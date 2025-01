Třetí Avatar představí zlé Na’vi, ale to má být jen začátek. Musíte dělat odvážné kroky, říká Cameron

Uložit 0

Na obvinění, že Avatar do detailu propracovaný svět a ohromující vizuální stránku využívá pro vyprávění neoriginálního, předvídatelného příběhu, režisér James Cameron už v minulosti reagoval poznámkou, že příběh není banální, ale univerzální. Celkem čtyři chystaná pokračování ale jednak otevírají prostor vydat se mnoha různými směry, jednak vyžadují dostatečně zajímavý vývoj, aby diváci prostě neztratili zájem. Předloňský Avatar: The Way of Water ještě spoléhal na vcelku očekávatelné rozšíření prvního filmu, třetí díl, který do kin dorazí letos, má ale věci výrazně zkomplikovat. Cameron teď prozradil, jak o sérii přemýšlí.

Avatar diváky zavedl na měsíc Pandora, kde lidé těží extrémně vzácnou a cennou surovinu, dostanou se ale do konfliktu s domorodci Na’vi, protože ohrožují jejich domov. Na’vi lidi s pomocí mariňáka Jakea Sullyho, který se připojí na jejich stranu, vyženou, o šestnáct let později ale ze Země přiletí nová armáda. Jake s rodinou, kterou mezitím založil, prchá k vodnímu klanu, vojáci ho ovšem najdou a dochází k dalším střetům. Na konci druhého filmu s podtitulem The Way of Water je budoucnost nejistá a válka o Pandoru teprve začala.

Přestože Avatar vypráví kanonický příběh, jeho vyobrazení střetu původních obyvatel s kolonizátory funguje velice dobře a zejména ve druhém filmu na sebe nabaluje poměrně radikální myšlenky. Například v dějové linii s mluvícími velrybami Tulkun jasně dochází k závěru, že někdy gándhíovský mírumilovný odpor nedává smysl a je nutné hrubé násilí. Oba filmy ale spadají do klasického stereotypu černobílé morálky se vznešenými divochy a zlými bělochy. Třetí film má věci zkomplikovat.

Pokračování s podtitulem Fire and Ash (Oheň a popel) uvede dva nové klany Na’vi. Jeden, spojený s elementem větru, představí koncept obchodu na Pandoře: „Jsou to nomádští obchodníci, něco jako byly velbloudí karavany s kořením, které cestovaly po světě ve středověku,“ popisuje režisér James Cameron v novém rozhovoru pro magazín Empire. Spolu s nimi se setkáme v novými obřími létajícími tvory, na nichž Pandořané cestují.

Větší roli v příběhu by ale měl hrát klan popela a jeho vůdkyně Varang. „Stojí v čele lidu, který si prošel peklem. Zocelilo ji to,“ vysvětluje Cameron. „Udělá pro své lidi cokoliv, i věci, které bychom považovali za špatné,“ dodává. Právě klan popela má narušit jednoduché vnímání, že všichni lidé jsou zlí a všichni Na’vi dobří, třetí díl epického sci-fi má do univerza Avatara jejím prostřednictvím vnést složitější morální otázky. Kdežto vůdcové klanů Omatikaya i Metkayina Jakea nakonec přijali, Varang mu bude nepřítelem.

To má přinést napínavé akční scény a děj komplikovat do takové míry, že z toho nemusí být diváci zrovna nadšení. „Je to složité. Mohli bychom se nechat unést a všichni si budou říkat: Sakra, o tohle jsem se neprosil. Pokud ale neděláte odvážné kroky, mrháte časem a penězi všech kolem,“ uvažuje Cameron. Dosud byla jeho nejodvážnějším krokem spojeným s Avatarem investice hromady peněz do nových technologií, pro jeho natočení. Zrovna tento risk se ale vyplatil.

Série se ovšem s třetím dílem dostává do kritického bodu, kde už jen oslnit vizuální stránkou nemusí stačit. První Avatar ohromil fotorealistickým digitálním světem, druhý laťku posunul o kus výše úrovní detailů i rozsáhlými scénami ve vodě. Fire and Ash bude jistě minimálně na stejné úrovni, od Cameronových projektů si ale publikum zvyklo očekávat něco více – legendární Terminátor 2 ve své době přišel s pokrokovými vizuálními efekty, dodnes ale funguje díky chytré zápletce, která ze zloducha učinila hrdinu.