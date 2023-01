Trailer na třetí řadu Mandaloriana je tady. Ukazuje rytíře Jedi i mocnou Sílu v rukou malého Grogua

Mandalorian je vlajkovou lodí seriálové flotily společnosti Disney a už prvního března se na streamovací službě zábavního giganta představí třetí řada této populární série. Na další příběhy lovce odměn v podání Pedra Pascala a jeho roztomilého parťáka Grogua nyní všechny fanoušky Star Wars láká novým trailer, ve kterém nechybí přestřelky, kosmické souboje, ale poměrně překvapivě se v něm zjeví i rytíři Jedi se světelnými meči.

Na konci druhé série The Mandalorian to vypadalo, že až otcovský vztah málomluvného kosmického kovboje přezdívaného fanoušky jednoduše Mando a nazelenalého pidižvíka dospěl ke konci. „Baby Yoda“, jak se Groguovi přezdívalo, se odebral ke dlouhému studiu mystické Síly. Jenže pak přišel další starwarsovský seriál Boba Fett: Zákon podsvětí, který se z velké části věnoval spíš než žoldákovi ze svého názvu jiným postavám. Třeba právě Mandalorianovi a Groguovi, jejichž cesty znovu spojil dohromady.

Trailer na třetí řadu nejpopulárnějšího seriálu ze světa Star Wars tak útržkovitě ukazuje jejich opět společná dobrodružství. Ústředním tématem je návrat na planetu Mandalore, kam se musí hlavní antihrdina podívat kvůli svým prohřeškům proti mandalorianským zvyklostem. Mimo animované počiny jako Clone Wars to bude první detailnější pohled na domovský svět obávaných bojovníků. Ti přitom především v komiksech, knihách a animovaných seriálech, jež rozšiřují hlavní filmové univerzum, častokrát hráli důležitou roli.

Znalci druhé ze tří filmových trilogií Star Wars pak při sledování ukázky zbystří při krátkém záběru na skupinku rytířů Jedi. Děj Mandaloriana je totiž zasazen do doby, kdy byl tento řád ochránců galaxie v troskách. Poměrně jistou sázkou by tak mohl být předpoklad, že konečně odhalíme osud (relativně) mladého Grogua v době, kdy coby učeň objevoval své schopnosti. A že uvidíme, jak se vyhnul likvidaci při nechvalně proslulém Rozkazu 66, který obrátil dosud loajální vojáky proti svým jediovským nadřízeným.

Roztomilému zástupci rasy, do níž patří mistr Yoda z původních snímků George Lucase, patří poslední záběry traileru. V něm Grogu ukáže, že z poťouchlého tvora – jehož oblíbenost z něj učinila marketingového miláčka Disney díky prodejům groguovského merche – se stal schopný uživatel tajuplné a mocné Síly. Jak by také ne, však ho ve zmiňovaném Boba Fettovi trénoval samotný Luke Skywalker, hlavní hrdina filmové ságy a sám mocný rytíř Jedi.

Jinak má třetí řada prozkoumávat pro hlavního hrdinu palčivou otázku toho, co to znamená být jedním z Mandalorianů. Dokonce ho nejspíš požene do konfliktu proti vlastním lidem. To koneckonců ukázal už i dřívější teaser, ve kterém se navíc objevila další ikonická záležitost Star Wars – spousta leteckých a kosmických soubojů. Pronásledování Mandova letounu imperiálními stíhačkami TIE nechybí ani v novém traileru. A samozřejmě musí zaznít i se seriálem už navždy spojená slova „this is the way“ neboli „toť způsob náš“.

Mandalorian je nejpopulárnějším seriálem z univerza Star Wars, které se pod vedením Disney neustále rozšiřuje. V mnoha ohledech ho nicméně i v očích CzechCrunche překonává naprosto vynikající Andor. V plánech Disney je také spin-off Mandaloriana a animovaných Clone Wars zaměřený na oblíbenou postavu Ahsoky Tano. Dále se chystají seriály Lando, The Acolyte a Skeleton Crew, v němž bude hlavní roli hrát Jude Law. Nedávno pak vyšla druhá řada jiného spin-offu Clone Wars s podtitulem Vadná várka.

A pokud by vám při sledování třetí řady Mandaloriana přišlo, že představitel hlavní role Pedro Pascal má válečnickou helmu na hlavě stále nějak moc často, můžete si jeho herecké umění připomínat v dalším seriálovém hitu. Na HBO právě vyšel první díl nesmírně očekávané a velice povedené adaptace videohry The Last of Us. Pascal v něm hraje málomluvného a minulostí trápeného antihrdinu, v němž osiřelé a výjimečné dítě probudí ochranitelské a otcovské pudy.