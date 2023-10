Tip na výlet: Zjevení, zázračná uzdravení, vražda i žhářství. Ticháčkova kaple má strhující příběh

Uložit 0

Sama o sobě by se jistě stala vyhledávaným výletním místem. Ticháčkova kaple stojí uprostřed lesa. Je to krásná dřevěná pseudogotická kaple a vypadá, jako by se před ní onen les rozestoupil. Kaple má za sebou ale zároveň strhující příběh plný zjevení, neuvěření a nechybí i vražda.

Kaple stojí v Suchém Dole u Police nad Metují. Je to jedna z nejvýznamnějších památek obce, a tak není divu, že právě obec bohatě popisuje i legendu, která se ke stavbě váže. Vše začalo v roce 1892, kdy se do lesa na houby vydala mladá dívka. Kristina Ringlová měla tehdy spatřit postavu, která jí třikrát pokynula pozdrav pánbůh.

Napoprvé se dívka lekla a utekla, na stejné místo se ale vydala ještě několikrát. Pokaždé viděla zjevení Panny Marie. Zprávy se brzo roznesly, a tak sem, do Ticháčkova lesa, začali chodit lidé. A právě tehdy mělo dojít k prvnímu zázraku. Jedna z místních žen prý pomocí hlíny uzdravila svoji dceru. Podobných uzdravení se na konci devatenáctého století mělo odehrát hned několik. Do dnešního Královéhradeckého kraje začaly přicházet tisíce lidí. Vznikla křížová cesta, která se točí celým lesem. Byla upravena malá studánka a zbudoval se sem pohodlný přístup. Vznikla také socha Panny Marie. To vše je tu k vidění dodnes.

Foto: Placehunter Původní kaple vznikla na konci devatenáctého století

Církev ale tehdy lesní svatyni nepřála. Nedala povolení k posvěcení. Kristina Ringlová, které se měla Panna Marie zjevit celkem třiadvacetkrát, se dostala pod policejní drobnohled. Zjevení jí předpovědělo těžký osud, který se naplnil. Dívka prý odjela s jistou Anežkou Špačkovou do Vídně, vrátila se ale sama. Když pak Anežku našli mrtvou v Rakousích, zastřelenou pistolí, policie obvinila a soud odsoudil právě Kristinu. Ve vězení byla až do roku 1916. Když ji propustili na milost, zasvětila život dřevěné kapličce v lese, která tu v mezičase vznikla.

K vysvěcení kapličky došlo až v roce 1990. Zadostiučinění dokonal kardinál Dominik Duka, který v roce 2012 přijel posvětit novou kapličku – kopii té původní, kterou dva roky předtím zapálili žháři. Lehla popelem, zjevení Panny Marie prý o sobě ale tehdy dalo znovu vědět. Mnozí ho spatřili v doutnajícím kouři a mělo vypadat nachlup stejně jako soška Panny Marie, která byla součástí kaple. Fotografie je k nalezení na internetu, každý tak může posoudit, co vidí. V roce 2015 se tu pak odehrála také první svatba.

Foto: Placehunter Dnes na místě stojí kopie, původní kapli zapálili žháři

„Ticháčkova kaple je celoročně otevřená, takže můžete nahlédnout i do jejího famózního interiéru,“ slibuje výletová aplikace Placehunter. Od hlavní silnice je cesta ke kapli dlouhá asi dva kilometry nenáročnou lesní cestou. Výlet zabere asi hodinu. Místo se ale nachází na Broumovsku, kde se rozkládá i chráněná krajinná oblast nebo ptačí oblast, k vidění je tady toho tak spousta.

Zima na peci

Právě tehdy, kdy se v obnovené kapličce konala první svatba, byla jen jedenáct minut autem odsud dokončená chalupa U Ceďora. Při pohledu na ni je jasné, že i ona by se mohla stát cílem mnoha výletníků. Je totiž parádní.

Poloroubená chalupa u obce Velké Petrovice ubytuje osm lidí, možné je dodat i dvě přistýlky. „V domluveném čase vás uvítají příjemní majitelé, kteří vám všechno vysvětlí, ukážou a předají klíče. Plně vybavená kuchyně vám poskytne skvělé zázemí na přípravu jídel, a pokud se vám nebude chtít vařit, procházkou dojdete do nedaleké restaurace,“ radí stránky Amazing Places s výběrovým ubytováním.

Pravděpodobně nejoblíbenější tady budou zelená kachlová kamna, na kterých se dá odpočívat. Ideální je tak vyrazit na podzim, když už se topí. Dá se tu ale také jezdit na kole, věnovat se horolezectví, turistice a v zimě také lyžování. V létě je k dispozici zahrada s místem na grilování a dětským hřištěm.