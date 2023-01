Zaklínač, Cyberpunk 2077 a teď The Last of Us. Seriál na HBO nakopl prodeje hry u nás i ve světě

Je to krásný koloběh. Z videoherního The Last of Us se stal hit. Ten přilákal pozornost filmařů, a tak na HBO vznikl seriál. Před týdnem odstartoval a už teď se mu velice daří. A tak přihrává popularitu zpátky hře. Není to nijak překvapivé, herní a seriálový svět podobné propojení nezažívá poprvé, však stačí vzpomenout třeba na Zaklínače. Děje se tak v cizině i v Česku, jak pro CzechCrunch potvrzují specializované obchody.

Vy ještě nesledujete The Last of Us? Možná byste to měli napravit, protože i pokud neholdujete hutným postapokalyptickým thrillerům, kde větší nebezpečí než zmutované zombie představují temná zákoutí lidských duší, novinka od HBO je velice povedená. Po Hře o trůny a Rodu draka je to prostě další vlajkový a vysokorozpočtový projekt, který nadchne i miliony diváků, kteří nejsou fanoušci žánru. A kteří třeba o původní hře na PlayStation vůbec neslyšeli. Ale dost možná o ní slýchají teď.

Úspěch seriálu se totiž výrazně odrazil na prodejích videohry. A to i na českém trhu. „Od uvedení první epizody se oproti týdnu před premiérou prodej titulů The Last of Us zvedl na dvojnásobek. Zejména pak The Last of Us Part I, tedy remake prvního dílu pro PlayStation 5, který vypráví stejný příběh jako seriál,“ říká pro CzechCrunch Petr Kratochvíl z herních obchodů JRC. Zmiňovaný remake mimochodem v březnu vyjde i na PC.

Kromě samotných her ale hráči – a teď už nejspíš i diváci – projevují ještě větší zájem o merchandise, tedy například trička, hrnečky a sběratelské předměty s motivy The Last of Us. „Jejich prodej se zvedl téměř na trojnásobek. U merche se zájem točí hlavně kolem produktů spojených s The Last of Us Part II, tedy s pokračováním původního příběhu,“ přiblížil zástupce firmy, jež patří pod skupinu Smarty.

Velice podobné zprávy hlásí i další český herní obchod Xzone pod vedením Martina Schovance. „Sledujeme zvýšený zájem o značku The Last of Us. Ale ani ne tak o hry, které se u nás prodávají dlouhodobě dobře, ale právě o různé doprovodné produkty. Třeba plakáty, kšiltovky, figurky a podobně,“ přibližuje situaci zakladatel a spolumajitel společnosti.

Schovanec navíc připomíná několik nedávných případů, kdy se synergie herního a seriálového světa promítla do prodejnosti. „Velmi podobný efekt, tedy opět hlavně na merch, přinesly i seriály na motivy dalších her, třeba Arcane, Edgerunners a Zaklínač,“ vyjmenovává trojici děl, která shodou okolností všechna vznikla na Netflixu.

Série podle oblíbené online fantasy hry League of Legends, dystopického Cyberpunku 2077 a příběhů vědmáka Geralta pro své zdrojové hry byly přílivem nových hráčů a navýšení už tak značné popularity. Především pak v případě Cyberpunku 2077 a hyperaktivního anime Edgerunners. Seriál pro sci-fi akci znamenal dva roky po vydání nové rekordy v počtu aktivních hackerů a kybersamurajů.

Pomyslné kouzlo Zaklínače a spol. samozřejmě na The Last of Us zafungovalo i za hranicemi. Jak upozornil magazín Games Industry, britské žebříčky prodejnosti krabic s hrami ukazují u The Last of Us Part I nárůst zájmu zákazníků o 238 procent oproti předchozímu týdnu. To titulu vysloužilo návrat do top dvacítky nejprodávanějších titulů na ostrovech. Dokonce o 322 procent vzrostly prodeje verze pro PS4, The Last of Us: Remastered, té to však stačilo jen na 32. místo.

Jízda houbových zombie (pokud netušíte, opravdu se na The Last of Us podívejte) navíc podle JRC ještě nekončí. Venku jsou totiž zatím jen dvě epizody seriálu. „A pokud se naskytne možnost rozšířit sortiment o nové předměty se seriálovou licencí, tak se budeme snažit je odchytnout a nabídku pro fanoušky zvětšit. Nadšení se totiž dá očekávat po celou dobu první sezóny, která má na HBO finiš v půlce března,“ uzavírá Kratochvíl.