycházející hvězdu, která ještě může ve světě bílého sportu udělat velké věci. Australian Open potvrdilo, že na to bezpochyby má.