The Settlers jsou po třinácti letech zpět. Milovaná strategická série má nový díl i s českými titulky

Postavíte dřevorubecký srub, abyste pro svou vesnici získali dostatečnou zásobu dřeva. Tesaře, který kmeny promění na prkna na další stavbu. Kameníka, abyste dřevěné domky povýšili na přece jen pevnější a praktičtější obydlí. A tak dále a tak podobně, až se z hrstky stavení uprostřed lesa stane nová metropole. Takto bavili The Settlers před třiceti lety. A přesně tak by měli bavit v novém díle The Settlers: New Allies.

Naposledy jste si v The Settlers mohli založit osadu, natěžit suroviny a proměnit pár chatrčí na prosperující obec se silným vojskem v roce 2010 v sedmém díle s podtitulem Paths to a Kingdom. Ten byl na dlouhých třináct let završením série stavitelských strategií, jež měla svou premiéru už před třemi dekádami s legendárním titulem studia Blue Byte nazvaným prostě The Settlers. Tato hráči milovaná značka však nyní opět ožila.

Po třiceti letech od první settlerovské hry vychází The Settlers: New Allies, nový titul založený na starých dobrých základech. Opět budete rozkazovat hrstce osadníků při postupném budování vesnice, z níž se s trochou štěstí a správných rozhodnutí stane soběstačné město. Novinka podle svých tvůrců nemá být pouhým pokračováním, ale ostrým restartem série, která se především u pozdějších dílů potýkala s kolísající kvalitou.

Hra s cenovkou 1 549 korun – a s českými titulky – je od pátku dostupná pro PC na platformě vydavatele hry Ubisoftu a na Epic Store, navíc si ji poprvé můžete zahrát i na konzolích PlayStation, Xbox a Switch. The Settlers: New Allies nabídnou tradiční kampaň pro jednoho hráče, jež sleduje příběh titulních osadníků prchajících ze své vlasti a hledajících nový domov. Hra přináší i multiplayer pro až osm stratégů s možností vzájemného soupeření i kooperace proti počítačovým protivníkům, na výběr jsou jako už párkrát v minulosti tři různé národy.

Za vývojem stejně jako u předchozích dílů stojí Blue Byte, tedy přesněji Ubisoft Düsseldorf, jak už několik let zní oficiální název studia. To pod Ubisoftem často vydávalo i své první počiny z konce osmdesátých let, začátkem milénia jej pak velký vydavatel přímo koupil. Navzdory historickým zkušenostem vývojářů i vydavatele s oblíbenou sérií však byla cesta nových osadníků k fanouškům velice strastiplná.

Původní plány vývojářů počítaly s vydáním už v roce 2019, avšak neuspokojivý stav hry je donutil vydání nejprve odložit, poté přímo zrušit. Dokonce se vracely peníze za předobjednávky. Následně Ubisoft oznámil, že hra vyjde v březnu roku 2022. Jenže během uzavřeného betatestu se autoři dočkali velice negativních ohlasů a přišlo další opoždění. Loni na podzim už nicméně Ubisoft spolu s odhalením přídomku New Allies oznámil nové a nyní úspěšně naplněné datum vydání.

Značka The Settlers mimochodem neřešila vážné problémy s vývojem poprvé, po sedmém dílu z roku 2010 měla o čtyři roky později následovat osmička The Settlers: Kingdoms of Anteria. Ale ani na té nenechali testeři nit suchou, vyčítali jí, že to se změnami hratelnosti a přídavky z jiných žánrů, než jsou budovatelské strategie, už přehání a že není věrným pokračovatelem slavného jména. Původní plány tak Ubisoft zcela zrušil, ale hotový obsah využil o dva roky později pro akční hru s mírně změněným názvem Champions of Anteria.

Navzdory občasným potížím a dřívější změně jména jsou každopádně autoři nových Settlerů z Ubisoftu nositelem slavného dědictví. Němečtí tvůrci z Blue Byte založili nejen úspěšnou a nyní restartovanou osadnickou sérii, ale hráčům dali i legendární válečné strategie Battle Isle nebo historické simulátory budování a obchodu Anno. Milovníci fantastických dobrodružství je pak budou znát coby vývojáře i vydavatele bez přehánění legendární hry na hrdiny kombinující sci-fi a fantasy Albion.