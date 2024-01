Tohle nejsem já, ale má téměř dokonalá digitální kopie. Vyzkoušeli jsme, co umí umělá inteligence

Uložit 0

Vypadá to, že na videu jsem já, ale ve skutečnosti vlastně nejsem. Schopnosti umělé inteligence se rychle vyvíjejí a dnes už není problém si doslova za pár minut vytvořit video, na kterém jste sice vy, ale říkáte něco, co jste ve skutečnosti nikdy nevypustili z úst. S veřejně dostupnými nástroji a bezplatně si díky umělé inteligenci můžete snadno vytvořit svého digitálního avatara, velmi věrné „AI dvojče“, které pak v digitálním světě úkolujete, co má říkat.

Už nějakou dobu se setkáváme s fenoménem takzvaných deepfake videí. Jde o typ digitálního obsahu, ve kterém jsou využity pokročilé metody umělé inteligence k úpravě nebo vytvoření videa, jež vypadá autenticky, ale ve skutečnosti je falešné. Určitě jste zaznamenali videa, kde herec Morgan Freeman nebo bývalý prezident Barack Obama říkají věci, které ve skutečnosti nikdy nepronesli.

V poslední době se objevují na sociálních sítích už také videa se známými českými osobnostmi, které se snaží (respektive podvodní tvůrci těchto spotů se snaží) nalákat uživatele na podvodné stránky. Ale co když podobnou technologii využijeme pozitivně? Mezi slibnými nástroji v poslední době vyniká nástroj HeyGen, který se specializuje na tvorbu digitálních kopií uživatelů.

Rozhodl jsem se vyzkoušet, jak tyto nástroje mění pravidla hry. Co byste řekli na to, mít digitální dvojče? Co to vlastně digitální dvojče, občas nazývané avatar, je? Vaše (skoro) reálná kopie, schopná číst zadaný text, gestikulovat, intonovat a reagovat podobně jako vy.

Na rozdíl od vás má ale několik významných předností.

Světové jazyky: Možnost mluvit jakýmkoli jazykem bez nutnosti jej vůbec znát. Vaše dvojče může přednést působivou řeč i například v indonéštině.

Rychlost použití: Není potřeba plánovat nahrávání, nastavovat světla nebo se starat o oblečení. Jednoduše vyberete připraveného avatara a začleníte ho do videa. Je vždy připraven. Snadná a rychlá změna textu je možná i na poslední chvíli.

Tréma: Kdo natáčel jakékoliv video, ten to dobře zná. S digitálním dvojčetem se ale trémy zbavíte. I když technologie není zcela bezchybná, je jednodušší akceptovat pouze drobné chyby než zásadní přeřeknutí.

Představuji vám své digitální dvojče

Toto je Avatar Martin Šebela verze 2. Byl vytvořen z pouhé třicetisekundové nahrávky z mého mobilního telefonu, kterou jsem zpracoval zmíněnou platformou HeyGen. Výsledné video je extrémně realistické. Samozřejmě, pokud se zaměříte na rty a znáte danou osobu, můžete rozdíly rozpoznat. Ale pro běžné použití je technologie plně připravena a představuje velký krok vpřed.

Proces vytváření je překvapivě jednoduchý a výsledky doslova za pár minut ohromující. Na platformě lze mít hned několik verzí avatarů. Stačí nahrát třicetisekundové video s několika větami a potvrdit svoji identitu. Tento krok je důležitý pro ochranu proti zneužití a vytváření deepfake videí. Poté už můžete snadno vytvářet nová videa s vaším avatarem, stačí mu jen zadat text. K dispozici máte také možnost přidávat titulky a měnit další nastavení.

Možná se ptáte, proč jste výše sledovali Avatara Martina Šebelu ve verzi 2. Protože první pokus o vytvoření avatara nebyl špatný, ale měl nedostatky. Pohyb rtů možná vypadal reálně, ale neodpovídal mé osobě. Rychle jsem se díky tomu naučil, co funguje lépe. Rozhodně bych doporučoval do úvodního videa například zapracovat ruce pro lepší gestikulaci, což dodá přirozenost a věrohodnost.

Na to, jak vypadal můj Avatar Martin Šebela ve verzi 1, se můžete podívat na videu níže.

Korporátní prezentace jinak

Nástrojů poháněných umělou inteligencí, které umí podobné kousky, teď vzniká nespočet. Když už jsem byl v tom, vyzkoušel jsem rovnou Elai.io, pomocí kterého lze vytvořit kvalitní prezentace doplněné o generovaná videa s avatary. Ačkoliv kvalita avatarů a hlavně pohybu rtů je o poznání horší než u HeyGen, jednoduchost vytváření prezentací je úžasná. Pro tvorbu výukových, náborových či uvítacích videí je toto řešení ideální.

Například váš HR tým může snadno upravovat text dle aktuální situace a nepotřebuje videa neustále složitě přetáčet. Změny, jako je nový počet zaměstnanců, výměna jmen ve vedení společnosti nebo seznam poboček, už nebudou problém.

A navíc všechny tyto informace může na uvítacím videu prezentovat třeba sám CEO. Výsledek sledujte opět na videu níže.