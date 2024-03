Trigema se chystá stavět naproti domu se sochami Černého. Přímo nad metrem vznikne i coliving

Uložit 0

Loni v létě dokončila developerská společnost Trigema v pražském Karlíně Fragment, dům, který z obou stran obepínají sochy Davida Černého. A který je od chvíle, kdy byl hotov, plně obsazený. Na nájemní byt ve Fragmentu je podle firmy dlouhá čekací listina. Trigemě se v Karlíně zalíbilo, a tak svoje další působení zamířila doslova přes ulici – na Invalidovnu.

Developerská společnost tu chystá vybudovat především byty. „Trigema se věnuje primárně rezidenčnímu bydlení. Po úspěchu nájemního domu Fragment zahrnují naše plány na Invalidovně výstavbu nájemního bydlení v klasickém formátu,“ uvedl pro CzechCrunch majitel skupiny Marcel Soural. I tamní development bude něčím netradiční. Jeden dům chce totiž Trigema věnovat colivingovému, tedy sdílenému bydlení.

„Coliving v současném moderním pojetí přináší luxus, soukromí a pohodlí společně s důrazem na mezilidské vztahy a sounáležitost, stejně jako vnáší vysoký standard bydlení hotelového typu do bydlení běžného,“ popsala společnost, jak si fenomén spolubydlení, který běžně funguje v zahraničí, představuje.

Na pozemku, který se nachází přímo nad vstupem do metra, by mělo vzniknout 185 bytových a 270 colivingových jednotek. Dispozice mají být různorodé, aby odpovídaly co největšímu spektru budoucích zájemců. V současnosti Trigema připravuje projekt pro stavební povolení.

O návrh budovy se postaralo architektonické studio Qarta, čímž společnost Marcela Sourala vsadila na jistotu – Qarta je rovněž autorem návrhu Fragmentu. I v tomto případě chce Trigema k budově přisadit nějaké umělecké dílo. Jaké to bude a kdo bude jeho autorem, zatím prozradit nechce. S Davidem Černým ovšem spolupracovala nejen na Fragmentu, ale také na Lihovaru, kde firma zafinancovala i jeho Musoleum.

Celková investice do nového projektu má být okolo dvou a půl miliardy korun. Trigema pozemek na Invalidovně koupila v roce 2021 od společnosti Immorent, která patří do bankovní skupiny Erste. Ta tady původně plánovala kanceláře. „Karlín vnímáme jako jednu z nejlepších pražských čtvrtí. Kombinace výhodné lokality, kulturního a společenského života i neustálého rozvoje z něj činí oblíbené místo pro život v metropoli,“ líčí Soural.

V blízkém Fragmentu vsadila Trigema na nájemní bydlení v prémiové kvalitě. „Nyní tu pronajímáme byty za sedm set korun za metr čtvereční a více. Průměrná cena v Praze je přitom 430 korun za metr na měsíc,“ popsal majitel skupiny v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch. Pro nájmy bude sloužit i další bydlení na Lihovaru, které nyní developer staví.