Tohle není Daniel Craig. James Bond přesto láká turisty do Izraele, nechybí martini ani scéna na pláži

Vynoří se z vln, dopije martini, utáhne motýlka a jde na věc. Kdepak, tohle není trailer na nový snímek s agentem, jenž má povolení zabíjet. Ačkoliv to jsou okamžiky známé z filmů s Jamesem Bondem a představitel superšpióna může na videu připomínat Daniela Craiga, ve skutečnosti je to propagace turismu a izraelský ministr.

„Bond. James Bond.“ Tato tři slova patří k těm nejslavnějším filmovým hláškám v dějinách kinematografie. Baví už přesně šedesát let – právě před takovou dobou prvně zazněla v premiérové bondovce Dr. No se Seanem Connerym. Od té doby až po letošní jubileum nejslavnějšího agenta světa na plátnech kin ztvárnilo už šest herců, naposledy Daniel Craig. Nyní se svým způsobem přidal sedmý – anglickému herci nikoliv nepodobný.

„Izrael. Stát Izrael,“ hlásí v krátkém videu Joel Razvozov, izraelský ministr cestovního ruchu, který by s přimhouřením oka mohl Craigovi v akčních scénách dělat dvojníka. Krátký klip zveřejnil sám Razvozov na Twitteru v rámci propagace své země coby turistické destinace. „Vítejte v Izraeli,“ dodává v závěru videa, tentokrát už v kanceláři s vlajkou Izraele i ministerstva.

The name is Israel. State of Israel.

🇮🇱 pic.twitter.com/pnOHNCuEBj

— 🟠Yoel Razvozov | יואל רזבוזוב (@YRazvozov) October 16, 2022