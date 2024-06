Tornádo zničilo lidem domy, král flipařů jim poslal letáky na výkup podílů. U soudu s kritiky pohořel

Uložit 0

Jen pár dní poté, co před třemi roky prošlo několika obcemi na jihu Moravy ničivé tornádo, dorazily vybraným obyvatelům vesničky Hrušky do schránek dopisy s nečekaným sdělením: společnost MI Estate, za kterou stojí podnikatel Maxim Ponomarenko, jim nabízela odkup podílů na nemovitostech. Vzbudilo to hodně nevole, na Facebooku dokonce advokátní kancelář Hladky.Legal věc komentovala tak, že tragédie přilákala lidské hyeny. Později se kvůli tomu musela zpovídat před soudem – úspěšně.

Maxim Ponomarenko je dnes nečekaná hvězda byznysových rozprav. Se svým kolegou ze sociálních sítích Jurajem Sutorisem pobláznili stovky (možná dokonce tisíce) lidí do takzvaného flipování nemovitostních podílů. Mají o tom podcast, točí videa, pořádají placené kurzy, a hlavně s podíly sami obchodují. Ponomarenko si dokonce říká Král flipařů.

Odborníci na realitní trh upozorňují, že jde o velmi riskantní spekulace, které nejsou vhodné pro každého a které se pohybují na hraně etiky a slušného chování. Ostatně Hospodářské noviny už upozornily, že Ponomarenko si v minulosti odseděl několikaletý trest vězení za podvody a vydírání.

Maxim Ponomarenko a společnost MI Estate, ve které drží podíl a za kterou vystupuje, se obchodům s podíly věnují dlouhodobě. A právě oni rozeslali v Hruškách, které před třemi roky poničilo tornádo, zmíněný dopis. Když na jejich chování upozornili advokáti z Hladky.Legal, poslali jim – jak je jejich oblíbenou praxí, což dokládají třeba zkušenosti finančníka Petra Borkovce – předžalobní výzvu. Prý jim poškodili pověst.

V příspěvku, který vyšel 1. července 2021 na facebookových stránkách kanceláře, mimo jiné stálo: „Přírodní katastrofa zničí lidem domy, auta, sebere zdroj obživy a v nejhorších případech vezme i ty nejbližší. Škody se počítají v desítkách miliard korun, a přesto se najdou lidské hyeny, které chtějí na takové tragédii vydělat…“ a k postu byla přiložená fotokopie dopisu od MI Estate pro obyvatele Hrušek. Ponomarenko a spol. se následně u soudu domáhali omluvy, stažení příspěvku a také odškodnění za způsobenou újmu ve výši 50 tisíc korun.

Jenže jak krajský, tak následně vrchní soud žalobu smetly ze stolu. Ve zkratce konstatovaly, že k žádnému poškození renomé nedošlo, a pokud, tak si za něj společnost může zčásti sama, když letáky do schránek distribuovala, ačkoli měla čas rozesílku v obcích zasažených tornádem zastavit. MI Estate se dále snažila argumentovat, že je aktivní v charitativní oblasti a že i to je důkaz její kredibility a dobrého jména – soudy takové tvrzení také odmítly.

„Příspěvek žalované, byť je k němu připojena fotografie oslovovacího dopisu žalobkyně, nepředstavuje exces vybočující z mezí obecně přípustné kritiky, neboť vychází z pravdivých informací a v kontextu s ničivou přírodní katastrofou lze takovouto prezentaci názoru žalované označit za přiměřenou,“ uvedla soudkyně Lenka Dopitová.

Výsledkem žaloby MI Estate na brněnské právníky bylo, že se právníci za nic omlouvat nemuseli, naopak jim Ponomarenko a spol. museli uhradit soudní výlohy. Advokát Jan Hladký k tomu zpětně říká: „Snažili se na nás tlačit, ale když zjistili, že se nedáme, byl konec.“

Z nákupů podílů se stal svérázný fenomén až v posledních měsících díky Instagramu a YouTubu, kde Sutoris s Ponomarenkem a další ukazují, jak se s tím dá vydělat na život v luxusu, a to navíc rychle a v podstatě bez velkého úsilí. Na pozadí se ale tento byznys rozjel ve velkém už po roce 2020. Tehdy vstoupila v platnost novela zákona, která zrušila předkupní právo na podíly pro další spolumajitele nemovitosti.

Funguje to tak, že jakmile dojde v katastru nemovitostí k nějaké změně či zápisu, například po ukončení dědického řízení, kdy byt po zemřelém otci připadne jeho dcerám (jak se to stalo v rodině autora tohoto textu), ihned jim do schránek přistane nabídka na odkup podílů. Spekulanti sází na to, že se jim je podaří buď zcelit, nebo se ziskem odprodat.

Jak ale v rozhovoru pro CzechCrunch upozornil advokát Petr Němec, začínají se u toho dít velmi nestandardní věci, kdy spekulanti vykupují podíly i od lidí, kteří mají například psychické problémy, navíc výrazně pod cenou: „Za podíl, který oni koupili za 100 tisíc, po půl roce chtěli 1,5 milionu,“ říká.