To nejzajímavější z české startupové scény. Vybrali jsme 25 projektů, které se vyplatí sledovat

Není to tak dlouho, co Česko čekalo na svého prvního jednorožce, tedy ve startupovém názvosloví mladou firmu, jejíž hodnota by překročila jednu miliardu dolarů. Za poslední dva roky se domácí startupová scéna převrátila naruby. Jednorožce máme dva a další čekají v řadě. O zaslouženou pozornost se perou firmy z mnoha oborů. Investice, které do nich proudí, lámou rekordy i přes nepříliš příznivou ekonomickou situaci. Protože se CzechCrunch dostane k veřejným i méně známým informacím o trhu, boom startupového světa jsme přetavili do komplexních dat a zakreslili je do přehledných grafů. Ukazujeme trh a zveřejňujeme výběr 25 startupů, o kterých věříme, že je bude v příštích letech velmi zajímavé sledovat.

CzechCrunch právě do světa vypustil nové vydání projektu CC25, výběru pětadvaceti startupů českých zakladatelů, jež si v posledních letech po zásluze získaly pozornost investorů a které v příštích letech podle signálů z trhu, od investorů i podle svého dosavadního rozvoje ještě významně porostou. Seznam jsme rozdělili na dvě kategorie. Obsahuje pětici velkých českých projektů s tržbami nad miliardu korun a k nim dvacet menších projektů s extrémně rychlým rozvojem.

A nemenší důležitostí. Český startupový svět totiž bezesporu dospívá. S projekty, které právě tyto firmy přinášejí, se stále častěji setkáváme v každodenním životě. A nemusí přitom jít o projekty typu Rohlík, který nám rozváží online objednávky potravin a dalšího zboží, Dodo, jež pomáhá s logistikou Tescu či Alze, nebo třeba Mews, systém, který nevidíme, ale zpohodlňuje nám ubytování v tisících hotelů. Všechny tři jsou součástí naší velké pětky.

Jde ovšem i o služby například ThreatMarku, který zajišťuje, že vám nikdo nevykrade bankovní účet, i kdyby k němu měl heslo. Nebo společnosti Sharry, která je schopná ovládat, rezervovat i jinak spravovat systémy uvnitř celé budovy, i v jednom z nejvyšších mrakodrapů v New Yorku. Či Fitify – firmy, která vytvořila virtuálního fitness kouče v mobilu, s nímž cvičí miliony lidí po světě. Je ale možné, že nastane i den, kdy si budeme pochutnávat na českém masu vypěstovaném na řase v laboratoři díky nápadu Mewery.

Neznáte všechny ze zmíněných projektů? Je to pravděpodobné, česká startupová scéna přes všechny své úspěchy zůstává do velké míry skrytá. Je pro nás velkou motivací toto změnit a na úspěchy upozorňovat. Proto právě na tyto mladé společnosti a další neméně zajímavé projektem CC25 upozorňujeme.

Mnoho se toho ale děje pod povrchem, skryté od každodenního setkávání lidí s takovými službami. Sázky jsou tu stále vyšší. Peníze, které do mladých technologických firem investoři vkládají, rostou co do celkové sumy, ale i pokud hledíme na jednotlivé částky. Loni celkově investoři do téměř 120 startupů českých zakladatelů vložili 46,5 miliardy korun. Oproti roku 2021 tato suma vzrostla o skoro polovinu.

Není nutné zastírat, že je to jako v mnoha jiných přehledech a celkových sumách. Velkou část si zabírá několik největších firem. Pětice největších startupů co do tržeb i celkových nasbíraných investic jen za loňský rok „utrhla“ dalších víc než 32 miliard z výše zmíněné částky. Ale zbylých dvacet vybraných mladých projektů k tomu přidalo dalších necelých 9 miliard korun. Věříme, že ještě letos se tato částka bude zvyšovat.

Foto: CzechCrunch Data o českých startupech v CC25

Sestavili jsme ale i přehled toho, jaké obory z tuzemska uspěly, jaké fondy patří za loňský rok k nejaktivnějším investorům nebo jakou finanční částku obvykle tuzemské startupy v loňském roce získaly.

Ve spolupráci s fondem Kaya VC jsme mapovali i to, jak vypadá český investor. Asi příliš nepřekvapí, že téměř polovina už někdy zainvestovaných startupů má spoluzakladatele s technickým vzděláním. Možná ale některé zarazí podíl žen mezi všemi zakladateli startupů, které už investici získaly – jsou to 3,3 procenta. I jejich přehled najdete na webu našeho projektu.

Mezi startupy z loňského ročníku CC25 máme i jednoho premianta – společnost Around. Jde o videokomunikační aplikaci, která pracuje s vědeckými poznatky o tom, jak co nejvíc zpříjemnit videohovory, aby nebyly vyčerpávající. Dominiku Zanovi, Mattu Zakutnému a Pavlu Serbajlovi se podařilo to, co zatím v Česku a na Slovensku nikomu před nimi. Around prodali v přepočtu za více než šest miliard korun, což jsou peníze, za které se zatím nikdy žádný český nebo slovenský startup neprodal. Around tak dnes najdete pod naším seznamem jako exitovaný startup.

Foto: Around Zakladatelé startupu Around: Dominik Zane, Matt Zakutny a Pavel Serbajlo

Přes veškerou naši přízeň mnoha zajímavým menším i větším startupovým nápadům se všechny do seznamu 25 projektů nevejdou. Oproti minulému roku jsme tak zavedli kategorii Na střídačce, kam jsme umístili ty projekty z loňska, u nichž jsme během posledního roku nezaznamenali žádný významný posun. Neznamená to, že je zcela opouštíme, a už vůbec tím nechceme říct, že by se jim nedařilo. I ve světě mladých firem může pokrok zabrat několik let a věříme, že si nadále zasluhují pozornost. Jen je prozatím pomyslně předběhly rychlejší projekty.

Tak tedy brouzdejte. Podle názvu, kategorií či investic. Podívejte se, kdo je v Na střídačce. A ponořte se s námi do dalších zajímavostí českého startupového světa. My i partner projektu Seed Starter České spořitelny věříme, že se budete bavit.

Chybí podle vás ve výběru některý z českých startupů nebo máte další feedback? Ozvěte se nám na iva@cc.cz.