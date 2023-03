Chmelomok, Muskův lok. Tesla začala prodávat vlastní designové pivo podle české receptury

Možná si pamatujete na moment, kdy Elon Musk před dvěma lety otevíral novou továrnu Tesly v německém Berlíně a zmínil, že v ní bude vyrábět i vlastní pivo. Mnozí to považovali za vtip, protože pokud něco šéf této americké automobilky umí obzvlášť dobře, tak je to vyvolávat v lidech zájem. Žert to ale nebyl – Tesla skutečně přichází s vlastním chmelovým mokem, který je navíc vařený podle české receptury.

Klíčovým prodejním artiklem americké společnosti Tesla jsou elektrická auta, občas se na jejím e-shopu ale objeví i drobnější doplňky, díky nimž si fanoušci značky mohou zpříjemnit život. Ať už jde o kolekci oblečení, batohy, skleničky na alkohol, deštník, termosky, deku, nebo bezdrátovou nabíječku po vzoru Applu. V nabídce byly i šortky, s nimž si Elon Musk dělal legraci z investorů. A „samozřejmě“ i surfařská prkna.

Teď přidává další drobnost tekutého charakteru. Poté, co v roce 2020 pobláznila veřejnost svou designovou lahví tequily, představuje Tesla i vlastní pivo pod názvem GigaBier, což je jasný odkaz na továrnu Gigafactory a skutečnost, že se má vyrábět v Německu. Na první pohled navíc není vůbec jasné, že jde o pivo – lahev je totiž černá, lesklá a prémiově tvarovaná. Jako by šlo o lahev nějakého kvalitního alkoholu.

„GigaBier je navrženo tak, aby napodobovalo tvar Cybertrucku (futuristicky vypadajícího auta od Tesly – pozn. red.) a zároveň ctilo pětisetletou tradici německého pivovarnictví Reinheitsgebot,“ uvádí Tesla v popisku na svém e-shopu.

Zajímavý – minimálně pro české pivaře – pak je fakt, že tato edice piva vychází z takzvaného plzeňského typu, tedy pilsner, což je jedna z nejznámějších receptur pro vaření spodně kvašeného piva a inspirují se jí pivovary po celém světě.

GigaBier se prodává pouze na e-shopu Tesly za cenu 89 eur, respektive 2 111 korun. Za tyto peníze ovšem zákazník dostane rovnou tři lahve o objemu 330 ml, které přijdou ve sběratelské krabičce. Jak ovšem firma sama uvádí, nepůjde o zcela běžné zboží, které by bylo dostupné pro každého. Opět jde o limitovanou edici, která se může rychle vyprodat.

Navíc je pivo i poměrně geograficky omezeno – a například do USA se nedoručuje. Podporované země jsou vedle Česka Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Velká Británie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Nizozemsko.