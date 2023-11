Tip na výlet: Hrádek Aichelburg připomíná osud hraběte, který zvolil smrt namísto hádek se svou ženou

Uložit 0

Na počest některých z nás se tesá do kamene, vyvěšují se pamětní desky nebo vztyčují sochy. Hrabě Berthold Aichelburg, významný krkonošský mecenáš žijící v 19. století, se však dočkal rovnou celého hrádku. Ten se dodnes ukrývá v lesích u Horního Maršova a může jej navštívit každý, kdo najde dostatek odhodlání.

Berthold Maria Johann Anton Franz Daniel, hrabě z Aichelburgu je dnes označován za dobrého hospodáře, který po svém neúspěšném studiu práv v Praze a dvouleté vojenské kariéře začal v roce 1847 spravovat panství Horního Maršova, což dříve činil jeho otec. Pod Bertholdovým vedením vznikl v Maršově okresní soud, pila a v nedalekém Temném Dole také přádelna.

Berthold ovšem nebyl jen schopným hospodářem. Miloval také společenský život, hudbu a divadlo. A to dokonce tak moc, že ve svém pivovaru nechal vystavět divadelní sál, ve kterém trávil dlouhé hodiny. Tato kratochvíle se však nelíbila jeho ženě, která se s ním pohádala, a Berthold následně spáchal sebevraždu. Použil k ní pistoli, kterou od své ženy obdržel darem.

Co konkrétního si manželé roku 1861 řekli, se dnes můžeme jen dohadovat. Nicméně je jasné, že alespoň jeho poddaní měli svého pána rádi. Dva roky od jeho smrti totiž personál správy lesů vybudoval v lesním svahu Světlé hory kamenný hrádek, který byl na počest hraběte pojmenován Aichelburg.

Foto: Placehunter Hrádek stojí ve složitém terénu, kvůli kterému sem dříve turisté moc nechodili

Umělecká zřícenina měla být místem určeným pro turisty, ovšem nepříznivá poloha zapříčinila, že zde zřízená restaurace velmi brzy zavřela. Po poškození potrubí, které na místo přivádělo vodu, již nedošlo k jeho opravě, a celé místo začalo chátrat. Lesní hrádek se tak z romantické umělé zříceniny začal měnit na skutečnou.

Lidé sem chodili stále méně i kvůli nejrůznějším lesním kalamitám a lavinovému nebezpečí. Na začátku 20. století zbyly z Aichelburgu již jen obvodové stěny a o pár desítek let později přišel i o své jméno, když začal být v mapách značen prostě jen jako hrádek. Přesto jeho osud nebyl zcela zpečetěn.

„Díky Hradní společnosti Aichelburg, která vznikla v roce 1995, byl hrádek obnoven a v roce 2000 zpřístupněn veřejnosti. Interiér, kde se nachází zrestaurovaná busta hraběte, je permanentně uzamčený, ale v informačním centru Veselý výlet v Temném Dole si můžete zapůjčit sadu klíčů od hradu, a to v sezóně v době od 8:30 do 15:30. Klíče vám zapůjčí po předložení občanského průkazu, zapsání do návštěvní knihy, zaplacení vstupného a složení zálohy,“ uvádí cestovatelská aplikace Placehunter. A my jen dodáme, že je dobré připravit se i na konfrontaci s Bertholdovou ženou.

Pobyt v horách

Pokud se budete chtít v Krkonoších zdržet o něco déle než jen na návštěvu jednoho hrádku, můžete složit hlavu třeba v samém srdci Krkonoš, v Aparthotelu Svatý Vavřinec. Jeho majitelé se inspirovali ubytováním z různých částí Evropy, od Švýcarska přes Rakousko až po Itálii. A z každého si vzali to nejlepší. Design, minimalismus i skvělou kuchyni.

„Na své si přijdou milovníci dobrého jídla, kteří jistě ocení nabídku stařených mas připravovaných na tropickém mangrovníkovém dřevu. Fanouškům kvalitní relaxace pobyt určitě zpříjemní návštěva wellness a mysleli zde i na ty nejmenší. Pohrát si mohou v dětské herně se skluzavkami a spoustou hraček, pro ty odrostlejší je zde herna v podobě X-boxů, domácího kina nebo stolního fotbálku. Každopádně nic nebrání tomu, abyste těchto heren využili i vy a probudili tak v sobě zase trochu toho dítěte,“ popisuje místo portál Amazing Places.

Foto: Amazing Places Aparthotel Svatý Vavřinec

Pokud bude ve Svatém Vavřinci plno, můžete se nechat hýčkat v Hotelu Pecr, tedy čtyřhvězdičkovém hotelu, který nabízí ubytování v plně vybavených apartmánech i soukromé wellness na střeše hotelu.

„Různé dispozice jednotlivých apartmánů nabízí dost místa pro aktivní pár nebo rodinu s dětmi. Potěší pak zejména skvěle vybavená kuchyň. Odpočinout si můžete zajít do solné sauny, finské sauny, biosauny nebo parní lázně. V zimním období doporučujeme opalování na sluneční louce. Za zmínku také stojí ozdravná Kneippova lázeň,“ přibližuje místo Amazing Places.