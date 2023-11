Tipy na dárky: Architektura všemi smysly. Postavte si pyramidu z kostek LEGO a cestujte v čase

Uložit 0

Tipů na vánoční dárky není nikdy dost. Redaktorka CzechCrunche Eliška Nová se věnuje architektuře – ráda se na ni dívá a ráda o ní píše. Přinášíme proto pět jejích nápadů na dárek pro někoho, kdo to má stejně jako ona. Není přitom potřeba darovat rovnou celý dům. Stačí architekturu vnímat, a to lze dělat skoro všemi smysly. Můžete se procházet po ulicích i prstem po knize nebo něco postavit z kostiček Lega.

Procházka, při které se lze zastavit

Praha neznámá už dávno neznámá není, vydala sérii několika knih, ale pravidelně pořádá také procházky. Na některých se dozvíte o pověstech, které se vážou k místu, nebo o starousedlících v lokalitách poblíž Pražského hradu. Spousta procházek se ale zaměřuje vyloženě na architekturu. Takovým případem je Funkcionalistická osada Baba, kde někteří architekti také bydleli, nebo procházka po Hanspaulce. Kde bydlela Lída Baarová, se obecně ví, ale méně už, kde přebýval generál Alois Eliáš a kdo jeho vilu postavil. Fanoušci architektury ale mohou jít také Za tajemstvím prvorepublikového Spořilova, kde se dozví o urbanistických plánech této čtvrti nebo si prohlédnou různé typy zdejších domů.

Foto: Depositphotos Funkcionalistická osada Baba je skvělá pro architektonickou procházku

Nejznámější vila Česka

Málokdo neslyšel o brněnské vile Tugendhat, pýše modernismu. Navrhl ji německý architekt Ludwig Mies van der Rohe pro Grete Tugendhatovou. Ona i její manžel pocházeli z židovských německých rodin, které v Brně žily po několik generací. Po válce už se do moravské metropole nikdy nevrátili, jejich někdejší domov je tak možné si prohlédnout. V nabídce jsou vstupenky na hodinovou prohlídku, která zahrnuje třetí, takzvané ložnicové patro, druhé patro s hlavním obývacím prostorem a také zahrady. Kdo by chtěl vilu prozkoumat opravdu detailně a nevynechat ani první nadzemní podlaží, což je takzvané technické patro, kde je strojovna vzduchotechniky, kotelna, strojovna pro elektrické spouštění oken, prádelna, fotokomora a trezor na kožichy, může pobýt o půlhodinku déle.

Foto: Depositphotos Vila Tugendhat

Cestování v čase možno

Procházet se lze nejen po chodnících. Stačí po městě chodit i očima. A když k tomu lze navíc cestovat v čase, je to zážitek opravdu výsostný. To vše umožňuje kniha Město v bouři Richarda Biegela. Milovníky Prahy zavede do jejího historického centra a ukáže, jak se v průběhu času měnilo a rozrůstalo až do dnešního města s milionem a půl obyvatel. Podívejte se, jak Praze přibyly promenády a nábřeží nebo jak zanikl celý Josefov. Jak to v bývalé židovské čtvrti vypadalo? Stačí nalistovat. Město v bouři je naprosto unikátní publikace, která přináší podrobný pohled na Prahu v proměnách doby.

Foto: Nakladatelství Karolinum Město v bouři je unikátní kniha, kterou ocení fanoušci hlavního města

Architektura ve světě

Architektura se dá objevovat nejen v Česku. Buďme proto světoví. Průvodci jsou užitečná věc, obvykle poukážou na tu historicky nejstarší a nejcennější stavbu a možná pak i na tu moderní, která stála tolik, že plnila léta titulky novin, až se stala hlavním lákadlem turistů. Ale co to všechno mezi tím? Kdo si nechce dělat obsáhlou rešerši hodnotných staveb v nejrůznějších městech, má štěstí, protože někdo jiný už to udělal za něj. Adam Gebrian má na svém profilu na HeroHero 90 map, na kterých jsou označené zajímavé stavby. Jsou tu budovy Finska, Japonska, Mexico City nebo Vietnamu. K tomu jako bonus také mapa míst, kde si zaplavat. Adam Gebrian je přitom sázka na jistotu, vystudovaný architekt vsadil na to, že bude propagovat svůj obor. Dobré baráky přitom sleduje opravdu rád.

Foto: Facebook Adama Gebraina Adam Gebrain vytváří mapy s tím nejzajímavějším z architektury

Kdo si hraje, nezlobí

Že nemáte čas postavit si dům? Ale kdeže. LEGO zcela jistě znáte. Před pár lety tento dánský velikán přišel se sérií LEGO Architecture. Postavit si tak můžete nejen dům! V nabídce je New York, Londýn i Paříž. Postavit lze sochu Svobody i Tádž Mahal. Naše doporučení je Velká pyramida v Gíze, a to hlavně proto, že je provedená v řezu, a tak můžete krásně vidět, jak to v takové pyramidě fungovalo. Komu by řez nestačil, může odstranit celý plášť a zkoumat chodby, kudy chodí mumie. Kdo by chtěl stavět rovnou celé ulice, může zkusit LEGO Create a jejich úžasné Shromáždění na náměstí.