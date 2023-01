Tkáč, Macron či reportáž z jídeláku. Doporučujeme čtení od konkurence, které by vám nemělo uniknout

Rok 2023 už je sice v plném proudu, a dokonce už víme i to, kdo bude novým českým prezidentem, ale přesto se ještě naposledy vracíme k roku 2022. Také ten byl totiž plný inspirativních příběhů, které se vám snažíme každý den servírovat také na CzechCrunchi. Zdaleka však ale nestihneme obsáhnout všechny. Naštěstí tu nejsme sami a příběhy zajímavých osobností, projektů nebo míst přinášejí také kolegové z jiných médií. A jelikož si myslíme, že by vám alespoň některé z nich neměly uniknout, rozhodli jsme se ukázat ty, které jsme sami četli a nebojíme se je doporučit ke čtení.

Ať už jde o byznysové příběhy od kolegů z Forbesu, o unikátní politický zářez Hospodářských novin, zdánlivě všední návštěvu jídelního vozu Českých drah, z níž sepsal skvělou reportáž Reportér, nebo o sondy do života ve válce či mladé generace od Deníku N, jsou to všechno texty, které bychom třeba chtěli napsat sami, ale někdy na ně nezbyl čas, nebyli jsme tak rychlí nebo jsme zkrátka neměli tak dobrou myšlenku jako jiní. V redakci jsme proto sestavili výběr deseti textů, které inspirují nejen nás, ale věříme, že po jejich přečtení také vás.

Ondřej Holzman doporučuje:

Nahlédněte do hlavy Huberta Palána. Muže, který založil nejhodnotnější český startup Productboard

– Zdravko Krstanov, Forbes

Mám rád dobré, a především inspirativní podnikatelské příběhy. Přestože Huberta Palána a jeho startup Productboard dobře znám, kolega Zdravko Krstanov s ním díky návštěvě Silicon Valley pořídil jedinečný rozhovor, který nahlíží do jednoho z nejúspěšnějších startupů českých zakladatelů z mnoha úhlů. Především ale ukazuje, jak zásadní stopu může v globálním světě byznysu udělat třeba rodák z Dolních Břežan, když má dobrý nápad a nebojí se chopit příležitost takzvaně za pačesy.

Silvie Housková doporučuje:

Zprávy z Moskvy

– anonymní novinářka z Moskvy, Hospodářské noviny

Tento pravidelný sloupek anonymní mladé novinářky z Moskvy je úžasným pohledem do toho, co prožívají obyčejní Rusové, a to především mladí lidé z měst, kteří často nesdílejí pohled jejich příbuzných z venkovských oblastí ani oficiální propagandy. Jak se dívají na válku s Ukrajinou, jak se jim změnil život odchodem mnoha západních firem, de facto zákazem cestování a o čem přemýšlejí a co očekávají, že se stane či nestane? Je to skvělé, i když smutné čtení.

Michal Ptáček doporučuje:

Pro spoustu lidí je válka to, že se nám přes hranici valí tanky. Takhle by to teď ale nevypadalo, říká Řehka

– Jan Wirnitzer, Deník N

Skvělý pohled nejen na válku na Ukrajině, ale také iluzi trvalého míru od bývalého příslušníka 601. skupiny speciálních sil, nyní náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky.

Sára Goldbergerová doporučuje:

Nejvyšší Železničáři, rač nám zachovati jídelák

– Tomáš Poláček, Reportér

Skvělá reportáž z mého oblíbeného prostředí – jídelního vozu Českých drah. Články od Tomáše Poláčka mám dlouhodobě ve velké oblibě a tenhle si mě získal také díky tomu, že jsem měla čest s panem Peterkou, o kterém Poláček píše, také několik hodin strávit na cestě Praha–Berlín. A byla to stejná legrace, která se projevuje i ve zdařilé reportáži. Baví mě, když se někomu podaří zachytit každodennost tak zábavným a podnětným způsobem.

Peter Brejčák doporučuje:

Neviditelný miliardář Patrik Tkáč a jeho svět na lince Bratislava–Praha–Bordeaux

– Zdravko Krstanov a Petr Šimůnek, Forbes

Titulní téma listopadového vydání magazínu Forbes přináší skvělý vhled do světa jednoho z nejbohatších a nejtajemnějších Slováků Patrika Tkáče, jenž se pohybuje v nejvyšších patrech byznysu také v Česku. Společně s Ivanem Jakabovičem a čínskou státní skupinou Citic totiž vlastní J&T. V rozhovoru, který vznikl v sídle vinařství patřícího pod křídla této finanční skupiny ve francouzském Saint-Émilion, devětačtyřicetiletý byznysmen a investor mluví o širokém záběru témat od vína přes peníze, elektřinu, politiky a fotbal až po závazek k otci či vlastní zemi. Právě i díky vysvětlení Tkáčova vztahu k domovině a přemýšlení nad budoucností Slovenska, kde pořád žije, je to inspirativní čtení, které se kolegům opravdu povedlo.

Eliška Nová doporučuje:

Tenkrát na Vinohradech

– Pavel Švec a Dan Poláček, Aktuálně.cz

Na Aktuálně.cz během loňského roku vyšlo také Tenkrát v Karlíně, Tenkrát v Dejvicích nebo Tenkrát na Žižkově. Všechny byly skvělé. Ačkoli se může zdát, že jde hlavně o fotografickou záležitost, kratší text bohatě doplňují neskromné popisky samotných fotografií. Je to věru skvělé cestování v čase po pražských čtvrtích.

Jiří Blatný doporučuje:

This is český ráj!

– Marek Šálek, Reportér

Povedený text o fotbalu bez tisíců fanoušků, mimo pozornost kamer, mimo stadiony. Atmosféra tradičního fenoménu, kterým je vesnický fotbal, ovšem s poněkud netradičním průvodcem, Velšanem, který objíždí takové zápasy v Česku, místo toho, aby vyrazil na světový šampionát v Kataru, kam se Wales kvalifikoval poprvé po několika dekádách.

Jiří Svoboda doporučuje:

„Pořád nám říkají: Vzchop se.“ Proč se psychické zdraví mladých zhoršuje a jak moc to mají jiné než předchozí generace

– Adéla Karásková Skoupá a Eva Mošpanová, Deník N

Ve veřejném prostoru je psychické zdraví mladší generace často bagatelizovanou záležitostí. Adéla Karásková Skoupá a Eva Mošpanová nabízí hluboký pohled do myslí studentů, s nimiž se pravděpodobně ztotožní do nějaké míry každý, kdo třeba pracuje a studuje zároveň. Popisují jejich ne vždy úspěšné snahy se udržet psychicky nad vodou ve světě, který je na orientaci stále složitější. Jak je u Deníku N zvykem, lidské příběhy doplňují i četné statistiky. Zajímavým zjištěním pro mě například bylo, že tolik skloňované sociální sítě nemusí mít na psychiku mladé generace takový vliv, jak by se mohlo zdát.

Luboš Kreč doporučuje:

Macron pro HN: Chcete snad, aby o vaší bezpečnosti rozhodlo, jestli Američané zvolí Trumpa? Bránit se musíme sami

– Ondřej Houska, Hospodářské noviny

Nestává se často, aby česká média dostala příležitost udělat rozhovor s jedním z nejvlivnějších politiků světa. Ondřeji Houskovi a Hospodářkám se to s Macronem povedlo a vytěžili z toho maximum. A to doslova – na interview není příkladná jen samotná novinářská práce, ale také to, jak redakce dokázala z exkluzivního materiálu „vytřískat“ maximum marketingového potenciálu a nebála se k článku vracet, poutat je, Ondřej popsal, jak se vlastně domlouvá takový rozhovor… Takhle se to má dělat, když máte v ruce něco extra. Klobouk dolů.

Filip Houska doporučuje:

Celebrity nastartovaly nový investiční obor. Ceny tenisek se šplhají do milionů

– Radek Novotný, Ekonom

Investování do tenisek je tady už dlouho, teprve před pár lety se ale začalo dostávat do podvědomí širšího kruhů lidí, kteří například v takových raritních Jordanech vidí zajímavý investiční potenciál. Ceny se totiž šplhají až do milionových sum. Radek Novotný nejen na toto téma vyzpovídal jednoho z nejpovolanějších teniskových guru na česko-slovenském trhu, zakladatele Footshopu Petera Hajdučka. Ve velkém rozhovoru se člověk dozví i celý, inspirativní příběh značky. A zabrousil také do problémů, které firmu sužovaly.