Tvůrci avatarů pro metaverza získali přes miliardu od slavného fondu. Dříve je podpořili Češi

Kalifornský fond Andreessen Horowitz patří mezi legendy a průkopníky venture kapitálového světa. Historicky podpořil například Airbnb, Facebook, Slack či Instagram. Mezi tato jména se nyní zařadil také estonský startup Wolf3D, který stojí za vývojem platformy Ready Player Me. V ní je možné tvořit avatary pro stále populárnější „virtuální vesmíry“, respektive metaverza. Potenciálu do budoucna věří i Češi, kteří firmu podpořili v předešlých kolech.

Ready Player Me v aktuálním kole série B získal 56 milionů dolarů (1,4 miliardy korun). Investici vedl Andreessen Horowitz se svým podfondem a16z, ve kterém se soustředí na projekty působící v kryptu a blockchainu. Zajímavostí je, že právě do tohoto fondu jako investoři poslali celkem půl miliardy korun i Češi – mezi investorskou smetánku se dostala skupina Rockaway Jakuba Havrlanta a jeho sestra Rockaway Blockchain Fund.

Tuzemská stopa v osmiletém estonském startupu je ale mnohem větší. Již loni v srpnu jej v kole ve výši přes třicet milionů korun podpořil zdejší fond Presto Ventures, začátkem letoška společně s dalšími investory částkou 280 milionů korun i český projekt Somnium Space. Ready Player Me tak důvěru dalších fondů získává poměrně rychle, což Přemysl Rubeš z Presta vysvětluje hlavně načasováním.

„Startup byl ve správný čas na správném trhu s dobrou technologií. Díky přejmenování Facebooku na Meta a všeobecnému zájmu o metaverse se dostal do povědomí, k tomu Series A pomohla v globálním marketingu. To celé přilákalo mnoho nových zájemců, včetně těch nejznámějších fondů na světě,“ popisuje Rubeš pro CzechCrunch.

Oblast krypta, ve kterém se Ready Player Me pohybuje, přitom v Presto Ventures objevil investiční analytik a partner Roman Nováček, který je také odpovědný za expanzi fondu do pobaltských zemí. Na aktuálním kole se už ale Presto nepodílelo. „Na nás už bylo příliš velké. Odmítli jsme ale všechny nabídky na odkup našeho podílu,“ popisuje Nováček.

Foto: Presto Ventures Eduard Kučera, Přemysl Rubeš, Roman Nováček a Vojta Roček z Presto Ventures

Na otázku, jaký podíl fond ve startupu nyní drží, odpovídá vyhýbavě. „Participovali jsme v seedovém kole o velikosti 1,3 milionu dolarů, které vedl estonský Trind. Nynější investiční kolo je padesátkrát větší,“ říká. Zapojení legendárního fondu ze Silicon Valley přitom považuje za super zprávu pro startup samotný, pro Estonsko, pro celý region střední a východní Evropy a v neposledním řadě také pro Presto.

„Andreessen Horowitz znají sektor, umí marketing, tím pomůžou startupu růst i dále. Ale už i přistupující investoři v Series A posunuli firmu hodně dopředu. Za a16z vedl Chris Dixon, který se umístil v Midas Listu, což je žebříček nejlepších VC investorů na světě, na prvním místě za poslední rok,“ popisuje Nováček. Fond má od startupu i nadále vysoká očekávání.

„Vize, kterou se zakladateli sdílíme, je spojená s myšlenkou metaverse a interoperability mezi hrami. To nabízí jasnou hodnotu pro hráče. Nyní se to Ready Player Me povedlo realizovat hlavně ve virtuální realitě, což vnímáme jako začátek, protože trh ve hrách a dalších metaverzových aktivitách je a bude mnohonásobně větší. Díky nynější infuzi peněz budou mít prostor vyvíjet a rádi bychom je viděli uskutečnit svou vizi a dotáhnout to na burzu,“ přibližuje Rubeš.

Cesta za cílem ale nebude jednoduchá – i investoři na ní vidí dvě hlavní výzvy, které bude muset startup překonat. Zaprvé jde o adopci NFT a dalších aktiv souvisejících s web3 v gamingu, jinými slovy o nákup virtuálních věcí uvnitř her. Pokud se vám z těchto pojmů motá hlava, problematiku vám přiblíží náš Průvodce světem krypta, kde se všem souvisejícím tématům věnujeme do hloubky.

„Mnozí hráči se nákupu virtuálních věcí v hrách zatím braní, částečně i ze strachu, že se je herní studio snaží stáhnout o další peníze. S tím souvisí i druhá výzva. Pro úspěch své platformy také potřebují úzce spolupracovat s vydavateli her, jejichž zájmy se nutně nemusí vždy potkávat se zájmy hráčů i tvůrců Ready Player Me,“ doplňuje Rubeš, který jako zajímavost dodává, že Presto téměř do tohoto estonského startupu neinvestovalo.

Když se fond k firmě dostal, měla už za sebou dlouhou historii, několik pivotů a mnoho různých investičních kol. Prošla si například počátečními nápady na 3D tištěné věci – přes budky na letištích na 3D skenování lidí pro avatary až po B2B projektové řešení pro velké hry. I takzvaný cap table, tedy složení akcionářů a rozložení podílů mezi zakladatele a investory, už bylo daleko od ideální představy fondu pro „investovatelnost“.

„Téměř jsme kvůli tomu investici neudělali. Až nynější platforma přinesla velký úspěch. Ale podobně jako u všech ostatních startupových úspěchů málo lidí vidí, čím vším si museli zakladatelé a tým po cestě projít,“ uzavírá Rubeš.