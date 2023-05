Terapie v online prostoru Hedepy nabírá 50 milionů. Věří, že na dálku můžou radit i psychiatři

Lidé stále víc vnímají své psychické zdraví jako prioritu, popisují zakladatelé Hedepy. Věří, že to dokazují i jejich čísla a rychlost, se kterou platforma roste. Za dobu její existence na ní proběhly desítky tisíc sezení: tedy propojení klienta a terapeuta v online prostoru, kde si můžou bezpečně povídat. Zakladatelé nejsou jediní, kdo svému konceptu věří. Hedepy právě dostává novou a dosud největší investici, celkem 50 milionů korun.

Je to přepočet částky 2,15 milionu eur, kterou do projektu směřují investiční fondy Nation 1, Purple Ventures a RSJ. Potřetí mu posílá finance také andělský investor Leoš Navrátil. Finanční prostředky použije Hedepy nejen na právě probíhající expanzi do čtyř dalších zemí, ale také na rozvoj psychiatrické online péče, na němž momentálně pracuje.

I předchozí zmiňovaní jsou stávající investoři, kteří tak navyšují svůj podíl. V minulosti do Hedepy opakovaně vkládal peníze kromě těchto fondů i zakladatel českého e-shopu Vivantis a známý andělský investor Martin Rozhoň spolu s Alexandrem Reggio-Paquetem.

„Portfoliově je to jedna z našich nejúspěšnějších společností, která nás přesvědčila především tím, že reálně pomáhá tisícům lidí napříč světem a zároveň se jí daří překonávat nastavené cíle,“ vysvětluje Marek Moravec z investičního fondu Nation 1.

Hedepy nabízí online psychoterapeutická sezení. Propojuje klienty s certifikovanými terapeuty, kteří mají v systému své medailonky, podle nichž si zájemci můžou vybírat. Sezení probíhá přes videohovor a lidé se na něj tak můžou připojovat běžně z domova.

Foto: Hedepy Tým stojící za Hedepy

Platforma od svého vzniku vykazuje zajímavá čísla. Začala fungovat v roce 2020, v době, kdy se naplno projevovala koronavirová pandemie, a za první tři měsíce přes ni proběhlo víc než 700 placených terapií. Rychle získala investice a směřovala je do rozvoje i expanze.

Teď funguje na 12 trzích a loni dosáhla obratu 45 milionů korun, což meziročně znamená víc než čtyřnásobný nárůst. Po dvou letech fungování zatím není v černých číslech, ale v Česku a na Slovensku by se do nich podle očekávání zakladatelů mohla dostat ještě letos.

Terapie jako firemní benefit

Hedepy ale začíná koukat i kousek dál za psychoterapii. Investici hodlá směřovat mimo jiné do spuštění prostoru pro online psychiatrickou péči, čímž prý reaguje jak na aktuální nedostatek psychiatrů, tak na stoupající potřebu ze strany klientů. Na druhé straně terapeutům plánuje rozvinout aplikaci tak, aby v ní mohli monitorovat stav svých klientů a podle toho případně uzpůsobovat průběh další léčby.

„Lidé se tak budou moci péči o své duševní zdraví věnovat i mimo jednotlivá sezení a terapeuti budou zároveň lépe připraveni na navazující setkání,“ plánuje Roman Zámečník, spoluzakladatel projektu.

Další pozornost soustředí na firmy. Část lidí totiž přichází k Hedepy s tím, že si terapie platí sami, stále víc se k službě ale přiklánějí i firmy, které pak terapie nabízejí pracovníkům jako benefit. Aktuálně se tak Hedepy stará o 40 tisíc zaměstnanců celkem padesáti firem jako Havel & Partners, Tchibo či Multisport a množství těchto sezení se počítá na tisíce.

Spolupráci má firma dohodnutou i se dvěma pojišťovnami, které tak můžou nabízet terapii lidem po těžkých autonehodách. A nově se soustředí i na školy. Sezení mohou využívat páry, dospívající i děti do 13 let.

Firma má globální ambice. Už teď je aktivní na 12 světových trzích a říká, že na čtyřech z nich si drží mezi poskytovateli online psychoterapií vedoucí postavení: v Česku, na Slovensku, v Rumunsku a Řecku. Rychle roste v Polsku a na Ukrajině. A i nové peníze jí pomůžou s dalšími působišti, tedy Finskem, Litvou, Estonskem a Slovinskem, kde začíná v těchto týdnech.

„V rámci každé expanze potenciální trhy nejprve několik měsíců pečlivě analyzujeme a zjišťujeme, ve které zemi může naše platforma adekvátně pokrýt chybějící kapacitu odborníků a zároveň pomoci i těm, kterým na cestě k psychoterapii brání i jiné důvody než jen nedostatek kvalifikovaných terapeutů,“ popisuje Lukáš Krčil, CEO a spoluzakladatel.

Hedepy chce rozšířit i o mobilní aplikaci, ve které si uživatelé budou moct zaznamenávat, jak se v průběhu času cítí či co a jak ovlivňuje jejich každodenní rozpoložení. Její součástí má být i edukativní obsah pro ně.