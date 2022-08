Trefa do italského. LeBron James, matka newyorských Yankees a další kupují fotbalový AC Milán

LeBron James je nejen výtečným basketbalistou, ale také schopným investorem s chutí angažovat se v evropských fotbalových týmech. Není to tak dávno, co skrze skupinu Fenway Sports Group, v níž je partnerem, získal podíl v Liverpoolu. Teď se z britských ostrovů vydává do Itálie a vstupuje do velkoklubu AC Milán, který prodává americký miliardář Paul Singer. Do obchodu je zahrnuta i mateřská firma baseballového týmu New York Yankees.

Ikona zámořské NBA, jejíž bohatství před nedávnem díky dobrým investicím a chytrým partnerstvím překročilo hranici jedné miliardy dolarů, se při vstupu do jednoho z historicky nejúspěšnějších italských týmů spojila s mnoha dalšími investory. Vedle Yankees Global Enterprises, zmíněného majitele newyorských Yankees, jde například i o slavného kanadského rappera Drakea, který má také čich na zajímavé investiční trefy.

Ani LeBron James, ani Drake ovšem do milánského celku nevstupují aktivně, nýbrž pasivně, a to prostřednictvím amerického fondu Main Street Advisors, který spravuje jejich peníze. Hlavním – respektive vedoucím – investorem je RedBird Capital, který AC Milán kupuje od dosavadního majitele, amerického fondu Elliot Management. V jeho čele stojí byznysmen Paul Singer.

Detaily transakce nejsou známé, nicméně se ví, že prodejní cena, kterou Singerův fond před časem stanovil, se pohybuje na úrovni 1,2 miliardy dolarů, respektive 29,5 miliardy korun. Pro srovnání – když ruský miliardář Roman Abramovič v červnu prodával londýnský klub Chelsea, šlo o částku více než dvojnásobnou. I tak to ale pro Elliot Management je výrazné zhodnocení.

Paul Singer a spol. před čtyřmi lety kupovali AC Milán za přibližně 400 milionů dolarů, a to od čínských investorů vedených nepříliš známým finančníkem z Hongkongu Li Yonghongem. Ten klub v roce 2016 koupil od italského expremiéra Silvia Berlusconiho, jenž ho vlastnil přes třicet let. A nutno podotknout, že AC Milán spadl pod křídla Elliot Management vcelku nevšedně.

Původní čínský majitel – jak se později ukázalo – neměl příliš peněz a sháněl finance, kde to šlo, aby dostál svým závazkům. Podstatnou část si půjčil právě od Singerova fondu, který je pověstný tím, že svůj byznys staví na tom, že smlouvy se musí dodržovat a dluhy splácet. A proto když splátka úvěru nepřišla včas, rozhodl se Elliot Management pro nekompromisní krok.

V roce 2018 si AC Milán vzal pod sebe a rozhodl se z klubu, kterému se v té době příliš nedařilo, udělat znovu elitu. Investoval do něj desítky milionů dolarů, překopal jeho obchodní fungování a tým poskládal z mladších – a tím pádem levnějších – hráčů, které doplnil hvězdami na ústupu typu Zlatan Ibrahimovič nebo Olivier Giroud. Poštěstilo se. A rychle z toho bylo prvenství v italské nejvyšší lize.

Dnes patří AC Milán znovu ke špičce a je otázkou, jak se situace vyvine pod novým majitelem, americkým fondem RedBird Capital, který založil a vede někdejší dlouholetý bankéř Goldman Sachs Gerry Cardinale. Od investičního vstupu si mimo jiné hodně slibuje i vlastník New York Yankees.

Součástí spolupráce mezi Yankees a AC Milánem má být i vysílání záznamů zápasů týmu na kanálech americké televizní firmy Yes Network, v níž mají Yankees podíl. Obdobně už ostatně funguje spolupráce s anglickým velkoklubem Manchester City. Společně s ním jsou Yankees spolumajiteli klubu New York City, jenž hraje v Major League Soccer (MLS), nejvyšší fotbalové lize ve Spojených státech.