Trh knih zajistil prodej literatury za stovky milionů, svou nabídku u něj mají i ostatní antikvariáty

Kam s nimi? To je otázka, kterou si dřív nebo později položí asi každý milovník knih. Problému jejich skladování se logicky nevyhnou ani knihkupectví či antikvariáty. Služba Trh knih Petra Sobotky je však výjimkou. Jeho literární secondhand nemá ani jeden sklad, funguje totiž na prodeji z knihovny do knihovny jednotlivých čtenářů. Projekt za deset let své existence zprostředkoval prodej více než milionu knih v celkové hodnotě přes 226 milionů korun a využívají ho i ostatní obchody s knihami z druhé ruky.

Knihoven plných knih, které někdo jednou odložil a od té doby na ně padal prach, si podnikatel Petr Sobotka všiml už jako student ČVUT. V roce 2013 se proto rozhodl založit online antikvariát Trh knih a poskytnout tak čtenářům místo, kde si tituly budou moct prodávat mezi sebou. „Chtěl jsem odstranit informační asymetrii mezi majiteli knih a obchodníky a vnést do oboru cenovou transparenci,“ uvádí Sobotka důvody, které ho k tomu vedly. Proto je také dnes u každé knihy na webu Trhu knih například vidět každá cena, za kterou se kdy konkrétní titul prodal.

Za deset let fungování pomohl projekt uskutečnit přeprodej více než jednoho milionu knížek v celkové hodnotě přes 226 milionů korun. Podstatnou výhodou služby je podle jejího zakladatele především osobní rozměr. Knihy totiž putují přímo od člověka k člověku a podle Sobotky se tak tvoří komunita. Za dobu své existence služba zprostředkovala téměř sto tisíc osobních setkání, nejaktivnější uživatelka podle Sobotky předala 938 knih a mohla se při tom tak setkat s podobně smýšlejícími čtenáři.

Zájem o knihy z druhé ruky podle Sobotky výrazně stoupl, když začala pandemie koronaviru. Jeho služba tak v roce 2020 vyrostla o 96 procent oproti roku před tím. Pozitivní trend se antikvariátu nakonec podařilo udržet i vloni. „Asi jako všichni v e-commerce jsme zaznamenali na konci února 2022 a v první polovině března velký propad tržeb v souvislosti s válkou na Ukrajině, s postupem času se to ale normalizovalo,“ říká CzechCrunchi Sobotka.

Nabídnout obsah své knihovny ostatním čtenářům může na stránce každý, stačí se zaregistrovat. Vystavování inzerátů s knihami je zdarma a Trh knih prodejcům účtuje provizi ve výši 25 procent z ceny prodané knihy. Nejpilnějším prodejcem je podle Sobotky uživatel z Prahy, který má na kontě přes osm tisíc prodaných titulů. Platba při koupi funguje kvůli bezpečnosti na principu úschovy peněz. Částka tak zůstává na účtu Trhu knih až do chvíle, kdy kupující potvrdí úspěšné převzetí nepoškozené knihy. V opačném případě ji platforma kupujícímu celou vrátí.

Zákazníci Trhu knih mohou podle Sobotky na jeho webu vybírat z nejširší antikvariátní nabídky knih v Česku, která čítá přes 1,3 milionu kusů knih a až 300 tisíc různých titulů. „To je pro srovnání více než dvojnásobek titulů oproti největším knižním e-shopům a větší nabídka než u kterékoli konkurenční antikvariátní služby,“ říká Sobotka.

Na Trhu knih lze sehnat i raritní díla, která jsou jinde těžko dostupná. Mezi největší poklady, které jím prošly, se řadí výpravná fotografická publikace Žena ve světle od Františka Drtikola, jednoho z nejznámějších českých fotografů. Majiteli se ji podařilo prodat za padesát tisíc korun.

Antikvariát pro antikvariáty

Pokud uživatel na Trhu knih hledaný titul nenajde, může vytvořit poptávku a platforma jej sama upozorní, až dílo někdo nabídne k prodeji. Mezi nejžádanější autory podle Sobotky patří Jaroslav Foglar, americký spisovatel Stephen King nebo česká autorka románů pro mládež Lenka Lanczová.

Podnikatel chce nyní svůj cirkulární byznys s knihami podpořit moderními technologiemi. Třeba mobilní aplikací, která pomocí fotoaparátu ve smartphonu sama identifikuje danou knihu. Bude také umět tituly automaticky ocenit. „Už se tak nestane, že by knihu Kolosální Conan od Mikea Mignola majitel nabídl k prodeji za pár stovek, když se její cena na trhu pohybuje kolem 25 tisíc korun,“ říká Sobotka.

Foto: Natálie Hofmanová Zakladatel Trhu knih Petr Sobotka

Projektů, které zprostředkovávají prodej knih z druhé ruky, je na českém trhu více. Knihobot, jeden z nich, dostal například v roce 2022 zpět do oběhu celkem 1,3 milionu svazků, díky čemuž vyrostl o 140 procent na roční obrat 182 milionů korun. Dalším známým českým projektem jsou Reknihy a do byznysu založeném na výkupu a prodeji přečtených knih se v roce 2021 zapojilo i jedno z největších online knihkupectví na česko-slovenském trhu Martinus se službou Knihovrátek.

S některými z nich Trh knih spolupracuje. S Reknihami, jejichž nabídka je z větší části dostupná právě na Sobotkově e-shopu, spolupracuje dva roky. Mezi lety 2016 a 2017 podle Sobotky přes jeho službu prodával i Knihobot, tehdy však ještě pod původním názvem Antikvarium Zlín.

Trh knih se totiž od začátku snaží profilovat jako otevřená platforma a integrovat i ostatní antikvariáty, říká jeho zakladatel. Na začátku roku 2023 jich na svých stránkách registruje stále více. „Dnes u nás prodává přes třicet antikvariátů, některé z nich nepřiznaně. Je to pro ně plnohodnotný prodejní kanál, navíc s přísunem solventnějších kupujících,“ vysvětluje Sobotka.