Uložit 0

Na měkkouše, tedy dárky obsahující oblečení či některé doplňky, pohlížejí děti většinou s nedůvěrou. S rostoucím věkem ale stále více platí, že i takový dárek dokáže udělat radost. Nutně však nemusí jít o rychlou módu z obchoďáku. Na českém trhu je celá řada producentů módních a udržitelných kousků, které jsou vhodné pro pány i dámy.

CityZen: Trika, která mají funkci

Trička a polokošile od české společnosti CityZen z Chrudimi jsou dokonale funkční. Vyrábí se speciální metodou, díky které mají skvělé vlastnosti – v podstatě je nelze propotit, protože jejich materiál pot nasaje a rozvede po celé ploše trička. Následně se odpaří díky teplotě těla. Triko je také z vnější strany hydrofobní, takže se do něj po polití nic nevsákne.

Foto: CityZen České triko CityZen je vyráběno unikátní technologií

Jan Société: Něco od hvězdy

Progresivní a v současné době dost možná nejprogresivnější český módní návrhář, to je Jan Černý, který své výtvory prodává pod značkou Jan Société. V jeho nabídce najdete trika, mikiny, bundy i doplňky. Dílo Černého bude možné v létě obdivovat také na olympijských hrách, kdy se čeští sportovci představí během slavnostního ceremoniálu právě v jím navrženém oblečení.

Foto: Jan Société / Jakub Zeman Jeden z kousků návrháře Jana Černého

Justlove: Láska jménem kašmír

Příjemné, měkké a hřejivé, takové jsou pro změnu svetry značky Justlove Zuzany Melicharové. Ta se původně věnovala světu bankovnictví a investic, pak se ale vydala do Mongolska za kašmírem, kde si našla lokální producenty tohoto materiálu i manufaktury, které z něj pro ni začaly šít svetry. Jeden je z půl kila kašmíru a pokud vám přijde cena vyšší, její rozpad vám ukáže, proč tak byla nastavena. Dozvíte se, kolik stojí materiál, práce, transport, jaké jsou náklady na provoz firmy a jak vysoké jsou investice do podpory vědy či dobročinných projektů. Z každého kousku na ně totiž putuje jedno procento ceny.

Foto: Justlove Melicharová má v nabídce celou řadu svetrů z kašmíru

Ademi: Kabelky s rukopisem

Adéla Mitrengerová si zakládá především na kvalitě, ne na kvantitě. Její díla značky Ademi jsou specifická pro svůj minimalismus, přes který si stále zachovávají jasný designový podpis. Značka se zaměřuje především na kabelky, které nabízejí variabilitu a modularitu, ale i neotřelé barvy a tvary. Vyráběny jsou z udržitelné italské kůže, vznikají však poblíž Šumavy.

Foto: Ademi Kabelka inspirovaná cukrárnou od Ademi

Swlag: Český úkaz z Milána

Móda návrhářky Claudie Simon, která se značkou Swlag aktuálně dobývá Milán, je hodně fresh a hodně fancy. Vyznačuje se výraznými barvami, technikou batiky, využíváním sprejů a ručním barvením i výraznými logy. Mimo to nabízí také doplňky, například v podobě barevných náramků zdobených sklem od italských sklářů.

Foto: Rosario Torello Claudia Simon založila značku Swlag v Českých Budějovicích, první butik otevřela v Milánu

Surfr: Pro surfaře i nesurfaře ze srdce Evropy

Surfr je projekt Jakuba Michny, který si před lety vzal do hlavy, že v srdci Evropy otevře obchod se surfařským vybavením a udržitelnou módou. Surfr sice nedávno oznámil konec, komunita ho ale podržela, a tak je opět možné objednávat udržitelné kousky vhodné jak k oceánu, jako jsou například nepřekonatelná ponča, tak i do rozvlněných ulic. A to jak od samotné značky Surfr, tak i od francouzského rodinného podniku Manera.