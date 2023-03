Točil o podvodu Theranosu, Putinovi, Jobsovi i krachu Enronu. Teď chystá dokument o Elonu Muskovi

Už několik měsíců pracuje Alex Gibney na projektu s pracovním názvem Musk. Má jít o dokument, který pojedná o životě Elona Muska, jednoho z nejbohatších a také nejsledovanějších lidí planety, který v posledních letech hýbe nejen byznysovým světem. Je to i díky tomu, že najednou řídí obrovské a vlivné společnosti jako Tesla, SpaceX nebo Twitter, a když říká, že chce dostat lidstvo na Mars, myslí to vážně. Oceňovaný americký dokumentarista Alex Gibney se na něj proto zaměří ve svém další díle. Kde a kdy se jeho nejnovější počin objeví, zatím není známo.

„Na tomto filmu pracuji s přestávkami už nějakou dobu a jsem z něj nesmírně nadšený,“ uvedl podle magazínu Deadline devětašedesátiletý Gibney, který v roce 2007 získal Oscara za dokument Taxi na temnou stranu. Ten pojednával o vraždě afghánského taxikáře Dilavára z roku 2002, kterého jako vězně podezřelého z terorismu ubili k smrti američtí vojáci na letecké základně Bagrám. Snímek o Muskovi popisuje Gibney jako „definitivní a nezkreslené zkoumání multimiliardáře, technologického podnikatele a šéfa společností Tesla, SpaceX a Twitter“.

Mezi další známé Gibneyho dokumenty patří Vynálezkyně: Z kapky krve o Elizabeth Holmesové a podvodném projektu Theranos, Jak se krade tajemství: Příběh Wikileaks o Julianu Assangeovi či Občan K o Vladimiru Putinovi a Michailu Chodorkovském. V dokumentu Enron: The Smartest Guys in the Room se v roce 2005 podíval na jeden z největších finančních skandálů v americké historii a ve snímku Client 9: The Rise and Fall of Eliot Spitzer popisoval příběh bývalého newyorského guvernéra Eliota Spitzera a sexuální skandál, který zničil jeho politickou kariéru.

Celkem sedm nominací a tři získané ceny Emmy si Alex Gibney vysloužil za dokument Going Clear: Scientology and the Prison of Belief o scientologické církvi a natočil také portrét zakladatele společnosti Apple zvaný Steve Jobs: Muž ve stroji. Teď se zaměří na další významnou postavu technologického světa. „Nyní přichází chvíle pro důkladný portrét Elona Muska, který je bezesporu jednou z nejvlivnějších osobností naší doby,“ cituje magazín Variety Zhanga Xina, zakladatele společnosti Closer Media, která chystaný dokument produkuje společně s Jigsaw Productions, Anonymous Content a Double Agent.