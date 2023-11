Tip na výlet: šumavský most prověřil čas. Po demontáži se unikátní památka zase vrátila

Uložit 0

Na přelomu osmnáctého a devatenáctého století byla potřeba plavit dřevo ze Šumavy až do Prahy. Vznikl tak plavební kanál, který protéká deseti kamennými klenutými mosty. Součástí byl ale i hradlový most, který zajišťoval, že část vody z řeky Vydry odbočila právě do kanálu. Obojí bylo v padesátých letech prohlášeno za kulturní památku, navzdory tomu začalo dílo chátrat a most byl dokonce úplně odstraněn. Od přelomu milénia je ale zase zpátky.

Podobných příběhů jsou spousty a staly se dokonce i námětem pro jeden film od Pixaru – nová cesta, která ušetří deset minut, nakonec způsobí, že ta stará zanikne. Nejinak tomu bylo i v případě mostu, kterému se říká Rechle. Název je odvozený od německého rechen, tedy hrábě.

Do roku 1959 přes most vedla silnice, která propojovala Modravu a Srní. Jenže pak byl postaven nový most přes Antýgl, což původní cestu v podstatě znehodnotilo. Nebyla už potřeba. A tak nakonec most zanikl.

Unikátní dřevěný hradlový most ale najednou v místě chyběl, a tak nakonec v roce 2000 vznikla přesná kopie původního mostu Josefa Rosenauera. Stavbu financoval národní park, chráněná krajinná oblast Šumava a tehdejší Západočeská energetika Plzeň. Pěší i cyklisté se tak díky němu dostanou z jednoho břehu Vydry na druhý. Kanál dnes slouží jako přivaděč vody pro vodní elektrárnu Vydra na Čeňkově pile.

Foto: Placehunter Most vede přes řeku Vydru

Společně s tím byla otevřena také naučná stezka Povydří, která s pilou spojuje Antýgl. Cyklisté na ni nesmí, po mostě se ale dostanou právě k Vchynicko-tetovskému plavebnímu kanálu, podél něhož je možné jet až do Srní. Kanál je v některých úsecích navíc přístupný také vozíčkářům.

Most se nachází v nadmořské výšce 940 metrů nad mořem, je 72 metrů dlouhý a tři a půl metru široký, je dřevěný, má však žulové pilíře. V roce 2022 byl most znovu obnoven, a to z modřínového dřeva.

„Na jezu dnes najdete i takzvaný rybí přechod, který ho umožňuje rybám překonat a dostat se při putování dále proti proudu řeky Vydry, čímž je zajištěna přirozená migrace,“ líčí výletová aplikace Placehunter.

