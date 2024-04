Těží data z webů a je v zisku. Datové Apify má přes 200 tisíc uživatelů, teď nabírá 70 milionů

Uložit 0

Potkali se na matfyzu, a i když pokračovali postgraduálním studiem, Jakuba Baladu a Jana Čurna to pořád táhlo k vlastnímu byznysu. Potenciál viděli v softwaru, který by takzvaně scrapoval, tedy automaticky stahoval data z webů. Vznikl tak nástroj Apify, jenž nyní využívají přes dvě stovky tisíc uživatelů po celém světě. Jeho obrat se blíží k hranici 200 milionů korun a zároveň je v zisku. Pro akceleraci dalšího růstu nyní uzavřel další finanční kolo. Přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Apify

Kdo a kolik investuje: České fondy J&T Ventures a Reflex Capital posílají dohromady 70 milionů korun.

Kolik startup získal předtím: dvanáct milionů korun i od Reflex Capitalu

Co Apify dělá: Stojí za takzvanou web scrapingovou platformou, která firmám umožňuje těžit data z internetových stránek a získat data i pro umělou inteligenci. Zároveň dokáže automatizovat workflow, kterou lidé dělají manuálně ve webovém prohlížeči, a následně ji spustit ve větším měřítku v cloudu.

Jednou z klíčových služeb je otevřené tržiště s takzvanými Aktory, tedy cloudovými programy. Aktuálně jich nabízí přes 1 500. „Naší dlouhodobou ambicí je vybudovat největší světový marketplace, kde firmy a vývojáři najdou hotová cloudová řešení pro automatizaci, která vytvářejí a prodávají jiní vývojáři,“ komentuje spoluzakladatel Jan Čurn.

Zakladatelé: Jakub Balada a Jan Čurn Apify založili v roce 2015. Poznali se během studia informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě UK, kdy si také uvědomili, že programování může být vedle zábavy výnosný byznys. Viděli poptávku po softwaru, který by dokázal získávat z webových stránek data, a proto takový nástroj vytvořili.

Jak je startup velký: V roce 2023 dosáhl obratu 170 milionů korun s meziročním růstem asi o třetinu, zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) vykázal ve výši 22 milionů. Pro startup šlo o obrat k pozitivnímu poté, co předloni nedosáhl očekávaných výsledků a musel propustit část týmu. Loni zároveň dvojnásobně navýšil počet uživatelů ze 100 tisíc na více než 200 tisíc, podobně rostl i počet zákazníků z 1 700 na tři tisíce, mezi nimi například Siemens, Microsoft, T-Mobile nebo Accenture.

Co říkají zakladatelé: „Poslední investici jsme získali v roce 2019 a Apify v posledních letech rostlo pouze z vlastních zisků. Nyní ovšem na trhu vnímáme prostor k urychlení růstu, proto jsme se rozhodli vzít další investici. Vzhledem k naší velikosti jsme vzali relativně nízkou částku, protože jsme firmu nechtěli narušit obřím přísunem kapitálu,“ říká Čurn. Jak dodává, přijmout externí kapitál se rozhodli proto, aby firmu přenesli z profitabilního na růstové myšlení. Ve firmě si přitom jako zakladatelé stále udržují většinový podíl.

Co říkají investoři: „Podnikatelský příběh Apify sledujeme už od roku 2016, kdy jsme se s Honzou Čurnem a Jakubem Baladou poprvé potkali. Za tu dobu vybudovali špičkové technologie, silnou značku a mezinárodní síť zákazníků. Díky tomu jsou teď ve skvělé pozici, aby využili obrovské příležitosti, které se právě otevírají. Věříme, že jim můžeme pomoci vyrůst v globálního lídra,“ komentuje Martin Kešner z J&T Ventures.

„Apify podporujeme již osm let – což je hodně dlouhá doba na to, abychom věděli, že to dává smysl. Honza s Jakubem vybudovali již nyní globální firmu s měsíčními opakujícími se tržbami (MRR) ve vysokých statisících dolarů, která nyní raketově roste. V investici vidíme příležitost ještě více tento růst podpořit,“ doplňuje Ondřej Fryc z Reflex Capital.

Na co startup plánuje využít investici: Personální posílení, navýšení přímých investic do marketingu a do růstu komunity vývojářů. „Náš cíl je nyní ukázat, že jsme schopni přeměnit kapitál do ekonomicky efektivního růstu, oslovit nové zákazníky a škálovat náš byznys. Až se nám to podaří, v budoucnu nám pak může dát smysl přijmout velkou investici od globálních VC fondů a pokusit se stát dalším českým jednorožcem,“ dodává Čurn.