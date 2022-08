Tornádo, které míchá a čistí kryptoměny, se dotočilo. Zločinci přes něj vyprali miliardy dolarů

Do virtuálních peněženek někdejší basketbalové hvězdy Shaquilla O’Neala, televizního moderátora Jimmyho Fallona nebo zakladatele kryptoburzy Coinbase Briana Armstronga v minulých dnech dorazily zničehonic zlomky etherea. S nikým je nesměnili, nikdo jim je nedlužil. Prostě přišly. Tak úplně náhodou to ale samozřejmě nebylo. V pondělí 8. srpna americké ministerstvo financí zakázalo jakékoliv používání populární kryptoměnové služby Tornado Cash a její příznivci touto cestou chtěli poukázat na problematičnost rozhodnutí. Takže ethereum, které k celebritám zamířilo, nejprve tornádem prohnali.

Svět kryptoměn má pověst anonymního prostoru, kde neplatí téměř žádná pravidla. Jenže tak to vůbec není a jak se už několikrát ukázalo, dohledat například v bitcoinovém blockchainu, kdo kdy komu a kolik čeho poslal, není vůbec složité. Naprostá většina blockchainů, které fungují jako taková účetní kniha pro kryptoměny, uchovává naopak poměrně přesné a detailní záznamy o transakcích. FBI třeba vypátrala, že bitcoiny ze slavné loupeže z roku 2016, skončily u podprůměrné rapperky, která si nechala říkat krokodýl z Wall Street.

Pro ty, kdo chtěli zůstat anonymní, tu byly služby jako Tornado Cash. Takzvané kryptoměnové mixéry. Zjednodušeně fungují tak, že se přes ně pošle požadovaná suma, oni ji s pomocí kryptografie proženou speciálním algoritmem, takže ven jde čistý a jakýchkoliv značek zbavený bitcoin, ether, cardano či cokoli jiného. Takových nástrojů je v kryptosvětě víc, ale Tornado Cash, které vzniklo v roce 2019, bylo nejznámějším z nich. A už nějakou dobu se nad ním smrákalo. Proč? Odpověď nepřekvapí – kvůli praní špinavých peněz.

„Tornado Cash bylo využito k vyprání virtuálních měn v hodnotě sedmi miliard dolarů od svého vzniku v roce 2019. A to včetně více než 455 milionů dolarů, které v největším známém podvodu ukradla hackerská skupina Lazarus Group, jež je sponzorovaná režimem Severní Koreji a kterou USA postavily mimo zákon už v roce 2019,“ uvedlo ministerstvo financí ve své zprávě, kde umístění Tornado Cash na černou listinu oznámilo.

Vláda v zásadě vyhlásila, že američtí občané ani firmy nesmí přes Tornado Cash nic posílat, ani z něj nic přijímat a jakkoliv ho využívat. Právě proto příznivci služby rozeslali tornadem očerněné ethery známým osobnostem, aby na ně přivolaly pozornost úřadů a tím pádem i pozornost veřejnosti. Zda to k něčemu bude platné, není jasné, co ale jasné je, že z pohledu administrativy jde o poměrně tvrdý krok, který někteří přirovnávají k vyhlášení války pravověrnému kryptosvětu.

„Přirovnala bych to k tomu, že se zakáže e-mailový protokol v raných dobách elektronické pošty se zdůvodněním, že se e-maily používají k phisingovým útokům,“ napsala Lia Hollandová z neziskové organizace Fight for the Future, která se věnuje problematice práva v digitálním prostoru. Jiní poukazují, že je nesmysl zakazovat celou službu, když to je vlastně jen decentralizovaný, automatizovaný nástroj. Kus kódu, který běží na open-source protokolu.

Na takovém argumentu něco je, jenže ne tak docela podle policie. Nizozemští kriminalisté už dokonce bezprostředně po americkém zákazu zatkli vývojáře Alexeje Pertseva, který byl spoluautorem kódu k Tornado Cash. Podle serveru Coindesk nyní Pertsev stráví dva týdny ve vazbě a rozhodne, co dál, přičemž není vyloučené ani další zatýkání.

Není nic známo, co je důvod zatčení – jestli jen fakt, že sepsal kód, který Tornado Cash pohání, nebo jestli kriminalisté mají v ruce například důkazy, že nějakým způsobem pomáhal třeba hackerům napojeným na Severní Koreu. Na Twitteru se už ale začala formovat iniciativa na jeho podporu a titíž lidé, nezřídka příznivci cypher punkového hnutí, zvažují, že k soudu poženou i rozhodnutí amerického ministerstva zablokovat nástroj samotný s argumentem, že pošlapává jejich základní svobody.

Privacy is a fundamental human right.

Freedom of expression is a fundamental human right.

You may wonder why there has been so much fuss on Tornado Cash in the last few days. The sanctioning of TC and the arrest of its developer is an assault on the above two rights.

— Bobby Ong (@bobbyong) August 13, 2022