Tipy na dárky: Buďte světoví! Cestovatelé ocení solární nabíječku, obytný vůz či radu, kam se vydat

Tipů na vánoční dárky není nikdy dost. Redaktorka CzechCrunche Eliška Nová ráda cestuje. Stejně jako další miliony obyvatel Česka. Vybrala proto pět tipů na dárky, které přijdou na cesty vhod. Přečtěte si něco nad rámec běžných průvodců, naučte se potřebný jazyk, vyberte ubytování… A pak třeba vyražte na čtyřech kolech. Dobrodružství zdar, pod stromečkem zvláště.

Rozumět je základ

Mnozí se domluví i bez toho, aniž by jazyk uměli. Stačí jim nohy a ruce, případně online translator, který přeloží celé věty. Někteří ale chtějí být připravenější. Aby se člověk naučil jazyk, nemusí dnes trávit hodiny zavřený ve třídě, stačí mobilní telefon. Aplikací, které vás naučí gramatiku i mluvení, je hned několik. Mezi ty nejpoužívanější patří Duolingo, které je v základu zdarma, lze ale pořídit i placenou verzi, jejíž výhodou je to, že je bez reklam a lze ji používat i v offline režimu. Pro cestovatele, kteří vyjedou mimo schengenský prostor, je to tak ideální. Duolingo má na výběr ze čtyřicítky jazyků, k tomu navíc i takové, na které byste jinde stěží narazili. Je tu klingonština ze Star Treku, latina nebo esperanto. Variantou je placená aplikace Lingvist, ta se soustředí především na slovní zásobu.

Kam příště?

Zrovna jste se odněkud vrátili a nevíte, kam se příště vydat? Ideální nechat si poradit od někoho, kdo je na cestě větší část roku, a navíc za podstatně méně peněz. Kateřina Ostrá si neřekne jinak než Kačka a kromě toho také za kačku cestuje. Země, které navštívila, i zážitky, které nasbírala, je možné sledovat na jejím facebookovém profilu Cestuji za Kačku, cestovatelka ale vydává také knihy. Souhrn toho nejlepšího je ve čtyřech knižních dílech, které se jmenují stejně jako celý její projekt. Přidává ale také speciály. Připravit se tak s knihou dá na cestu do Grónska, Střední Ameriky nebo na Kapverdy. Kačka má mnoho zážitků. Zábavných zážitků, takže cestovat se dá s knihou i jen tak, když člověk leží doma v posteli.

Foto: Cestuji za Kačku Na kontě má Kateřina Ostrá už tři díly knihy Cestuji za Kačku a také speciální díl o Kapverdách

Elektrická volnost

Powerbanka je skvělá věc na cestování. Co když ale člověk jede někam, kde bude úplně bez šťávy? Odpovědí je solární nabíječka. I tu je samozřejmě možné nabít pomocí kabelu, ať už USB-C nebo micro USB, všude, kde to nejde, poslouží solární panel. V případě powerbanky AlzaPower SolarScout poskytne výkon 1,25 wattů. Nabíjet z ní lze mobilní telefon, ale například i tablet. Dohromady je možné z jedné powerbanky nabíjet až čtyři zařízení naráz. Obdélníková nabíječka má také gumové nárazníky, je prachotěsná a voděodolná. Součástí powerbanky je i kompas a svítilna, která zažene tmu až na třicet metrů. Cestovatele by tak nemělo zaskočit opravdu vůbec nic.

Foto: Alza AlzaPower SolarScout

Dovolená na kolech

Dovolená s obytným vozem je hitem už několikátou sezónu. Abyste si ale pořídili vlastní obytňák, musíte mít opravdu naducané prasátko. Společnost Campiri, která je největším online zprostředkovatelem zápůjček obytných vozů, má ale nyní akci na vánoční vouchery. Pod stromeček lze nadělit dárkové poukazy v hodnotě tří, šesti nebo devíti tisíc. Výhodou je, že podle výše sumy k nim Campiri přibalí jeden až tři další vouchery zdarma. Kupony jsou platné do konce roku 2024. Na jednu rezervaci se dá využít jen jeden kupon, a tak je ideální ten druhý někomu darovat. Vybrat si je možné ze stovek aut, a to v Česku, ale i ve španělské Andalusii, kde také Campiri působí.

Foto: Campiri Voucher od Campiri

Báječná místa

Najít to nejkrásnější ubytování je čím dál jednodušší. Dřív člověk lovil, zavíral jeden odkaz za druhým a hledal jehlu v kupce sena. To skončilo v momentě, kdy začala existovat Amazing Places. Všechna ubytování, na která se tady podíváte, budou jednoznačně krásná. Záleží jen na tom, zda chce člověk do ruchu velkoměsta nebo na úplnou samotu či poznat dobrodružství glampingu – nejlépe ještě na vodě. Snadno si také vyberete, zda je pro vás důležitější wellness nebo dětské hřiště. S Amazing Places se přitom už dávno nedá vyjet jen do Česka, to nejbáječnější ubytování najde server i na Slovensku, v Rakousku, Itálii nebo Polsku. V nabídce ubytovací platformy jsou přitom i vouchery, které mají platnost jeden rok. To je obálka, která pod stromečkem určitě nezklame.

Foto: Amazing Places Statek Salajna

