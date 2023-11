The Beatles se na čtyři minuty vrátili. Vydali skladbu, kterou Lennon složil dva roky před smrtí

Uložit 0

Čtveřice výjimečných hudebníků The Beatles v šedesátkách pobláznila svět. A proto když Paul McCartney letos v červnu ohlásil, že pod značkou britské skupiny vyjde ještě jedna, prý úplně poslední písnička, fanoušci byli na trní. O to víc, když ji měla pomoci stvořit umělá inteligence. Čekání je ale teď u konce – Now and Then je tady.

Now and Then není v principu novou skladbou. John Lennon, tedy jeden z členů The Beatles, ji napsal už v roce 1978, jen dva roky před tím, než byl zavražděn. Demoverze písničky se do rukou Paula McCartneyho dostala až v roce 1994, kdy mu Yoko Ono darovala kazetu Lennonových nahrávek z roku 1980, nazvaných jednoduše For Paul.

Všechny nahrávky, které na kazetě byly, měly pocházet z Lennonova bytu v New Yorku, kde je hrál na klavír. Nejprve zbylí členové The Beatles uvažovali, že je vydají o rok později jako přídavek ke kolekci The Beatles Anthology, kvalita demoverzí ale byla příliš špatná na to, aby se s nimi dalo pracovat. A tak se od projektu upustilo.

Dnes je ale doba jiná, poháněná důmyslnými technologiemi – a jedna z nich byla použita i letos, kdy The Beatles, respektive Paul McCartney a Ringo Starr, nechali na alespoň jedné nahrávce pracovat umělou inteligenci, která ji takříkajíc vyčistila. „Když jsme byli ve studiu, měli jsme v uších Johnův hlas, takže jsme si mohli představovat, že je zrovna ve vedlejší místnosti ve vokální kabině – a my jsme s ním znovu mohli pracovat. Byla to radost,“ řekl Paul McCartney pro Radio1. Pak už jen stačilo fanoušky nalákat na příchod písně ve čtvrtek 2. listopadu.

Velkou zásluhu na jejím vydání má jiné známé jméno šoubyznysu, režisér Peter Jackson. Filmař, který se proslavil sériemi Pán prstenů a Hobit, v roce 2021 natočil o liverpoolské kapele trojdílný dokument Get Back. V něm tvůrci softwarově izolovali a vyčistili hlasy hudebníků, včetně toho Lennonova. Ta samá technologie byla použita i teď.

A takhle zní…