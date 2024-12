Tohle LEGO není pro každého. Výrobce čipů ASML vyvolal stavebnicí svého stroje pořádný rozruch

Uložit 0

Začalo to jako hezký vánoční nápad. Nizozemská firma ASML se rozhodla převést svůj stroj na výrobu čipů do podoby stavebnice LEGO a tu nabídnout svým zaměstnancům. Jenže se ukázalo, že nejsou jediní, kdo má o takovou stavebnici zájem, a tak se strhla mela.

Výrobce počítačových čipů ASML patří k předním hráčům v celém oboru. Když ke konci roku přemýšlel, jakou specialitku přichystat v rámci oslav 40. výročí své existence, rozhodl se vytvořit pro své zaměstnance speciální set, který umožňuje sestavit si z 851 dílků miniaturu stroje TWINSCAN EXE:5000.

Jedná se o nejmodernější zařízení na výrobu počítačových čipů, jehož cena se pohybuje okolo 8,7 miliardy korun. Váží jako dva Airbusy A320 a je schopen vyrábět procesory o velikosti 8 milimetrů. Od firmy je odebírají takové společnosti jako Intel nebo TSMC. A teď mělo být možné mít jeden doma. Tedy v plastové podobě.

ASML se rozhodlo přetvořit jej do podoby stavebnice z kostiček LEGO, kterou veřejně nabídlo i na svých internetových stránkách. A to byla zřejmě chyba. Pro svou raritu se okamžitě dostala do hledáčku sběratelů, kteří spolu se zaměstnanci začali stavebnici za 228 dolarů, tedy zhruba 5 500 korun, houfně objednávat.

Zásoby byly rychle rozebrány, což ASML vedlo k rozhodnutí zrušit objednávky těch zákazníků, kteří neobjednali skrze e-mail společnosti. Výrobce čipů se totiž začal oprávněně obávat, že by se na jeho vlastní lidi nedostalo a stavebnice by se přeprodávaly za mnohonásobně vyšší ceny. Nápad podle nizozemské firmy vznikl pouze jako něco pro pobavení zaměstnanců společnosti, a nikoliv prostředek k obohacení. Ani tento krok ale samozřejmě nezaručuje, že se neobvyklý set nedostane dál na trh.