Tohle Lamborghini nestojí miliony a nepotřebuje garáž. Ikonický Countach koupíte jako LEGO stavebnici

Skutečný vůz inspiroval od konce sedmdesátých let nespočet napodobitelů. Lamborghini Countach je automobilový pojem, který patří k nejikoničtějším vozidlům. Pokud náhodou nemáte na účtu pár desítek milionů korun na to, abyste si tenhle italský klenot pořídili, možná se vám sen o vlastnictví Countachu přece jen splní. Alespoň v kostičkové podobě díky nové LEGO stavebnici.

Lamborghini Countach letos slaví padesát let od prvního vyrobeného modelu. Za šestnáct let, co ho luxusní italská automobilka produkovala, se právě Countach stal tím stereotypním sexy sporťákem, které boháči měli v garážích – a mladí kluci na plakátech v pokojíčcích. Ke kulatému výročí své ikony si Lamborghini našlo významného a hravého spolujezdce – a vzniklo z toho LEGO lambo.

Pod kostičkovou karosérií nové stavebnice LEGO Countach 5000 Quattrovalvole se nachází plastový dvanáctiválec i rudý interiér, do kterého nahlédnete skrz dveře s nůžkovým otevíráním. Dohromady to dává 1 506 dílů, což z novinky nečiní kdovíjak komplexní sadu, ale i tak bude výsledkem 34 centimetrů dlouhá ozdoba vaší poličky či knihovny… když už ne garáže.

Novinku pořídíte na e-shopu LEGO za 4 499 korun. Countach tam zaparkoval po boku několika dalších věhlasných vozů, jež se dočkaly své LEGO variace. Příznivci rychlých aut si už mohou postavit například Porsche 911 nebo rudou Corvette, na offroadové hračičky čeká Land Rover Classic Defender, milovníky filmů i aut zároveň zase potěší DeLorean ze série Návrat do budoucnosti.

Zmenšené stavebnice jsou ale jen jednou z rozmanitých automobilových aktivit značky LEGO. Začátkem roku se i v Praze představil LEGO sporťák z Le Mans složený českými designéry. Dokonce milion dílků si před pár lety vyžádala LEGO verze Bugatti Chiron. Stovky tisíc součástek pak prošly rukama kladenských konstruktérů u jiného vozu značky Lamborghini v životní velikosti, křiklavě zeleného Lamborghini Sián.

I mezi takto proslavenými auty ale patří Countach k největším ikonám automobilového průmyslu. Tak velikým, že se do nabídky LEGO stavebnic už v minulosti zařadil. Ačkoliv v mnohem menší variantě. Kdybyste náhodou neměli čtyři a půl tisíce korun na sběratelskou novinku, má pro vás dánský výrobce levnější alternativu. Za ani ne šest stovek si můžete pořídit menší LEGO Lamborghini Countach z 262 kostek.