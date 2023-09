Tip na výlet: Z teplické hvězdárny jsou vidět galaxie i mlhovina. Ve dne ukáže Slunce a jeho skvrny

Hvězdy sice září miliony let, ale čím dál méně je možné je pozorovat jen tak, když sedne tma. Může za to světelný smog, osvětlení měst, které znemožňuje dívat se na kosmické objekty pouhým okem. Kdo chce snít o vesmírných dálkách, nezbývá mu, než vyrazit do hvězdárny.

Jednu takovou mají v Teplicích na severu Čech. „Na Písečném vrchu, tyčícím se nad městem Teplice, najdete úžasnou hvězdárnu. Ta především umožňuje laické veřejnosti přímé pozorování vesmírných těles a objektů,“ líčí výletová aplikace Placehunter.

Lidé mohou do teplické hvězdárny přijít na večerní pozorování Měsíce, planet nebo také hvězdokup, mlhovin a galaxií. Vítaní tu ale budou i denní návštěvníci, kteří by mnohem raději pozorovali Slunce a děje, jež na něm probíhají. Hvězdárna svoje brány pravidelně otevírá také při mimořádných úkazech, jako je zatmění Slunce nebo Měsíce, průlet jasné komety či meteorické roje.

Foto: Placehunter Hvězdárna prošla v roce 2018 rekonstrukcí, o rok později se stala Stavbou roku Ústeckého kraje

To vše mohou návštěvníci sledovat ze dvou kopulí. Jejich výhoda spočívá v tom, že chrání přítomné přístroje. V každé z nich je přenosný dalekohled se stativem. Kopule mají průměr pět metrů, jsou otočné kolem celé své osy a mají rozevíratelné štěrbiny. Pozorovat tak lze jakékoli místo na obloze, někdy je ale také pro tyto účely otevřená zahrada nebo střešní terasa.

Hvězdárna se dlouhodobě věnuje pozorování zákrytů hvězd planetkami. „Dříve netušené možnosti se v této oblasti výzkumu otevřely díky velkému rozvoji výpočetní techniky, vývoji citlivých videokamer a vzniku systému GPS. Při vhodném rozestavení skupiny pozorovatelů a užití techniky lze určit velikost i tvar planetek,“ uvádí webové stránky hvězdárny. Výhodou je, že do této astronomické disciplíny mohou velkou měrou přispívat i amatérští astronomové.

Pracoviště na Písečném vrchu ale zkoumá rovněž astrometrii malých těles Sluneční soustavy, v rámci které se zpřesňují dráhy nedávno objevených objektů. Za dvěma takovými objevy dokonce stojí samo teplické pracoviště. Věnují se tu ale také výzkumu pro Evropskou kosmickou agenturu, v rámci něhož mapují a sledují vesmírné smetí na oběžné dráze Země. Poslední činností je pozorování a zakreslování slunečních skvrn. „Sluneční skvrny jsou projevem aktivity Slunce a jejich počet a poloha se stále mění v průběhu jedenáctiletého slunečního cyklu a v důsledku sluneční rotace,“ vysvětlují také stránky Severočeské hvězdárny a planetária v Teplicích.

Budova prošla v roce 2018 rozsáhlou modernizací. Díky tomu se stala nejen vyhledávaným objektem ze strany fanoušků astronomie, ale nově se k ní začali obracet i fanoušci vizuálně zajímavých staveb. Hvězdárna se totiž stala Stavbou roku 2019 v Ústeckém kraji. Porotci ocenili to, jak se podařilo rozšířit její kapacitu nebo nový obvodový plášť. Budovu nyní tvoří dřevo, kámen a ušlechtilý titanzinek.

Dostat se sem lze městskou hromadnou dopravou, auto pak můžete nechat na jednom ze dvou blízkých parkovišť. Lze sem ale i dojít pěšky, a to lesoparkem od botanické zahrady po zelené turistické stezce.

Čtyři sta let staré zdi

Na výletě můžete přespat v domě, který je starý jako ty hvězdy. Tedy skoro. V obci Brzánky, která je autem tři čtvrtě hodiny odsud, najdete dům z roku 1608. „Dům stojí na samotě na pravém břehu Labe pod bývalými vinicemi. Magický dům je odpradávna místem setkávání, oslav a veselic,“ líčí server Amazing Places.

Ne vždycky tu ale bylo veselo. V posledních letech dům chátral, a co nezničil čas, to dobili vandalové. Oprýskaná fasáda přilákala manžele Slunečkovy, kteří dali ruině novou kapitolu. V letech 2021 a 2022 tu proběhla citlivá rekonstrukce pod taktovkou architektů z ORA. Majitelé pak dům pojmenovali Na Lisu.

Dole je prostorný sál propojený s venkovním posezením. Nahoře pak šest apartmánů, každý s vlastní koupelnou. Spát se dá i v podkroví, které je celé obytné. V okolí pak zůstalo i něco z vinic, projít se lze třeba těmi od Lobkowiczů. Na Lisu umějí také pořádat svatby, jinak se tu dá sednout na kolo, projet se na loďce po Labi nebo vystoupat na horu Říp. Nebo si jednoduše odpočinout. Vždyť je to dům na samotě.