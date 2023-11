Tip na výlet: Brno jako na dlani. Hády jsou unikátní lokalitou lákající turisty i neobvyklá zvířata

Uložit 0

Dříve se tu těžil vápenec, dnes je kopec Hády a jeho přilehlé okolí vyhledávaným turistickým místem, ze kterého je krásný výhled na celé Brno. Těžba ho proměnila v zajímavou lokalitu, kde se potkávají milovníci sportu i netradiční přírody.

Název místa, nacházejícího se na severovýchodním cípu jihomoravské metropole, pochází z německého Heide, tedy planina. Jasně charakterizuje, jak to zde vypadalo dřív, než se do masivu zakously zuby těžké techniky. Lokalita je součástí Moravského krasu, a tak je bohatá na vápenec, který se zde v minulosti těžil.

Místo tak bylo proměněno v oblast s jedinečnou biodiverzitou, díky které zde vzniklo hned několik přírodních rezervací a památek. Ty jsou zajímavé po geologické, botanické i entomologické stránce. Po ukončení těžby v roce 1997 tu byla vyseta původní stepní vegetace, která přilákala řadu teplomilných druhů rostlin a živočichů.

Foto: Placehunter Bývalý lom se stal unikátním místem k životu

Hády jsou však výjimečné i pro svou polohu, díky které nabízejí výhled na téměř celé Brno. Lze odsud obdivovat Petrov, Špilberk, Vyškovskou bránu, Ždánický les, a při dobrých podmínkách dokonce i vrcholky Malých a Bílých Karpat. A někdy i 170 kilometrů vzdálený Schneeberg v rakouských Alpách. „Vyhlídka leží jen kousek od stejnojmenného kopce s televizním vysílačem ve výšce 424 m n. m. v národní přírodní rezervaci Hádecká planinka, části CHKO Moravský kras,“ upřesňuje polohu vyhlídky cestovatelská aplikace Placehunter.

Turisté sem vyrážejí především za jezírky na dně Růženina lomu, kde také často skládají nejrůznější obrazce z kamínků. Samotné místo je dominantou i při pohledu z města, kdy je vidět z jeho samotného centra.

Ubytování v centru

Pokud si budete chtít užít i Brno, můžete se ubytovat v některém ze zajímavých hotelů právě v jeho centru. Tím prvním je Hotel Passage, brněnská legenda, která byla opět probuzena k životu. Objekt z roku 1928 dostal moderní háv.

„Charisma interiéru i exteriéru doplňují umělecké instalace talentovaných tvůrců. Hotelové služby chtějí povýšit na umění a skvěle se jim to daří. Více než stovka designových pokojů čeká, až vás okouzlí svou kombinací dřeva, skla a přírodních odstínů, jež dodávají prostoru půvab a lehkost. Do pohodlné postele zaplujete jako do obláčku,“ popisuje místo platforma Amazing Places, přinášející netradiční ubytování u nás i v zahraničí.

Foto: Amazing Places Prvorepublikový hotel v srdci Brna

Taktéž legenda, ovšem podstatně mladší, je Anybody hotel, který se proslavil svými pokoji. Každý z nich je totiž otevřen hrám svých hostů, kteří se v něm mohou vžít do nejrůznějších rolí.

„Chcete se stát Jamesem Bondem nebo něžnou Audrey? V originálním Anybody hotelu je možné téměř vše. Kde strávíte noc, a tím pádem kým se pro tento večer stanete, si můžete vybrat z deseti stylových pokojů. Design a vybavení každého z nich odpovídá filmu, kterým se inspiroval. Bydlet tak můžete třeba uprostřed džungle nebo v romantickém Římě. Tady vás nebude nic a nikdo rušit. Anybody je svět, do kterého se plně ponoříte. Fascinující hry s ohromující vizualitou jednotlivých pokojů byly vytvořeny spolu s psychology, role play specialistkami i scenáristy,“ popisuje místo Amazing Places.