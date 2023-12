Tipy na dárky: Vyzkoušejte moderní hračky a učte se i s malými dětmi třeba programovat

Uložit 0

Tipů na vánoční dárky není nikdy dost. Redaktorka CzechCrunche Iva Brejlová mimo jiné řeší, jak zabavit děti tak, aby to mělo smysl a ještě se dokázaly lépe zorientovat v moderním světě. Dala dohromady tipy, čím potěšit pod stromečkem ratolesti, které se naučí hraním třeba programovat nebo nějaké té logice. I s moderními dárky lze trávit smysluplný čas a učit se, protože neznamenají jen pasivitu, právě naopak. A ještě k tomu některé zajímavé nápady můžou pocházet i z Česka.

Nenápadné programování

Malý robůtek mTiny je podle popisu určený pro děti od čtyř let. Přestože umí měnit výraz, ani v jednom z případů se netváří, že učí programovat. A možná si to neuvědomí ani rodiče. Ovšem když si s ním budou hrát a přesvědčovat ho k tomu, aby si dojel pro narozeninový dort, do parku nebo na jídlo, budou muset poskládat příkazy postupně přesně tak, jako by to dělaly při psaní kódu. Není přitom potřeba dívat se do žádné obrazovky, robot si vystačí s kartičkami a ovladačem, který příkazy z kartiček umí číst. V balíčku s širokým příslušenstvím vůbec nejde o levnou záležitost. Set ale vystačí třeba i na psaní vzkazů, součástí jsou úkoly i masky pro robota. Podobně fungují i další robůtci firmy Makeblock, která se na výuku dětí zaměřuje.

Foto: Makeblock Robůtek mTiny

Kulička, která se neztratí

Robotickou „kuličku“ jménem Ozobot jde kódovat barvami. A to už tím, že jí dráhu nakreslíte třeba na papír. Vozítko při jízdě jednotlivé barvy čte a podle toho se chová. Vytvářet jde složité křižovatky, robotům jde přikázat třeba měnit rychlost, směr, barvu, dávat přednost nebo třeba nechat Ozobota tančit pozpátku. Celý koncept lépe funguje především ve chvíli, kdy takových robůtků vlastníte víc. Ostatně jsou prodávané také jako výukový materiál do škol v setu. A protože spolu komunikují a jezdí samostatně, mají je pro zkoušky komunikace a pohybu robotů i na vysokých školách. Programovat je jde též pomocí editoru v prohlížeči. A opět pomocí barev, takže zvládnout to mají mladší žáci základních škol.

Foto: CzechCrunch Ozoboti čekají na povely

Vymyslet, sestavit a pak kódovat

Projekt OMG Robotics je mladý, český a modernizuje výuku ve školách. Už proto má naše sympatie. Z malého dělá velké, prodává jednotlivé díly, komponenty a elektroniku navrženou a vyrobenou v Česku. Takže si jde vlastnoručně sestavit vozítko různých barev, ale třeba také tank s růžovými pásy. Tank si ostatně jde i koupit ve formě podkladů pro 3D tisk. Jednotlivé díly vyjdou na deseti- až stokoruny, vozítka bez elektroniky taktéž, elektronika k nim je pak ale může dostat na víc než tisíc korun. Stránky OMG Robotics nabízejí i návody na sestavení i programování.

Foto: OMG Robotics U OMG Robotics si školy objednávají jak hardware, tak i školení, jak na něj

Pohádky moderně

Moderní technologie mohou vhodně doplnit dokonce čtení pohádek, aniž by rušily. Aplikace Readmio si dala za cíl vylepšit vyprávění pohádek, přičemž neodvádí pozornost dětí od rodičů a samotného příběhu. Ten naopak doplňuje. A to ve správnou chvíli těmi správnými zvuky, takže když například vlk sfoukne prasátku domeček ze slámy, ozve se z mobilu, jak fouká. Většina pohádek je zadarmo a přikoupit jde další. Nejde sice o dárek, na který by si děti mohly sáhnout, ale firma k pohádkám nabízí možnost přikoupit si například plakát, obal na mobil nebo pracovní listy s vyvedenými ilustracemi výjevů známých pohádek. A část z nabídky tak jde využít jako dárek na poslední chvíli.

Foto: Readmio Pohádka v aplikaci Readmio

Jak se omylem naučit počítat

Mezi jinými vědami se matematika vyznačuje nejvyšší mírou abstrakce a přesnosti a k logice, potažmo k programování, má velmi blízko. Začít můžete s ní, a to zcela bez technologií, zato se společenskými hrami. Dívky osloví například hra Spící královny plná lektvarů, rytířů, draků i kouzelných hůlek. A samozřejmě královen. Čím líp hráči počítají, tím snáz je probudí ze spánku a přiblíží se k vítězství. Pro ty, kteří se už dostali k násobení, se pak uplatní Kingdomino a jeho varianty. Hráči sestavují vlastní království, které musí logicky navazovat, přitom potřebují dát dohromady co největší plochu stejného typu a doplnit ji korunkami. Podle jejich počtu a velikosti plochy pak body násobí.

Foto: Gamewright Spící královny nutí děti počítat

Programovací svět kostek

A nakonec, pokud jde o programování, nelze vynechat Lego. S ním se běžně učí děti na základních školách, ale je i základním stavebním prvkem pro stroje, které vytvářejí studenti na těch vysokých. K programování je potřeba nejdřív si robota nebo jakýkoliv jiný stroj kostičku po kostičce sestavit a pak jej teprve naučit pohyby. Slouží k tomu řada Lego Mindstorms. Pro poněkud mladší cílové publikum lze ale začít daleko obyčejněji. Opět úvodem do logiky díky vláčku, který reaguje na speciální barevné součástky vložené do kolejí. Podle toho, o které jde, buď houká, rozsvěcuje a zhasíná světla, zastavuje pro doplnění paliva nebo třeba mění směr jízdy.