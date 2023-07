Tip na výlet: Navštivte místo jako z Jurského parku. Vaňovský vodopád okouzlí v každém ročním období

Labský kaňon je přírodní památkou, již tvoří vysoká skaliska, do kterých se zařezává řeka Labe. Vysoko na jeho levém okraji protéká také Podlešínský potok, který se nedaleko Ústí nad Labem do Labe vlévá. Ještě předtím však předvádí unikátní podívanou, kdy nechává vodu spadnout z výšky dvanácti metrů po čedičových sloupcích. Tento vodopád se nazývá Vaňovský a je vůbec největším vodopádem v Českém středohoří.

Kdo vstoupí do hluboké skalní soutěsky, ve které se tento vodopád nachází, má pocit, jako by ani nebyl v České republice, ale v některém z daleko exotičtějších míst. Všude okolo je zeleň, kámen a padající voda, díky čemuž by se tu bez problému mohlo natáčet další pokračování Jurského parku.

Ostatně čedičové sloupy zde vyvřely na povrch před třiceti miliony let v době mladších třetihor, kdy všude okolo panovala vysoká sopečná aktivita. „Vaňovský vodopád má dva stupně, ale horní není od spodního stupně vidět a je špatně přístupný. Protože tu většinu času moc vody neteče, návštěvu Vaňovského vodopádu je dobré naplánovat na brzké jaro, kdy je vody nejvíc, nebo při minusových teplotách, kdy se z vodopádu stává nádherný ledopád,“ přidává doporučení cestovatelská aplikace Placehunter.

Na místo se však lze vydat i během letních veder, kdy se můžete v lesním porostu a skalách příjemně ochladit. Navíc vodopád funguje i během silných letních přeháněk, takže je vše především o správném načasování.

Foto: Placehunter Kamenný kotel vytváří jedinečné kulisy

K vodopádu se dá dostat dvojí cestou. Ta z obce Vaňov je velmi strmá a doporučujeme ji spíše zdatnějším výletníkům. K vodopádům lze dojít také z centra Ústí nad Labem, tato cesta je výrazně delší, zato lépe schůdná. Vede také přes zámeček Větruše, který taktéž stojí za návštěvu.

Nocování v oáze klidu

Pokud zvolíte druhou variantu cesty, může se z výletu stát celodenní záležitost. Je tedy dobré si najít v okolí příjemné ubytování. Jednou ze zajímavých možností je Resort Oblík. Jedná se o místo, kde můžete úplně vypnout a jen si užívat jeho pohostinství a třeba lelkovat u bazénu.

„V resortu na vás bude čekat sedm dvou- až čtyřlůžkových apartmánů s výhledem na překrásnou přírodu Českého středohoří. Každý apartmán v sobě snoubí moderní a funkční design s prvky tradiční historické farmy z poloviny 17. století. V útulných pokojích najdete vše od vybavené kuchyně přes prostornou obývací část s přírodními materiály až po balkon, kde si můžete užívat ranní kávu i večerní sklenku,“ popisuje místo Amazing Places nabízející tipy na zajímavá ubytování v Česku i zahraničí.

Foto: Amazing Places Resort vzniknul rekonstrukcí historického objektu

Pokud je pro vás absolutní odtržení od reality tím nejdůležitějším, pak se nabízí i Mobile Hut. Jedná se o soběstačný mobilní domek zasazený do lůna přírody, kde vás nebude vůbec nic rušit.

„Zvenčí se zdá domeček malý, ale uvnitř je velmi dobře řešený. Překvapí množstvím úložného prostoru. Nezáleží, jestli jsou tropy nebo mrzne až praští, v Mobile Hut se budete cítit jako doma za každého počasí. Tady se člověk může dívat do krajiny a kochat se a zároveň být v útulném prostředí domečku,“ popisuje místo Amazing Places.