Poptávka po vlastních zdrojích energie se zvyšuje, a to hlavně skrze fotovoltaické panely. Nechvalně proslulé soláry tak zažívají nový boom a do budoucna budou přibývat. Není proto divu, že firmy přichází s novými řešeními, jak fotovoltaiku ještě více zatraktivnit. Společnost Wienerberger, jež má pod sebou značku Tondach, nyní vyvinula speciální fotovoltaický systém, který je zasazený mezi střešními taškami.

„Nové moduly nevyžadují zásah do samotné střechy jako u standardních nadstřešních panelů, které se musí instalovat pomocí držáků přímo do její konstrukce,“ vysvětluje pro CzechCrunch hlavní výhodu Daniel Frejvald, produktový manažer společnosti. Kromě snazší montáže slibuje také o něco vkusnější řešení, než jsou osázené střechy jako ze sci-fi filmu.

Firma produktem naráží hned na několik aspektů. První je podpora fotovoltaiky. Tu ve svém programovém prohlášení vyjádřila i vláda: „Přispějeme k rehabilitaci fotovoltaiky, protože ji považujeme v našich geografických podmínkách za klíčový obnovitelný zdroj.“ Dobrozdání na papíře ale samozřejmě nestačí. Do slunečního zdroje mají jít především také peníze.

Stát vypsal hned několik programů, které se na podporu fotovoltaiky zaměřují. Peníze přitom nejdou do lánů osázených panely, příspěvek dostávají právě domácnosti. Tam míří i Nová zelená úsporám, která podpoří zařízení u rodinných a bytových domů. Program ale nabízí i ministerstvo průmyslu, které chce zase dotovat panely na podnikové budovy. Dohromady míří na podporu fotovoltaiky miliardy korun.

Tondach také předpokládá, že v budoucnu dojde k nedostatku panelů na trhu. „Okolo devadesáti procent fotovoltaických panelů v Evropě jsou výrobky dovezené z Číny, Do budoucna hrozí, že při výrazně zvýšené poptávce bude problém s dodávkami,“ míní Frejvald. Jeho společnost tak sází i na výrobu v Evropě, konkrétně v Nizozemsku.

Budovy bez emisí

Třetí aspekt jsou nová pravidla Evropské unie, která platí od začátku letošního roku. Nové stavby, ať už rodinných, bytových, nebo kancelářských budov, budou muset splňovat přísnější kritéria na energetickou náročnost. „Všechny nové domy postavené od roku 2022 musí dosáhnout téměř nulové spotřeby energie. Čerpání energie z obnovitelných zdrojů tak začíná nabývat na stále větší důležitosti. Spoléhat se pouze na kvalitní tepelnou izolaci nebo například okna s trojsklem už nemusí stačit,“ míní Frejvald.

Nová vyhláška je také důvod, proč se společnost Wienerberger rozhodla vstoupit do nového segmentu. Firma se až dosud specializovala především na výrobu cihel a pálených střešních tašek. „Věříme, že se fotovoltaika bude více a více prosazovat a chceme se na tomto rozvoji podílet,“ dodává Frejvald.

A ví, o čem mluví. Spolu s tím, jak narůstají ceny energií, se na slunce spoléhá čím dál víc domácností. Vysoký zájem zaznamenala společnost ČEZ, která loni nainstalovala víc než patnáct set střešních fotovoltaických elektráren. Dohromady jich loni podle Solární asociace přibylo víc než devět tisíc. Soláry tak zní jako sázka na jistotu. V budoucnu totiž bude docházet ještě k většímu zpřísnění pravidel.

Už nyní se o tom vedou debaty, Evropská komise například chce, aby do roku 2030 nové budovy neprodukovaly vůbec žádné emise. Hovoří se také o plánu, že členské země budou muset pravidelně aktualizovat svoje plány na renovaci budov, aby splňovaly ekologická kritéria. Dojít by mělo ke zhodnocení energetické efektivity, která je nyní označována od A do G. Ty nejhorší se přitom budou muset do roku 2030 posunout o políčko výš, tedy plnit kategorii F. O návrzích se ale ještě povedou diskuze.