Tipy na dárky: Lahví neurazíte. Radost udělá pečlivě vybrané víno či pálenka z Českého ráje

Uložit 0

Jestliže existuje nějaké pravidlo, kterým se můžete během vánočního obdarovávání řídit, pak zní: lahví neurazíš. Lahev kvalitního moku může stát jako dárek sama o sobě, může jít ale také o skvělý doplněk, když máte nutkání koupit ještě něco navíc. Jelikož se redaktorka Sára Goldbergerová na CzechCrunchi věnuje velice často a ráda dobrému jídlu a pití, přináší čtenářkám a čtenářům tipy, co tekutého pořídit pod stromeček.

V jednoduchosti je krása

Nejen že v jednoduchosti je krása, ale ve víně je taky pravda. Zároveň jde o ten nejméně komplikovaný tekutý dárek, který můžete pořídit. Ideálně ale nekupujte jen tak ledajaké víno a zaměřte se na takové, které má přidanou hodnotu. Neprůstřelný vánoční výběr si jako již tradičně připravil vinný obchod Winegeek v podobě dvou svátečních sixpacků, letos jej ale povýšili ještě o krásné sklenice na víno ze znovuzrozené sklárny Izaak Reich, které vznikly ve spolupráci s designérem Ronym Pleslem a vinařem Jaromírem Galou. Rozmanité dárkové sety si připravili i v obchodě Bar Natural. Všechny spojuje jejich původ – přenesou vás do slunné Itálie, od Toskánska až po vulkanickou Kampánii.

Foto: Bar Natural V Baru Natural můžete vybírat z vín ze slunné Itálie

Řemeslný gin z Holešovic

Pokud chcete sáhnout po něčem ostřejším a zároveň lokálním, zanořte se do vánoční nabídky holešovické palírny Garage22. Ondřej Volák a Martin Přibík si přichystali spoustu dárkových boxů. Ten základní obsahuje gin podle vašeho výběru a dvě broušené sklenice italské značky Luigi Bormioli, experimentátory ale potěší především degustační set, ve kterém se nacházejí čtyři lahvičky jejich nejprodávanějších destilátů: GIN22, Habanero Gin, Aquavit a Summer Gin. Pokud víte, že si váš blízký potrpí spíše na něco dekadentního, vyberte pro něj Negroni dárkový box. Jeho základ tvoří klasické Negroni z „garáže“ doplněné buď lanýžovou variantou, nebo speciální zimní edicí, jež vznikla ve spolupráci s brněnským Eggo Food Truck.

Foto: Garage22 V holešovické palírně můžete vybírat z celé řady boxů

Adult Soda

Kvalitní tekuté dárky nemusí stát jen na alkoholu. Ale pokud obdarovanému či obdarované přece jen nechcete upřít zážitek z prvotřídně umíchaného koktejlu, sáhněte po lahvičkách s názvem Adult Soda, které vznikly pod taktovkou Martina Lamberta z brněnského uskupení Lidi z Baru. Vymyslel dvě nealkoholické varianty oblíbených koktejlů Negroni a Manhattan. Dosud byly k dostání jen v barech, které Lidi z Baru provozují, nově je ale lze objednat také na jejich e-shopu v podobě praktického balení po čtyřech kusech. Výhodou je, že při slepém čichovém testu Adult Sodu od původních předloh nerozeznáte. V chuti pak chybí jen typické alkoholové pálení, které se Lambert rozhodl nasimulovat pomocí chilli nebo zázvoru.

View this post on Instagram A post shared by Adult soda (@adultsoda)

Palírna Radlík

Pokud si někdo potrpí na českou tradici, jejím skvělým reprezentantem je Palírna Radlík z Jílového u Prahy, která pravidelně sklízí ocenění v Česku i zahraničí. Naposledy to bylo při klání Palírna roku, kde vyhrála hlavní titul i cenu za nejlepší hruškovici, zaujala ale také na mezinárodní soutěži Spirits Selection by CMB, ze které si odnesla čtyři zlaté medaile za višňovici, slivovici z dubového sudu, vínovici z dubového sudu a ořechový likér. To všechno jsou moky, po nichž můžete s jistotou sáhnout, v palírně je ale dali také na jednu hromadu do speciálního dárkového boxu. Výběr palírny je ovšem mnohem větší.

Foto: Archiv Palírna Radlík Sázkou na jistotu jsou pálenky z Radlíku

Pálenky z darů Českého ráje

Malá rodinná palírna Dlabka Distillery spojuje ve své nabídce pálenky, giny a likéry. Na prahu Českého ráje mají manželé Dlabolovi, kteří Dlabku založili, vlastní sady, moštárnu a zahradu s bylinami. Pořídíte u nich netypické pálenky z černého a červeného rybízu, ale i klasiky v podobě hruškovice, slivovice či višňovice. Z ginů stojí za vypíchnutí například ten velmi suchý z trnky, kakaový, růžový nebo zimní se skořicí, hřebíčkem a badyánem. Sáhnout můžete také po některém z likérů, jako je kmínka, zimní zázvorka či ořechovka. Všechny lahve mají krásné etikety, které vytvořila Běla Houdková – ta se do týmu Dlabky přidala společně s manželem Matějem, jenž se společně s Ondřejem Dlabolou podílí na pilování receptur.