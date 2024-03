Trn v oku Hollywoodu, božská trofej pro Netflix. Jak se z Adama Sandlera stal nejlépe placený herec

Uložit 0

Prý ho Hollywood nemá rád, protože je špatný herec, který neustále opakuje jeden typ postavy. Navíc ve filmech, které nemají ambice vyniknout, natož útočit na oscarové sošky. Tu a tam se v diskuzích dočtete, že je dokonce ostudou amerického filmového průmyslu. Adam Sandler si z toho ale zřejmě nic nedělá – byznys hovoří jinak. Díky smlouvě s Netflixem vydělává tolik peněz, že se stal nejlépe placeným hercem na světě v roce 2023.

„Adama Sandlera není nikdy dost,“ zaznělo od Netflixu, když s ním americký herec a vysloužilý bavič v newyorských klubech před pár lety obnovil spolupráci v hodnotě 250 milionů dolarů, což je v přepočtu necelých šest miliard korun. A že šlo o rozhodnutí, které sedmapadesátiletému rodákovi z Brooklynu změnilo profesní život. V posledních letech natáčí filmy výhradně pro něj a těší se obrovskému zájmu publika, což se odrazilo na jeho příjmech.

Sandler se podle žebříčku amerického Forbesu stal nejlépe placeným hercem planety, když si loni v hrubém přišel na 97 milionů dolarů, tedy přes dvě miliardy korun. Po zdanění se mu na účtu mělo objevit asi 1,7 miliardy korun. Za sebou nechal filmovou Barbie Margot Robbie, která vydělala o čtrnáct milionů dolarů méně, i hvězdu Top Gunu Toma Cruise s výdělky okolo 45 milionů dolarů. A všechny další herecké hvězdy.

Ačkoliv se do jeho výdělků propsalo přes čtyřicet komediálních stand-upových vystoupení, která loni uspořádal, prim v celkové částce hraje právě Netflix. Jen za předchozí rok herec účinkoval ve třech jeho filmech. Jmenovitě v pokračování oblíbené mysteriózní podívané Vražda v Paříži s Jennifer Aniston, v komedii Rozhodně nejsi zvaná na mou bat micvu! a také jako hlas v sympatické animované pohádce o ještěrovi Leo.

Foto: Larry Horricks/Netflix Adam Sandler ve filmu Kosmonaut z Čech

Před pár dny navíc vdechl život českému astronautovi Jakubu Procházkovi v Kosmonautovi z Čech, se kterým opět potvrdil, že… jen málokdy na ČSFD dosáhne na červená čísla. Ačkoliv filmová databáze sbírající hodnocení diváků nemusí být nutně hlavním měřítkem úspěchů herců a hereček, díky komentářům vybraných lidí si skrze ni lze udělat představu o tom, jestli film stojí za zhlédnutí. A právě názory na Sandlerovo účinkování se všeobecně hodně liší.

Jednou z nejčastějších kritik i v médiích je, že jednoduše neumí hrát. Podle nich je Sandler před kamerou spíše než hercem lehkou variací sebe sama, člověkem s citem pro humor a komediální tvorbu. Ostatně právě na komedii vyrostl, když byl začátkem devadesátých let součástí televizního pořadu Saturday Night Live (SNL), aby se později přesunul k hraní zábavných rolí ve filmech jako Billy Madison nebo Rivalové.

Když pak dojde na seriózní, dramatičtější role (například v Drahokamu z roku 2019, kde ztvárnil výřečného klenotníka), někteří diváci, kritici a Hollywood jako takový to Sandlerovi nevěří. Výjimkou z poslední doby snad může být sportovně laděný snímek Životní trefa, kde si zahrál basketbalového skauta, a z dřívějších let film Opilí láskou, za který si dokonce odnesl nominaci na Zlatý glóbus. Ani to ale nestačí k tomu, aby byl brán jako seriózní herecká persona.

„Kritici se nespokojí s určitými věcmi. Ani s tím, co chtějí vidět. Chápu, že to na ně nezapůsobí. Filmy jsem začal dělat proto, abych lidi rozesmál. Jako kluk jsem chodil do kina, abych se zasmál. Abych se pobavil s kamarády. Abych šel na rande,“ řekl Sandler v jednom ze starších rozhovorů a reagoval tak na negativní recenze, které na své filmy dostává. Už je zdaleka tolik neřeší, ani je nečte.

Na druhé straně je totiž byznys. Proč by se Sandler měl měnit, aby se zalíbil Hollywoodu a filmovým kritikům, když může veškeré své snažení přesunout na Netflix? Právě spolupráce s největší televizní streamovací službou na světě, kterou si předplácí přes čtvrt miliardy lidí, z něj udělala globální hvězdu. Ne pro kvalitu jeho hereckého umu, ale zkrátka proto, že si díky němu lidé „odpočinou“.

První původní film pro Netflix natočil už v roce 2015, tehdy šlo o nepříliš dobře přijatý komediální western Šest směšných. Následovaly Reparát, Sandy Wrexler a The Week Of. Po této skladbě více či méně úspěšných snímků začalo být jasné, že Sandler zakotví v kategorii televizního baviče spíš než hvězdy stříbrného plátna. Zásadní moment bylo spojení s nestárnoucí Jennifer Aniston z Přátel.

Foto: Scott Yamano/Netflix Jennifer Aniston a Adam Sandler ve filmu Vražda na jachtě

S ní v roce 2019 natočil komediálně-mysteriózní film Vražda na jachtě, který na Netflixu takříkajíc vybouchl. Stanovil rekord sledovanosti za úvodní víkend a otevřel Sandlerovi dveře k další tvorbě. O rok později s ním, respektive s jeho produkční společností Happy Madison Productions, firma obnovila smlouvu v hodnotě čtvrt miliardy dolarů. Proč? Protože k televizím dokázal dostat miliony lidí. A na tom Netflix stojí.

Vraždu na jachtě si za úvodní čtyři týdny od vydání pustilo až 83 milionů domácností a za rok 2019 to byl nejúspěšnější film Netflixu ve Spojených státech. Také výrazně přispěl k tomu, kolik času lidé dohromady strávili na službě sledováním Sandlerových filmů. V roce 2020 to byly dvě miliardy nasledovaných hodin. Právě ona divácká čísla určují, jestli je projekt pro firmu úspěšný. Nikoliv recenze.

„Lidé milují jeho příběhy a humor, jak jsme se přesvědčili u Vraždy na jachtě. Nemůžeme se tedy více těšit na to, až spolupráci s Adamem a týmem Happy Madison Productions rozšíříme, abychom přinesli ještě více smíchu,“ uvedl tehdy Netflix. Sandler si mezitím v hlavě ladil další nápady na filmy, ostatně jak sám v minulosti řekl, náměty dává dohromady se svými kamarády u piva – a nijak zvlášť je nepromýšlí.

Jeho nejnovějším filmem na Netflixu je pro změnu „nekomediální“ Kosmonaut z Čech, který příliš chvály také nepobral. Už teď má ale Sandler v plánu natočit další snímek s bratry Safdieovými, se kterými pracoval i na zmíněném Drahokamu. Zatím se neví, o čem film bude (ani kdy na Netflix dorazí), mluví se ovšem o tom, že jednu z hlavních rolí by měla dostat americká rapperka Megan Thee Stallion. A opět nemá jít vyloženě o komediální dílo.

(Ne)milovaný herec s odhadovaným bohatstvím okolo 450 milionů dolarů to tedy zjevně bude zkoušet dál s rolemi, ve kterých nemá prostor pro svůj vtip. Každý ho ale bude mít v paměti jako toho, kdo svými legračními, místy až trapnými scénami provokuje nejen kritiky a odnáší si místo Oscarů spíš Zlaté maliny a trofej za nejlépe placeného herce loňského roku. Pojďme to trochu oslavit, třeba redakčním výběrem pěti jeho netflixovských filmů, které „stojí za to“.

Vražda v Paříži

V originále: Murder Mystery 2

Murder Mystery 2 Rok vydání: 2023

Původní film Vražda na jachtě se stal na Netflixu natolik oblíbený, že loni přišel jeho sequel, opět se stejným hlavním hereckým obsazením. Manželé Nick a Audrey se v něm vydávají do Paříže, aby se připletli k mezinárodnímu pátraní po únosci jejich přítele. A stejně jako Vražda na jachtě i loňské pokračování se dočkalo smíšených reakcí kritiků a diváků. To je ale v případě Sandlera už taková klasika.

Šest směšných

V originále: The Ridiculous 6

The Ridiculous 6 Rok vydání: 2015

V komediálním westernu Šest směšných ztvárnil Sandler postavu Tommyho „Bílého nože“ Stockburna, který se vydá na cestu Divokým západem najít své uneseného, biologického otce – a to navíc s partou bratrů, o kterých dosud neměl ani potuchy. Jde o první původní film Netflixu, ve kterém si zahrál, a na tehdejší poměry ho za prvních třicet dní od vydání zhlédl rekordní počet předplatitelů.

Životní trefa

V originále: Hustle

Hustle Rok vydání: 2022

Jeden ze dvou Sandlerových filmů z dílen Netflixu, který je v červených číslech na ČSFD. V Životní trefě hraje roli basketbalového skauta, který objevil talentovaného španělského hráče, u něhož věří, že se může uplatnit až v NBA. Nemá ovšem podporu od klubu, a proto se ho snaží do Spojených států dostat na vlastní pěst. Ve filmu si zahráli i opravdoví hráči z nejvyšší basketbalové ligy.

Hubieho Halloween

V originále: Hubie Halloween

Hubie Halloween Rok vydání: 2022

Dost možná nejbizarnější film, ve kterém Sandler hrál. Hubieho Halloween je jednoduchá komediální oddychovka o dospělém muži, který naprosto zbožňuje Halloween, zároveň je ale šikanován svým okolím. Jakmile se ale v jeho městečku začnou dít zvláštní věci, nastupuje, aby zjednal pořádek – a pak si už respekt konečně vyslouží.

Reparát

V originále: The Do Over

The Do Over Rok vydání: 2016

Vžijte se do role bankovního manažera, který je naveden svým kamarádem, aby předstíral smrt – a vydal se za dobrodružstvím. O tom je Reparát, kde vyniká Sandlerův smysl pro humor a uvolněnost. Že by ale šlo o zapamatovatelný film, se tak docela říct nedá. Zkrátka jen další dílek do skládačky, kterou pro Netflix rozjel.