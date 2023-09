Brzy bude hotové bydlení na pražském Lihovaru. Nabídne Davida Černého a komín s výtahem na vyhlídku

Původně tu stál jeden z největších pražských lihovarů, jmenoval se Fischl a synové. Pracoval s přelomovým objevem – spotřebovával zbytkovou melasu z cukru a vyráběl z ní líh. Od roku 2000 zůstal zlíchovský areál prázdný. Atraktivní místo u řeky by se nyní mělo změnit na moderní rezidenční čtvrť, kterou staví developerská společnost Trigema.

Lihovar přísluší ke Smíchovu, kdysi industriální čtvrť svůj prapůvod až donedávna udržovala hlavně zde. Reprezentoval ji velký komín, který podobně jako u dalších přestaveb brownfieldů i v tomto případě zůstane jako vzpomínka na zašlé časy. A stejně jako byl kdysi dominantou lihovaru, stane se i dominantou Lihovaru s velkým L, protože přesně takové jméno celý projekt dostal.

První etapa nového areálu se nyní dokončuje, k nastěhování by měl být už na jaře příštího roku. Vzniká tu 245 bytů na rozloze 4 500 metrů čtverečních. Kolaudace by měly probíhat postupně od letošního listopadu, pak bude následovat etapa druhá. Dohromady tak Lihovar nabídne 550 bytů od 1+kk až po 5+kk, počítá se ale také s nestandardními dispozicemi či penthousem. Byty budou ve smíchovském projektu na prodej, ale část bude sloužit i pronájmům. Sakumprásk by mělo být na levém břehu Vltavy hotovo do roku 2026.

Foto: Trigema Trigema v místě buduje klasickou blokovou zástavbu

„Cílem projektu je doplnit a obohatit urbanistický kontext Smíchova o kompaktní blok budov, kterým vertikálně dominuje obytný komín. Návrh přímo souvisí s dědictvím průmyslové architektury, která je nedílnou pamětí místa,“ popisují architekti ze studia Black n’ Arch, kteří s Trigemou pracovali například i na budově karlínského Fragmentu.

Průmyslové dědictví připomínají cihlové fasády, pilové střechy a právě komíny. V projektu ale zůstala i jedna původní budova. Jde o bývalou varnu, která se proměnila na muzeum Davida Černého pojmenované Musoleum. To je ostatně už dokončené a dá se navštívit. I v tomto případě si Trigema vyzkoušela spolupráci už na Fragmentu, Černý je autorem několika obřích soch, které karlínský projekt obklopují.

K Lihovaru bude mít Černý ještě bližší vztah. „Plánujeme s Davidem Černým i jeho další zapojení do veřejného prostoru nové čtvrti, kde bude sám bydlet. Co konkrétně to bude, zůstane do dokončení tajemstvím. Umění ale najdete v Lihovaru, kamkoliv se podíváte. Od fotografií v galerii Czech Photo přes street art ve veřejných prostorách,“ uvedl pro CzechCrunch zakladatel Trigemy Marcel Soural. Jeden z Černého příspěvků je ale vidět už nyní na hrubé stavbě – jedno nároží tvoří velká lahev otočená dnem nahoru. Širší části lahve pak doplňují balkony v jednotlivých patrech budovy.

Důležitou roli v projektu sehraje už zmiňovaný komín, Soural mu říká Erektus. Komín bude mít výtah, jakousi skleněnou kapsli, která zájemce doveze na unikátní vyhlídku na panorama Prahy. Okolo komína se pak bude rozpínat částečně otevřený food court, který má nabídnout speciality z celého světa. Počítá se zároveň s tím, že v parteru budou kavárny nebo bistra. Místo tak bude prosycené jídlem. Vnitroblok bude průchozí, to znamená, že se sem i ke komínu dostane každý. V areálu by zároveň měla být prémiová posilovna nebo venkovní hřiště na míčové hry. Počítá se také s místem pro obchody a služby.

Lihovar od Trigemy není jediným developerským projektem v místě. Navazuje na něj několik dalších, sahat by měly až po smíchovské nádraží, které se nyní proměňuje a vzniká tu terminál. V místě bývalého nákladového nádraží by pak podle Sourala měla vzniknout další výstavba. „Společně s novou náplavkou na levém břehu Vltavy bude tvořit nová výstavba pomyslnou jižní bránu do Prahy,“ líčí šéf Trigemy s tím, že někdejší industriální místo se má změnit v rezidenční čtvrť, s čímž by měla souviset i úprava jinak rušné dopravy v místě. Zklidnění by měla přinést plánovaná Radlická radiála. O změnu se postará také nový Dvorecký most, který už se začal stavět. Ten by měl navázat na veřejné prostranství v okolí projektu Lihovar.