Trápení Allegra v Česku pokračuje, v Mall Group propustilo stovku lidí. Jsme na dobré cestě, říká

Česká e-commerce scéna tento týden dostává pořádně zabrat. K hromadnému propuštění stovky lidí došlo rovnou u dvou z největších hráčů na trhu – kromě Heureky, o čemž včera CzechCrunch informoval jako první, podle zdrojů redakce došlo ke stejnému kroku i v Mall Group, kam kromě e-shopu Mall.cz spadá například i CZC.cz.

Informaci následně potvrdilo i Allegro, pod kterou skupina spadá. Konkrétní čísla ale nesděluje, uvádí jen, že šlo o „několik procent“ zaměstnanců. Podle webu Mallu v celé skupině pracuje na čtyři tisíce lidí napříč regionem, údaj ale pravděpodobně již nebude aktuální a ve skutečnosti bude nižší. I tak ale pravděpodobně šlo o více než sto osob.

„Naším hlavním cílem je ozdravit naše české podniky. Pokračující náročné podmínky na trhu nám to výrazně ztěžují, ale postupně transformujeme Mall.cz a CZC.cz do efektivních obchodníků na naší nové platformě Allegro.cz,“ uvádí pro CzechCrunch mluvčí a ředitel komunikace Allegra Marcin Gruszka.

„Tempo transformace však zaostává za našimi očekáváními, a tak jsme museli učinit zodpovědná rozhodnutí. Snižování počtu zaměstnanců je vždy tou poslední možností, ale v našich českých podnicích musíme snížit počet zaměstnanců o několik procent. Zajistíme, aby tento proces byl pro všechny odcházející zaměstnance co nejhladší,“ pokračuje Gruszka.

Podle něj mělo Allegro v posledních čtvrtletích dosáhnout „mnoha úspěchů“, konkrétně třeba toho, že na českém tržišti Allegro.cz nakupuje aktivně přibližně patnáct procent české populace a nedávno došlo také ke spuštění slovenské sestry Allegro.sk.

„Navzdory všem výzvám zůstáváme odhodlaní, protože chceme v příštích dvou letech otevřít tržiště Allegro v pěti zemích, kde působí Mall, a každé z nich dovést do zisku do čtyř let od spuštění. Na financování této vzrušující expanze tržišť jsme vyčlenili až dvacet procent budoucí polské EBITDA (zisk před zdaněním, úroky a odpisy – pozn. red.) a jsme na dobré cestě,“ dodal Gruszka.

Polský gigant Allegro přebral Mall Group pod svá křídla před dvěma lety a kromě zmiňovaných do skupiny patří i další e-shopy Mallu ze Slovenska, Maďarska, Chorvatska a slovinské Mimovrste. Skupina se dlouhodobě nachází v nepříznivé ekonomické situaci, kvůli čemuž musel nový majitel z původní hodnoty firmy přesahující dvacet miliard korun již dvakrát odepisovat miliardy korun. Aktuálně z hodnoty zůstala už jen čtvrtina.

Celý segment Mallu podle oficiálních čísel loni prodal zboží (GMV) o objemu 17,8 miliardy korun, což znamená meziroční pokles o 22,5 procenta. Klesaly i další důležité ukazatele – počet aktivních zákazníků o čtyři procenta, průměrná hodnota objednávky pak o 19,4 procenta. V rámci snahy o transformaci byznysu došlo loni také i na snížení počtu zaměstnanců, v případě celé skupiny Mallu meziročně o 20,5 procenta.

Vykázaná ztráta před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) celé Mall Group přitom dosáhla téměř 1,3 miliardy korun. Zajímavostí je, že samotná česká odnož tržiště Allegro.cz za loňský rok vykázala ještě o něco vyšší ztrátu.