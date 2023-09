Tesla odhalila upgradovaný Model 3. Dostal aerodynamičtější křivky a přepracovaný interiér

Model 3 od Tesly má po šesti letech na trhu na kontě dva miliony prodaných kusů. Díky tomu se jedná o vůbec nejprodávanější model automobilky Elona Muska, která nyní přichází s jeho omlazenou verzí. Automobil, který je u nás k mání od milionu korun, dostane vyšší dojezd, jemně přepracovaný exteriér a změn se dočkal také interiér.

Z hlediska exteriéru se designéři zaměřili především na příď a záď automobilu. Tesla tvrdí, že změny dopomohly vyšší aerodynamice, což má za následek snížení odporu a s tím související nižší hlučnost v kabině i delší dojezd.

Přední část dostala čistší linie, pozměněn byl tvar světlometů a změněna byla i grafika LED světel pro denní svícení. Tvary jsou o něco ostřejší, což platí i pro záď. Ta se dočkala přepracovaných zadních světel ve tvaru C. Klasické logo automobilky nahradil nápis Tesla, jak je v současné době zvykem. Boční silueta vozu zůstává stejná, mění se však design vícepaprskových kol. A Tesla nabídne Model 3 ve dvou nových barvách Ultra Red a Stealth Grey.

Vůz o kapánek narostl do délky a jen velmi jemně se snížil profil střechy a světlá výška. I přes relativně drobné změny karoserie a rozměrů hlásí Tesla celkem hmatatelný nárůst dojezdových schopností.

Foto: Tesla Upgradovaný Model 3 má i dva nové barevné odstíny

V případě verze s pohonem zadních kol o velikosti 18 palců by měl být dojezd v režimu WLTP 554 kilometrů a u verze Long Range s pohonem všech kol 678 kilometrů, což představuje oproti současné verzi nárůst o přibližně 11 až 12 procent. Pokud je vůz vybaven 19palcovými koly, dojezd se u RWD modelu snižuje na 513 kilometrů a 629 kilometrů v případě LR verze. Výkon by však měl zůstat stejný jako u současných verzí.

Další změny se týkají interiéru, který je ještě více komorní záležitostí. Pracuje s hliníkem a látkami a dostal nové ambientní osvětlení, které ozařuje celou vnitřní kabinu. Ta by podle Tesly měla být díky novému akustickému sklu a lepším zvukotěsným materiálům tišší.

Centrální obrazovka má stejnou velikost 15,4 palce, dostala ovšem tenčí rámeček. Novinkou je osmipalcový displej, který se zabydlel na konci středového tunelu a je k dispozici pasažérům na zadních sedadlech.

Posádka si bude moci vychutnat i nový zvuk díky hned 17 integrovaným reproduktorům u verze Long Range, což je o tři více než u současné verze. O podmanivost zvuku se starají dva zesilovače a dva subwoofery. U verze s pohonem zadních kol je přítomno devět reproduktorů s jedním zesilovačem a jedním subwooferem. Tesla měla také nainstalovat lepší mikrofon pro kvalitnější hovory z automobilu.

Dodávky nové verze Modelu 3 v Evropě by měly začít koncem října. Jeho výroba by měla probíhat v šanghajské Gigafactory, zatímco verze pro Spojené státy bude vyráběna v domovském závodu ve Fremontu. Cena by podle aktuálních informací na stránkách automobilky měla být stejná, tedy 1 053 990 korun za verzi s pohonem zadních kol a 1 253 990 korun za verzi s pohonem všech kol. Kromě modernizovaného Modelu 3 bychom se brzy měli dočkat také futuristického pick-upu Cybertruck.