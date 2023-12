Tipy na dárky: Podarujte zážitkovou gastronomií, zajímavým kurzem nebo stylovou hotovkou

Uložit 0

Do Štědrého dne už příliš času nezbývá. Pokud se ale momentálně nacházíte v situaci, kdy vám ještě spousta dárků chybí, je ideální doba na to sáhnout do gastronomických vod, které pro vás probádala redaktorka Sára Goldbergerová. Takový poukaz, za předpokladu, že máte doma tiskárnu s plným tonerem, můžete koupit klidně 24. prosince ráno, když bude nejhůř. Vybrat ale můžete třeba i zajímavý kurz, kterým obdarované či obdarovanému rozhodně nedáte najevo, že špatně vaří, ale naopak jistě potěšíte.

Gastronomie spojená se zážitky

Samozřejmě, že můžete vždy koupit dárkový poukaz do oblíbené nebo dlouho vyhlížené restaurace. Pokud ale chcete něco opravdu speciálního, máme pro vás pár odzbrojujících tipů. Za zážitkem, který v Česku skutečně jen tak nikde neokusíte, se můžete vydat do restaurace Papilio ve Vysokém Újezdě, kde můžete pořídit poukaz na šesti- až desetichodové degustační menu v režii šéfkuchaře Jana Knedly. Skvělé jídlo pak můžete spojit s prodlouženým víkendem v Resortu Oblík, kde na vás kromě restaurace Remedi bude čekat také wellness a spa. V prodeji už jsou také lístky na Me Ze festival, kde parta ze Ze Mě projektu již potřetí spojí skvělé jídlo, pití, hudbu a spoustu zajímavých, nejen kulinářských workshopů. Nebo můžete zarezervovat místo na degustační večeři v bytové restauraci Kruh Studio šéfkuchaře Petra Bartoše.

Foto: Resort Oblík Interiér restaurace Remedi v Resortu Oblík

Nejen pro snazší vaření

Že si pod dárkovým košem plným dobrot představíte dárky z nouze, které nadělujete, aby se neřeklo? Tohle uvažování se změnilo v době, kdy se na českém trhu začala objevovat spousta zajímavých gastronomických projektů, které vypouštějí do světa skvělé „hotovky“ i různé vychytávky na vaření. Příkladem za všechny je třeba Živina manželů Kuderových. Vybírat můžete z bezpočtu omáček, z nichž nadšenci do asijské kuchyně ocení například tu na pad thai nebo teriyaki, báječná je ale také čimičuri nebo portská omáčka. Sázkou na jistotu je u Živiny také kimčchi a pro milovníky sladkého pak oříškové krémy. A když nebudete vědět, co pořídit, dárkový poukaz to jistí.

Foto: Živina Se Štěpánem Návratem vytvořil Martin Kudera asijskou kolekci produktů

Kurzy pro každého

Nikdy není od věci naučit se něco nového. A díky zajímavým a rozmanitým kurzům máte na výběr spoustu možností. Podívat se můžete na ověřenou Gourmet Academy, kde je možné si zavařit s kulinářskými legendami Markem Kalinou, Janou Králikovou, Martinem Staňkem, Markem Fichtnerem nebo povýšit své cukrářské znalosti s Josefem Maršálkem, Daškou Tylčerovou či Veronikou Beskydiarovou. Pestrý výběr je také na Laboratoriu, kde vaří například inspirativní Pavla Janečková Hájková známá z projektu Vintage Kitchen, do kuchyně se tady můžete vydat také se Zdeňkem Pohlreichem. A když nechcete darovat konkrétní kurz, sáhněte po poukázce v Umu, která není vázaná na nic konkrétního.

Foto: Gourmet Academy Spousta kurzů je na výběr v Gourmet Academy

Hotovky ve velkém stylu

V Ambiente letos s novými projekty rozhodně netroškaří a na konci roku rozjeli ještě jeden, který se v předvánočním shonu nesmírně hodí. Začali totiž prodávat hotová jídla pod značkou Akonzerva. Nejde ale tak úplně o konzervy, protože jsou jednotlivá jídla zavařená ve sklenicích. Díky tomu ale vypadají o poznání sofistikovaněji. V projektu jsou aktuálně zapojeny téměř všechny podniky v rámci Ambiente, zejména pak Lokál, řeznictví Naše maso či Pizza Nuova. Zavařovačky si můžete v rámci doplňkového prodeje odnést z Esky, Našeho masa, restaurace U Kalendů nebo z Kantýny. Sáhnout můžete klidně rovnou po dárkové krabici, kde se nachází svíčková, veverka na červeném víně, trhané hovězí, vepřová pečeně a k tomu sušené maso. A když se budete chtít rozšoupnout, můžete k hotovkám pořídit pěkné ubytování v chaloupce daleko od civilizace – budete to tak mít all inclusive, stačí jenom rendlík na ohřátí.

Foto: Ambiente Ambiente na sklonku roku představilo novou řadu hotových jídel

Barové putování v Brně

Gastronomie, to jsou i báječné bary. V Brně jich je pěkná spousta a velká část z nich tu běží pod taktovkou Lidí z Baru. V rámci jednoho večera nazvaného Trip jak Brno pak můžete projít hned pět z nich. Jde o čtyřhodinový zážitek centrem města, během kterého koktejly doplňují také degustační pokrmy. Celá trasa je jen jeden kilometr dlouhá, zážitků ale díky průvodci načerpáte nepočítaně. Tématem večera je brněnská gastronomie v proměnách času. Dozvíte se tak, kteří slavní umělci se scházeli v brněnských prvorepublikových kavárnách, jaká dýška dávali západní Němci barmanům v socialistickém Interhotelu nebo kde se vzaly devadesátkové Hraběnčiny měsíčky.

Foto: Lidi z Baru V Brně můžete začít putování napříč pěticí barů

Kuchařky pro náročné

Kuchařek vychází každý rok ohromná spousta, ale jen zlomek z nich stojí skutečně za to. Velký hit je dlouhodobě brněnský food truck Būcheck, takže je zřejmé, že nová kuchařka v podání jeho majitelů je na tom stejně. Jmenuje se Sold Out, což může být trochu zavádějící. Vyprodaná však není, a když zaběhnete do Book Therapy, ještě ji do Vánoc stihnete pořídit. Ty, kdo chtějí vědět všechno o makronkách, potěší kniha od cukráře Vlada Ryasneho, zasvěcená právě tomuto dezertu. Po osmi letech od své první knihy vydala novou kuchařku O svobodě také Markéta Pavleje alias Kitchenette. Kromě 80 receptů v ní sdílí i střípky ze svého života. Milovníci exotiky pak ocení kuchařku Špetka Chili zaměřenou na asijské recepty, která letos vyšla pod taktovkou Chili Ta Thuy.